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Зима по евростандарту

Пора собирать грибы?

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Зима по евростандарту
Белые медведи перепутали московскую зиму с летом

Будет, будет. Просто она перешла на евростандарт. Как сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев, начиная с ноября Россию оккупировал теплый атлантический атмо­сферный фронт. Холодные антициклоны из-за него не могут к нам пробиться и обрушиваются на северные моря, минуя стороной центральную часть страны.

В выходные будет 5–7 градусов ниже нуля, и пройдут долгожданные снегопады. Вот такой у нас теперь «трескучий мороз» по новым меркам.
 
Живая природа откликнулась на тепло в первую очередь. Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, животные среагировали по-разному. Медведи и земноводные как обычно уснули: успели за несколько холодных дней в конце декабря. А птицы – на грани брачного периода: для этого пернатым не хватает только солн­ца. Кроме того, сейчас в зоопарке посетители могут увидеть уникальное явление – беременную белую медведицу, которая, вопреки всем законам природы, в спячку не впала. Растения не отстают: набухшие на кустарниках почки уже никого не удивляют, а в лесопарках появляются… грибы.
 
Аномальная погода вызывает не только возгласы удивления, но и тревогу. К примеру, бьет в набат Мосводоканал: потепление стало причиной паводка. Уже сейчас подъем воды достиг весенних показателей, и это далеко не предел.
«Весна среди зи­­мы» серьезно угрожает психологическому здоровью москвичей: горожанам ката­строфически не хватает солнечного света – в декабре ясных дней почти не было.

В связи с этим резко выросло число страдающих депрессией, участились случаи обращения к психологам. «Мороз и солнце – день чудесный» – единст­венное лекарство, которое спасет горожан от плохого настроения.
 
Отсутствие снега оставило без дела огромную армию лыжников и биатлонистов: все соревнования в Московском регионе, в том числе знаменитые «Новогодние старты», которые проводятся уже 25 лет, под угрозой – и, скорее всего, будут заменены кроссом. Впору заплакать и любителям экстремальных видов спорта: лысые склоны «московского Куршевеля для бедных» Воробьевых гор – наводят тоску на горнолыжников, которым этой зимой впору переходить на серфинг. Видимо, так и не состоится в этом году традиционный «Вьюговей» – фестиваль ледяных скульптур на ВВЦ.
 
Но порадоваться все же есть чему. В городе значительно улучшилась экологическая обстановка. По словам сотрудника «Мосэкомониторинга» Елены Лезиной, дожди и ветер, которые пришли к нам вместе с теплой погодой, способствуют очищению воздуха, и концентрация загрязняющих веществ в воздухе упала в 1,5 раза! И так будет еще долго: прогнозируемое Гидрометцентром похолодание будет недолгим, а потом столбик термометра снова устремится к нулю. И февраль тоже будет теплей, чем обычно.

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