Плата за ЖКХ: содержим хозяйство или управленцев?

Как потом выяснилось из бесед с группой активистов микрорайона, все это является следствием борьбы за право управлять коммунальным хозяйством микрорайона, общее число квартир в котором более 1700. Но самое странное то, что борьба эта идет между товариществом собственников жилья и... жителями домов! Как такое может быть? Ведь ТСЖ по сути своей должно работать в интересах жителей? Ан нет. Оно назначено коммерческой организацией, жителями не избиралось и не имеет к ним никакого отношения, и проблемы района их не волнуют. Зато очень интересуют деньги.
Все началось год назад – с того, что обитатели дома захотели проверить, как расходуются деньги, перечисляемые ТСЖ. Ревизионная комиссия, назначенная из числа компетентных жильцов с привлечением специалистов в области права, ЖКХ, налогового законодательства, выявила серьезные факты нецелевого использования денежных средств. Из 2 миллионов рублей в месяц, заплаченных жителями за коммунальные услуги, 750 тысяч составляет заработная плата персонала ТСЖ, около 170 тысяч – НДС, а часть оставшихся направляется поставщикам услуг. Стала бы работать комиссия дальше – можно было бы уже листать Уголовный кодекс. Но через час после начала проверки доступ к документации ей закрыли.
Вот и порешили жители взять все в свои руки, на законы понадеялись. Более чем половиной жильцов избрали новое товарищество собственников жилья уже в соответствии с ныне действующим Жилищным кодексом. Да себе дороже вышло. Право управления своим имуществом им никто не передает и вряд ли собирается это делать. К документации хозяйственной деятельности новой эксплуатирующей организации на пушечный выстрел не подойти. Прокуратура отправляет правдоискателей в суд, районный суд направляет материалы в областной, а те – обратно. Между тем старое ТСЖ живет-поживает и добра наживает.
В надежде изгнать ненавистных варягов большинство жителей перестали оплачивать коммунальные услуги. Но, видимо, ЖКХ – настолько лакомый кусочек, что в условиях даже неполной оплаты услуг персонал управляющей компании существует безбедно. Зато появился удобный повод надавить на жильцов. И пошли в ход электрические рубильники, вентили подачи воды и другие рычаги.
Существует законный выход из данной ситуации, который компетентные органы почему-то не хотят видеть. Ныне действующее ТСЖ назначено застройщиком в соответствии с положениями старого ЖК. В рамках нового ЖК указанный субъект должен быть перерегистрирован органом госрегистрации на основании решения более чем половины собственников. Такого решения не существует, однако… местное подразделение ФНС не только успешно приняло данный вопрос к рассмотрению, но и уже осуществило регистрацию.
Неясной остается и позиция мэра Железнодорожного, который на каждом совещании по данному вопросу твердит одно: управлять районом будет ранее назначенное застройщиком ТСЖ. Как будто не существует закона и оформленного в его рамках мнения жильцов. Да что жильцы? Видимо, не являются для мэра руководством к конструктивным действиям и прямые указания губернатора области Бориса Громова разрешить данную проблему.