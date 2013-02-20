Ожившая сказка

В прошлых номерах мы уже рассказывали о празднике, который «Аргументы недели» организовали вместе с компанией «Дом» для воспитанников Детского дома №5 (Москва, Северное Медведково). На этом наше общение с ребятами не прекратилось. 16 февраля восьмилетние воспитанники со своими ровесниками из школы №290 отправились в театр.

Маленьких зрителей встретил МХТ имени А.П. Чехова. Перед спектаклем для них прошла небольшая экскурсия. Дети увидели гримёрные комнаты легендарных актёров и театральных деятелей: Константина Станиславского и Олега Ефремова, кабинет режиссёра Владимира Немировича-Данченко, старинные костюмы и фотографии, которые отдельными штрихами создают историю этого великого театра. «Нам было важно, чтобы дети не просто сходили на спектакль, а почувствовали ни с чем не сравнимую атмосферу искусства, прониклись театральным духом и захотели бывать здесь снова и снова, – рассказывает генеральный директор ООО «Дом» Денис Мартынов. – Отрадно, что они бродили по коридорам театра дружной командой и ребята из детского дома не чувствовали себя чужими».

Но самым интересным для них всё-таки было действо на сцене. Спектакль «Конёк-Горбунок», который почти пять лет идёт в МХТ, давно обзавёлся признанием публики и престижными театральными премиями – «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». Чтобы не огорчать молодых зрителей, постановщики сгладили острые углы сказки Ершова и «помиловали» царя. В спектакле глуповатый правитель вовсе не сварился в котле, а предстал перед залом и заявил, что пошёл на повышение. Это очень обрадовало второклассницу Вику Рогачёву: «Я постоянно смеялась над глупыми высказываниями царя. Но он был не злой! Просто дурашливый... Мне иногда казалось, что я в цирке! Здорово, что всё так хорошо закончилось».

В антракте для ребят накрыли столы с угощениями и подготовили настоящий сюрприз. Прямо в театральном буфете перед ними очутились герои спектакля – простодушный Иванушка, своенравная Царь-девица и спаситель Конёк! С собой маленькие гости увезли театральные сувениры знаменитого МХТ – на память об ожившей сказке...

В этой поездке детей сопровождали руководители муниципальных органов местного самоуправления Северное Медведково Тамара Денисова и Пётр Шкурат. Управа района постоянно организует и всячески поддерживает подобные мероприятия. В следующем номере мы расскажем про ещё одну интересную, знаковую встречу, подготовленную нами совместно. Но её героями будут уже не дети, а ветераны Великой Отечественной войны.