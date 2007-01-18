Что прячется в «ракушке»?

За несколько дней до вскрытия металлического тента в столице был задержан мужчина, у которого в квартире обнаружили несколько патронов к карабину «маузер». На допросе задержанный пояснил, что нашел патроны возле «ракушки» на Самаркандском бульваре, которую любезно согласился показать. Как выяснилось позже, владелец этого гаража... умер еще в августе прошлого года. Где теперь искать настоящих хозяев склада оружия?

На днях при демонтаже другой «ракушки» рабочие коммунальных служб обнаружили внутри несколько ржавых бочек с карбидом. По словам прибывших на место столичных спасателей, карбид уже вступил в химическую реакцию с водой. Начал выделяться едкий газ. К счастью, никто не пострадал. Хуже было, когда в одном из брошенных гаражей нашли «хранилище» ртути. И опятьтаки помогла чистая случайность: бдительные старушки заметили, что дети в их дворе играют какимито странными блестящими шариками. Одной из них показалось, что похожие шарики раскатились по ковру, когда она разбила градусник... Дети были срочно госпитализированы, сейчас их жизни вне опасности. Медики уверены, что школьникам сказочно повезло: надышавшись парами ртути, они могли получить хроническое заболевание или даже умереть. Почему же бездействуют правоохранительные органы? «Ракушки», в которых хранятся боеприпасы и химикаты, представляют реальную опасность. Не говоря уже о том, что для защиты от террористических актов огромные силы брошены на проверку чердаков, подвалов, сдающихся квартир. Но какой смысл преступникам организовывать склады там, если можно беспрепятственно хранить что угодно в «ракушке»? Кроме того, многие москвичи сваливают в боксы неизвестно какой хлам. Во­первых, это пожароопасно, вовторых, гараж все­таки предназначен для парковки автомобилей – для чего мест во дворах, как известно, катастрофически не хватает. По статистике МВД, 30% (!) «ракушек» используются для сокрытия вещей, связанных с криминалом. Еще 20% установлены незаконно, брошены или не используются вообще. «К сожалению, у правоохранительных органов связаны руки, они не могут просто так прийти и проверить пеналы и стационарные гаражи, – рассказал прокурор Кунцевской межрайпрокуратуры Андрей Почтарев. – Практически всегда вещи, связанные с криминалом, удается обнаружить в гаражном секторе по случайности. Проблема в том, что проникнуть в бокс, территория которого является частной собст­венностью, можно только в соответст­вии с документально закрепленной оперативной информацией (например, о том, что в «ракушке» находится оружие или взрывчатка). Массово проверить все гаражи или отдельные подозрительные боксы без достаточных оснований НЕВОЗМОЖНО, поскольку это будет незаконно». Москвичи вынуждены жить на «ракушках» – пороховых бочках – в прямом смысле слова?