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Московским князьям не хватает дружины

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Московским князьям не хватает дружины
Фото PHOTOXPRESS

Специальная народная дружина будет помогать ФМС ловить нелегальных мигрантов. По-видимому, ведомство рассчитывает на сознательность граждан больше, чем на собственные силы.

Подвязались помогать

Большинство москвичей не видели в столице дружинников ещё с советских времён. По бумагам Московская народная дружина насчитывает 19 тыс. человек, отделения её сформированы во всех округах столицы. Вероятно, эти люди с повязками на рукавах как-то где-то помогают в охране правопорядка. Статистика говорит о немалом количестве предо­твращённых ими административных и уголовных правонарушений.

Но планово эти люди до сих пор помогали в основном полиции. А миграционной службе – только при специальных рейдах. В их рамках, сообщают официальные лица, за первое полугодие 2012-го было выявлено свыше 10 700 нарушений миграционного законодательства. Власти сочли эти показатели успешными и решили создать особую народную дружину, постоянно работающую с ФМС.

Никаких зарплат эти люди, как и положено добровольным помощникам, получать не будут. Всех льгот – только бесплатный проезд на городском транспорте, и в перспективе специальная форма: жилет, похожий на те, что носят сотрудники Федеральной миграционной службы, только со специальной эмблемой Московской городской народной дружины. Интересно, много ли найдётся сознательных граждан, готовых на таких условиях бегать за нелегальными мигрантами по рынкам и вокзалам? «Пойдут в эту дружину друзья-приятели сотрудников ФМС, – реалистически смотрит на вещи адвокат Владимир Жеребенков. –Ну и будут вместе нелегалов на деньги разводить. С другой стороны, лица это гражданские, невооружённые, необученные. Мало ли на кого нарвутся! Вдруг по голове их стукнут или ножом ударят?! Кто за это будет нести ответственность? Я считаю, власть должна со своими делами сама управляться, для этого и штатная численность имеется, и техника, и деньги достаточно серьёзные выделены. Здесь должны работать профессионалы. Мы, налогоплательщики, им зарплаты платим, вот и пусть работают».

Кто права имеет

Дружинники, как гражданские лица, по закону мало что могут сделать с нелегальным мигрантом. Прав у них нет. «Они не могут проверять документы или ограничивать свободу их передвижения, – перечисляет адвокат Алексей Сердюк. –Им нельзя проходить на территорию частной собственности и принимать меры по привлечению нарушителей к ответственности».

Единственное, что хоть как-то защищает добровольцев, – это Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, где существует пункт об административной ответственности за неповиновение законному распоряжению народного дружинника. Не ясно, однако, какие именно распоряжения надо считать законными, ибо федерального закона о народных дружинах до сих пор нет. Значит, ходить дружинники будут, скорее всего, с представителем ФМС, у которого права как раз есть, а вот физических сил на отлов нелегальных мигрантов может и не хватить.

«Не всюду сотрудникФМС один решит сунуться, а так у него будет пять крепких дружинников, – предполагает Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза работников полиции Москвы и Московской области. –Женщин наверное, брать не станут, разве что одну, вдруг потребуется досмотреть какую-нибудь таджичку. Получается, у ФМС возрастёт количество объектов, на которые можно спокойно ходить и деньги брать…

Вообще у меня ощущение, что между ФМС и МВД идёт какая-то драчка по поводу мигрантов. Потому что «помогают» последним и те и другие. Не исключаю, что ФМС хочет привлечь гражданских, чтобы расширить список объектов, за которыми она может надзирать».

Заявлено, что рейды свои специализированная народная дружина будет проводить на стройках, рынках, вокзалах. На Казанском вокзале добровольные охотники на нелегалов уже побывали и отловили за полтора часа больше десяти человек. Кроме того, дружинники будут лазить по подъездам, проверять регистрацию у тех, кто снимает квартиры. Плюс – патрулировать территорию города и вместе с сотрудниками УФМС задерживать нарушителей миграционного законодательства.

Но откуда его знать непрофессионалам, пусть и особо сознательным? – интересуется Иван Большаков, лидер «Молодого Яблока»:«Даже сотрудники силовых ведомств, которые получают профильное юридическое образование, не знают законов. Или знают, но нарушают, творя произвол... Тем не менее наши правоохранительные органы всё время пытаются привлекать кого-то для выполнения своих функций. Получается ещё хуже: люди с непонятными полномочиями являются фактически представителями власти».

В ФМС намерены справиться с проблемой так: проверять своих добровольных помощников на предмет знания законов и раздавать им специальные памятки. На самом деле никакие рейды с отловом по десятку человек, никакие дружинники, с памятками или без, не изменят реальную ситуацию в городе и не повлияют всерьёз на количество нелегальных работников. «Решение проблемы лежит на поверхности, – уверен Николай Безбородов, генерал-майор авиации, депутат ГД четырёх созывов. –Учёт, прописка, трудоустройство. Причём прежде всего – коренных жителей. Но если мы экономим, чтобы не платить полную заработную плату своему, а предпочитаем отдавать 30–50% от неё «понаехавшему», кладя остальное в свой карман, мы провоцируем недовольство с обеих сторон. А если мы ещё и вовлекаем народную дружину – это обязательно приведёт к конфликтной ситуации».

Как откупиться

Коррупция – вот что на самом деле не даёт раз и навсегда решить проблему миграции. В этой сфере она оценивается в миллионы долларов и складывается из пятисоток, которые ежемесячно суют участковому незарегистрированные таджики; из тысячных купюр, за которые работодатели выкупают выловленных ФМС нелегалов...  «Один мой знакомый держал рынок в Подмосковье, – рассказывает Геннадий Гудков, экс-депутат ГД. – Он каждый день отстёгивал определённую сумму миграционным службам, а если они всё же приезжали и кого-то забирали, – то потом за тысячу рублей отпускали. Ну а полиция крышевала те места, где мигранты жили, питались. И всем хорошо. Вся нелегальная миграция на самом деле – совершенно учтённая. Неучтённых нет. На коррупции зиждется вся система миграционных отношений. Кто откажется от своих доходов? Но если произойдёт чудо и все многие тысячи нелегалов будут отловлены, куда их девать – в концлагеря? Это же не рабы, а люди, которые приехали сюда, потому что там, у них, ещё хуже. Вот я знаю бригаду узбеков, которые занимаются строительством. Прекрасные ребята. Хорошие мастера. Очень аккуратные, чистоплотные. Добротно делающие свою работу. И за что их в концлагерь?»

О крайних мерах речь пока не идёт. В идеале надо легализовать и трудоустроить тех, кто здесь требуется, и удалить из страны и из города прочих. Действительно, очень большой процент преступлений, причём по преимуществу тяжких и особо тяжких, совершается приезжими из ближнего зарубежья. Кардинальный способ борьбы с такой нелегальной миграцией предлагает Михаил Пашкин:«Я бы сделал так: соответствующему управлению ФМС дал срок, скажем полгода, с условием, чтобы по истечении этого времени на его территории ни одного нелегального мигранта не осталось. Если хоть один найдётся – всё отделение увольняем.

Или понижаем в должности начальника – а заодно и начальника местного ОВД…

На какой стройке нелегалы работают, в каком подвале живут – всем известно. Но если должностное лицо это знает, а мер никаких не принимает, то его надо увольнять, как минимум, или вообще сажать. Вот если это чётко объяснить сотрудникам ФМС и полиции – они от нелегалов быстро избавятся, я вам гарантирую. За месяц. И не нужно никаких дружинников». Ну а пока единственный закон – «Договоримся!», и народные дружины не смогут изменить сложившуюся ситуацию.

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