//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

«Говорит Москва» – это бренд!

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

«Говорит Москва» – это бренд!
Николай Яременко

- Николай Николаевич, понятно, что просто так руководство не меняют. Какие радикальные изменения ждут нас в программной сетке «Говорит Москва»?

– Никаких радикальных изменений не предвидится. Мы можем обещать, что станем более насыщенными информационно, будем больше внимания уделять тем вещам, которые реально волнуют людей. «Говорит Москва» позиционирует себя как «радио большого города», и эта позиция останется без изменений. Жизнь в большом городе – это и желание знать, что происходит в политических верхах, быть в курсе глобальных новостей, и знать, поставили ли скамейки в твоем дворе и в каких магазинах распродажи.
 
– Но какие-то изменения все же произойдут?
 
– В целом мы хотим уйти от некой эклектики в эфире, которая была раньше. Но постепенно, не резко. А более конкретно… Например, с 15 января у нас появится дайджест лучших интервью дня. Не у всех есть возможность слушать радио целый день. А так, включившись вечером, в 20.35, можно будет прослушать самые интересные беседы с гостями.
 
– А что точно останется без изменений?
 
– Останется программа «Рус­ский рубль» (это наша гордость!), где все финансово-экономические новости можно узнавать от самых лучших экспертов и аналитиков. Мы не уходим в слишком глубокие размышления о, скажем, волатильности фондовых рынков, а находим некое среднее звучание, приемлемое для большинства слушателей.
Останется также программа «Московский разговор», куда мы каждый день приглашаем чиновников, которым можно задать любой вопрос в прямом эфире. Это наше обязательство перед москвичами.
 
– В чем вы как менеджер видите свою основную задачу?
 
– Привлечение новых слушателей. Это трудно, потому что аудитория в целом консервативна. Сейчас у нас 43 радиостанции, и выбрать одну, любимую, непросто. Но у нас есть бесспорные козыри. Например, очень хорошая служба информации. Новости идут каждые полчаса (а утром – раз в 15 минут) и рассказывают обо всем, что случилось и в мире, и в России, и в Москве. Важно, что наши новости объективны, без перекоса в сторону «только хороших» или, наоборот, «страшилок». За сорок секунд можно понять все, что происходит. Кроме этого нам всегда была свойственнаинтеллигентность в эфире. Мы вежливы и с гостями, и со слушателями.
 
– А у вашей программы нет задачи развивать патриотизм москвичей?
 
– Специально мы никакого патриотизма не навязываем. Но у нас много программ о Москве – о московских театрах, монастырях, фонтанах, о малоизвестных страницах московской истории. Или, например, рубрика «Мир рекламы», где рассказывается о том, какой была реклама сто лет назад. Очень интересно. Люди слушают эти программы и так или иначе проникаются любовью к своему городу. Вообще, «Говорит Москва» – это бренд. Помните, как говорили раньше дикторы? «Внимание! Внимание! Говорит Москва…» Я не знаю, как придумывалось это название в 97-­м году, но это очень удачное попадание, и мы будем стараться поддерживать все наши хорошие традиции.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Общество

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, посадившим на кукурузное поле самолет А321, спасшим жизни 226 человек: Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

//live

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Бывший депутат назвал следующих после Донбасса кандидатов на отделение от Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, сообщил, какие регионы отделятся от Украины после Донецка и Луганска. По данному вопросу политик высказался в разговоре с российскими журналистами.

//В мире

Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Экс-командир ДНР объяснил неизбежность начала полномасштабной войны в Донбассе

Возобновление полномасштабной войны на востоке Украины неизбежно. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины ждет разгром в случае нового наступления на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

О голодных курьерах сервисов доставки еды

О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс. Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. «АН» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский, активно пишуший блоги в соцсетях, опубликовала у себя в Instagram пять законов жизни мудрого человека. 1. Не навязывайтесь людям, и вы поймёте, нуждаются ли они в вас.

//Спорт

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области Владимир Моисеев рассказал, как регион оказался в пятерке лучших по развитию борьбы.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

В Воронеже полиция ищет молодую женщину, оставившую ранним утром в среду, 14 августа, у входа в кафедральный собор новорожденного ребенка в сумке.

//Общество

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

"Большая часть чёрной икры, произведенной в России, как правило низкого качества. Она хуже продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже Белоруссии. Причин несколько: низкая конкуренция на внутреннем российском рынке, большие затраты при производстве, отсутствие государственной поддержки, обилие на рынке чёрной икры из Китая.

//Культура

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле. 53-летний Пускепалис был одним из девяти претендентов на пост худрука.

//Шоу-бизнес

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день. Сегодня, 16 августа, они почтили память Веры Витальевны.

//Общество

Росстат привел данные об увеличении долга по зарплате в России

Росстат привел данные об увеличении долга по зарплате в России

На сайте Федеральной службы государственной статистики приведены данные о задолженности по зарплатам россиянам. По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России в течение июля выросла на 7,1%.

//В мире

Совет Рижской думы: банк закрыли и выход для пожилых вкладчиков – суповые кухни

Совет Рижской думы: банк закрыли и выход для пожилых вкладчиков – суповые кухни

PNB banka в Латвии закрыли. Неожиданно. Никто не знал. Проснулись утром люди, а банковские карты заморожены. Если учесть, что 40% вкладчиков PNB banka – пенсионеры, то становится совсем печально.

//Новости партнеров

//Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили судно с тремя россиянами

У берегов Камеруна пираты захватили судно с тремя россиянами

У берегов Камеруна пираты атаковали торговое судно, в экипаж которого входят трое россиян. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского внешнеполитического ведомства.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в конце лета 2019-го

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которых ждет удача в конце лета 2019-го

У людей, рожденных под знаками Весов, Стрельца и Скорпиона, пройдет удачно вторая половина августа. Об этом говорится в опубликованном в сети гороскопе, который подготовил астролог Павел Глоба.

//Политика

Захарова ответила на слова Болтона о краже военных технологий

Захарова ответила на слова Болтона о краже военных технологий

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала недавние слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о краже Россией американских ракетных технологий.

//Шоу-бизнес

Пользователи сети сравнивают Ксению Собчак и Анастасию Волочкову

Пользователи сети сравнивают Ксению Собчак и Анастасию Волочкову

Пользователи сети сравнивают телеведущую, возлюбленную режиссера Константина Богомолова Ксению Собчак и балерину Анастасию Волочкову. На одном из снимков Ксения запечатлена в образе балерины.

//В мире

Скончалась принцесса Нидерландов Кристина

Скончалась принцесса Нидерландов Кристина

Голландская принцесса Кристина ушла из жизни утром в пятницу, 16 августа. Королевская особа скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

//Шоу-бизнес

Тина Канделаки продемонстрировала спортивную фигуру в топе и лосинах

Тина Канделаки продемонстрировала спортивную фигуру в топе и лосинах

Тина Канделаки раскрыла детали своей личной жизни. Канделаки опубликовала в Инстаграм фото в спортивном костюме - в топе и лосинах. На диетах женщина не сидит.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
2

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
3

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
4

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
5

Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры