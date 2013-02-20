Уж сколько лет существует эта проблема, но такое впечатление, что власти каждый раз просто юродствуют. То по примеру Канады предлагают носить «чехольчики для обуви». То уверяют, что ущерб от испорченной обуви возместит столичный бюджет, и предлагают жаловаться в мэрию, прилагая к заявлению испорченные сапоги и ботинки.

В последнее время вообще утверждают, что новые реагенты не вредят ни обуви, ни животным, ни окружающей среде. Как они не вредят обуви, мы с вами видим каждый день. Я уже даже видел рекламу «чистка обуви от реагентов». Стоит, кстати, пару тысяч рублей. Не было бы спроса – не было б и предложения. А про «новые реагенты» – очередная сказка. Многие эксперты утверждают, что новые реагенты – это хорошо забытые старые, которые применялись в начале двухтысячных, но тогда их сочли слишком опасными для здоровья и окружающей среды. Сейчас они вдруг почему-то опасными быть перестали. Результат – несколько дней назад в Санкт-Петербурге испарившиеся антигололёдные вещества испортили изоляторы линий электропередач, оставив без света около 20 тыс. жителей. То же самое может произойти и в Москве, где вместо нормальной уборки снега его густо поливают химией.

Разве раньше не было снежных зим? Были, и ещё какие! Но в Советском Союзе во время каждого снегопада почему-то по улицам ездили снегоуборочные машины, и таких завалов на дорогах не было. И тротуары посыпали не солью и реагентами, а песком, который ещё и успешно убирать ухитрялись, причём не куча гастарбайтеров, а всего несколько дворников... А сейчас при и без того тёплой погоде нечищеную снежную кашу под ногами засыпают химией, которая окончательно превращает это месиво в воду. И люди вынуждены посреди зимы шлёпать по лужам.

Да, растопили по-быстрому нападавший снег – чиновникам всё равно, они по лужам не ходят, передвигаются в автомобилях. Зато не надо поднимать на уши коммунальщиков, чистить всё это как положено, вывозить… Опять же денег на этом сэкономить можно себе в карман. В общем, пока власти делают всё, чтобы лучшим выходом из московской зимы казались Внуково, Домодедово и Шереметьево.