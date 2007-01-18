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Плата за ЖКХ: содержим хозяйство или управленцев?

Назначенное застройщиком ТСЖ в Железнодорожном работает не в интересах жителей

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Игорь СВЕТЛАНОВ ]

Плата за ЖКХ: содержим хозяйство или управленцев?

Как потом выяснилось из бесед с группой активистов микрорайона, все это является следст­вием борьбы за право управлять коммунальным хозяйством микрорайона, общее число квартир в котором более 1700. Но самое странное то, что борьба эта идет между товариществом собственников жилья и... жителями домов! Как такое может быть? Ведь ТСЖ по сути своей должно работать в интересах жителей? Ан нет. Оно назначено коммерческой организацией, жителями не избиралось и не имеет к ним никакого отношения, и проблемы района их не волнуют. Зато очень интересуют деньги.

Все началось год назад – с того, что обитатели дома захотели проверить, как расходуются деньги, перечисляемые ТСЖ. Ревизионная комиссия, назначенная из числа компетентных жильцов с привлечением специалистов в области права, ЖКХ, налогового законодательст­ва, выявила серьезные факты нецелевого использования денежных средств. Из 2 миллионов рублей в месяц, заплаченных жителями за коммунальные услуги, 750 тысяч составляет заработная плата персонала ТСЖ, около 170 тысяч – НДС, а часть оставшихся направляется поставщикам услуг. Стала бы работать комиссия дальше – можно было бы уже листать Уголовный кодекс. Но через час после начала проверки доступ к документации ей закрыли.
 
Вот и порешили жители взять все в свои руки, на законы понадеялись. Более чем половиной жильцов избрали новое товарищество собственников жилья уже в соответствии с ныне действующим Жилищным кодексом. Да себе дороже вышло. Право управления своим имуществом им никто не передает и вряд ли собирается это делать. К документации хозяйственной деятельности новой эксплуатирующей организации на пушечный выстрел не подойти. Прокуратура отправляет правдоискателей в суд, районный суд направляет материалы в областной, а те – обратно. Между тем старое ТСЖ живет-поживает и добра наживает.
 
 В надежде изгнать ненавистных варягов большинство жителей перестали оплачивать коммунальные услуги. Но, видимо, ЖКХ – настолько лакомый кусочек, что в условиях даже неполной оплаты услуг персонал управляющей компании существует безбедно. Зато появился удобный повод надавить на жильцов. И пошли в ход электрические рубильники, вентили подачи воды и другие рычаги.
 
Существует законный выход из данной ситуации, который компетентные органы почему-то не хотят видеть. Ныне действующее ТСЖ назначено застройщиком в соответствии с положениями старого ЖК. В рамках нового ЖК указанный субъект должен быть перереги­стрирован органом госрегистрации на основании решения более чем половины собственников. Такого решения не существует, однако… местное подразделение ФНС не только успешно приняло данный вопрос к рассмотрению, но и уже осуществило регистрацию.
 
Неясной остается и позиция мэра Железнодорожного, который на каждом совещании по данному вопросу твердит одно: управлять районом будет ранее назначенное застройщиком ТСЖ. Как будто не существует закона и оформленного в его рамках мнения жильцов. Да что жильцы? Видимо, не являются для мэра руководством к конструктивным действиям и прямые указания губернатора области Бориса Громова разрешить данную проблему.

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