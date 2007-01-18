«Говорит Москва» – это бренд!

- Николай Николаевич, понятно, что просто так руководство не меняют. Какие радикальные изменения ждут нас в программной сетке «Говорит Москва»?

– Никаких радикальных изменений не предвидится. Мы можем обещать, что станем более насыщенными информационно, будем больше внимания уделять тем вещам, которые реально волнуют людей. «Говорит Москва» позиционирует себя как «радио большого города», и эта позиция останется без изменений. Жизнь в большом городе – это и желание знать, что происходит в политических верхах, быть в курсе глобальных новостей, и знать, поставили ли скамейки в твоем дворе и в каких магазинах распродажи.

– Но какие-то изменения все же произойдут?

– В целом мы хотим уйти от некой эклектики в эфире, которая была раньше. Но постепенно, не резко. А более конкретно… Например, с 15 января у нас появится дайджест лучших интервью дня. Не у всех есть возможность слушать радио целый день. А так, включившись вечером, в 20.35, можно будет прослушать самые интересные беседы с гостями.

– А что точно останется без изменений?

– Останется программа «Рус­ский рубль» (это наша гордость!), где все финансово-экономические новости можно узнавать от самых лучших экспертов и аналитиков. Мы не уходим в слишком глубокие размышления о, скажем, волатильности фондовых рынков, а находим некое среднее звучание, приемлемое для большинства слушателей.

Останется также программа «Московский разговор», куда мы каждый день приглашаем чиновников, которым можно задать любой вопрос в прямом эфире. Это наше обязательство перед москвичами.

– В чем вы как менеджер видите свою основную задачу?

– Привлечение новых слушателей. Это трудно, потому что аудитория в целом консервативна. Сейчас у нас 43 радиостанции, и выбрать одну, любимую, непросто. Но у нас есть бесспорные козыри. Например, очень хорошая служба информации. Новости идут каждые полчаса (а утром – раз в 15 минут) и рассказывают обо всем, что случилось и в мире, и в России, и в Москве. Важно, что наши новости объективны, без перекоса в сторону «только хороших» или, наоборот, «страшилок». За сорок секунд можно понять все, что происходит. Кроме этого нам всегда была свойственнаинтеллигентность в эфире. Мы вежливы и с гостями, и со слушателями.

– А у вашей программы нет задачи развивать патриотизм москвичей?