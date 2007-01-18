Зима по евростандарту

Будет, будет. Просто она перешла на евростандарт. Как сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, начиная с ноября Россию оккупировал теплый атлантический атмо­сферный фронт. Холодные антициклоны из-за него не могут к нам пробиться и обрушиваются на северные моря, минуя стороной центральную часть страны.

В выходные будет 5–7 градусов ниже нуля, и пройдут долгожданные снегопады. Вот такой у нас теперь «трескучий мороз» по новым меркам.

Живая природа откликнулась на тепло в первую очередь. Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, животные среагировали по-разному. Медведи и земноводные как обычно уснули: успели за несколько холодных дней в конце декабря. А птицы – на грани брачного периода: для этого пернатым не хватает только солн­ца. Кроме того, сейчас в зоопарке посетители могут увидеть уникальное явление – беременную белую медведицу, которая, вопреки всем законам природы, в спячку не впала. Растения не отстают: набухшие на кустарниках почки уже никого не удивляют, а в лесопарках появляются… грибы.

Аномальная погода вызывает не только возгласы удивления, но и тревогу. К примеру, бьет в набат Мосводоканал: потепление стало причиной паводка. Уже сейчас подъем воды достиг весенних показателей, и это далеко не предел.

«Весна среди зи­­мы» серьезно угрожает психологическому здоровью москвичей: горожанам ката­строфически не хватает солнечного света – в декабре ясных дней почти не было.



В связи с этим резко выросло число страдающих депрессией, участились случаи обращения к психологам. «Мороз и солнце – день чудесный» – единст­венное лекарство, которое спасет горожан от плохого настроения.

Отсутствие снега оставило без дела огромную армию лыжников и биатлонистов: все соревнования в Московском регионе, в том числе знаменитые «Новогодние старты», которые проводятся уже 25 лет, под угрозой – и, скорее всего, будут заменены кроссом. Впору заплакать и любителям экстремальных видов спорта: лысые склоны «московского Куршевеля для бедных» – Воробьевых гор – наводят тоску на горнолыжников, которым этой зимой впору переходить на серфинг. Видимо, так и не состоится в этом году традиционный «Вьюговей» – фестиваль ледяных скульптур на ВВЦ.