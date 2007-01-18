Будущее эстрады в «Маленькой стране»

«Основная цель конкурса «Маленькая страна» – желание выявить будущее нашей эст­рады, помочь вернуть ей звание высокого искусства», – говорит Илья Резник.

В течение полугода Оргкомитет конкурса во главе с его Председателем Ириной Романовой собирал фонограммы-­заявки из разных городов России. Пришло их около тысячи. На финал было отобрано 52. Гран-при конкурса – большую статуэтку «Скрипач на крыше» и «Специальный приз Ильи Резника» получила Кристина Бокова из города Белгорода. Она исполнила сложные песни «Старый друг» и «Когда я уйду». Трогательную награду – Диплом мэра Москвы Юрия Лужкова – получила самая юная участница, пятилетняя Полина Гусева из Тулы.

Отдельное спасибо за проведение этого конкурса Правительству Москвы, Департаменту образования Москвы и ЗАО «СВР-­Медиа», без поддер­жки которых была бы невозможна безупречная организация всех мероприятий. Конкурсантам были предоставлены бесплатное проживание, питание, транспорт, денежные призы.

Тысяча семьсот билетов на гала-концерт были разосланы детям из детских домов, интернатов и школ. Они получили настоящий праздник – уникальный музыкальный концерт и подарки: книгу И. Резника «Лучшие песни» и большие шоколадные наборы. А закончилось все фейерверком.

Приятной неожиданностью стало появление в первом ряду Первого заместителя директора ФСБ, генерала армии Е.В. Проничева, который особенно помогает проведению авторских программ Резника в Кремле. Он привел на концерт своих внука и внучку.