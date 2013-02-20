Похоронных дел волнения

Правительство Москвы обещает к июлю 2013 г. предоставить новую концепцию развития похоронной отрасли города. По предложению ФАС на этот рынок будут допущены все желающие и, как полагают и антимонопольщики, и чиновники мэрии, «его величество рынок» позволит снизить стоимость услуг. Но эксперты предупреждают – не всё так просто.

Главное – правительство планирует отказаться от контроля над деятельностью городских специализированных служб по вопросам похоронного дела. Эти службы были созданы на основании Закона «О погребении и похоронном деле в городе Москве» от 4 июня 1997 года №11 специально для реализации ритуального минимума – безвозмездных похорон за счёт социального пособия. По концепции реформирования в ближайшее время планируется выставить на открытую продажу долю мэрии в этих ОАО, а это, как правило, блокирующий пакет акции (25+1).

«В прошлом году городские специализированные службы – а это всего 15 компаний – выполнили половину заказов на организацию похорон. За свои средства мы отремонтировали и переоснастили городские морги на 80 миллионов рублей, а налогов заплатили в казну 150 миллионов, – рассказывает президент группы компаний СТИКС Владимир Панин. – Мы уже 26 лет на этом рынке и прекрасно понимаем социальную значимость нашей отрасли, поэтому можем себе позволить провести «социальные» похороны даже по цене ниже установленной в городе стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

Но ведь они не альтруисты – думают остальные 500–600 контор и частных предпринимателей. А тут такая прекрасная возможность зайти на этот рынок, купив блокирующий пакет. Но потраченные средства надо «отбивать», и о сохранении социальной стабильности и обеспечении господдержки малоимущих эти новые игроки будут думать в последнюю очередь».

Сокращение государственного контроля не решит проблему роста цен, считает Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство», которая специализируется на ритуальном страховании: «Снижение цен может обеспечить знание граждан реальной рыночной стоимости ритуальных товаров и услуг, чего сейчас нет: цены называются родственникам, когда перед ними уже возникла необходимость организации похорон – и в этой ситуации мало у кого есть силы принимать обдуманное решение – платят столько, сколько просят. На сегодняшний день ритуальное страхование – единственный повод для большинства граждан, чтобы осмысленно подойти к вопросу стоимости похорон».

Президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков опасается, что в результате передела рынка методы так называемых чёрных агентов станут не исключением, а повсеместностью: «Уже бывали случаи, когда к родственникам умершего обращались до 16–17 агентов. А если вы в состоянии аффекта соглашаетесь отдать паспорт человеку, пришедшему с участковым полицейским или со «скорой», знайте – ваши похороны уже подорожали на 20 тысяч рублей. Но охота за паспортом ещё цветочки по сравнению с охотой за телами умерших – у нас уже есть такие примеры. То есть всех этих чёрных агентов, работающих нахрапом, без юрлица, без налогов, без регистрации и зачастую без элементарных знаний нам предлагают окончательно и законодательно впустить в похоронную отрасль города Москвы…»

«Граждане, которые обращаются к нам для оформления Полисов ритуального страхования, в большинстве случаев хотят заранее определиться, не только как всё будет организовано и сколько это может стоить, – комментирует Екатерина Лохова, – но и какая компания будет заниматься организацией похорон. Соответственно с нашей стороны мы можем дать рекомендацию доверять только специалистам с многолетним опытом, дорожащим своей репутацией и готовым нести ответственность за свои действия перед гражданами».