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Детский сад – волшебный замок

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

Детский сад – волшебный замок

Какому ребёнку не захочется идти в садик, который выглядит как настоящий замок с крепостными башнями, где воспитательницы приветливые, нянечки – милые, игрушки – волшебные. Именно такой детский сад был создан в совхозе имени Ленина Московской области. Как и зачем – рассказывает его директор Павел ГРУДИНИН.

Замок детства

– Это было для нас самым главным делом – построить такой детский сад, чтобы детям в нём было уютно и комфортно. Вот и решили: будет замок – Замок детства – разноцветный, с башенками, как в сказке. На крыше – гномик, который держит фонарик. Как он ночью сияет, украшая весь посёлок! Внутри – никакой тесноты. Просторное детское кафе с дубовыми столами и стульями; кабинет релаксации с современным оборудованием для работы психолога с ребёнком; кабинет физиотерапии с гидромассажной ванной. И веранды там очень интересные. Есть Гостиный, Пряничный и Чайный домики, Конный двор и Каретный сарай, Мельница. На детских площадках травмобезопасное каучуковое покрытие и пластиковые игровые комплексы. Есть даже стадион с футбольным полем, покрытым искусственным газоном, и спортивная площадка. В типовой детсад всё это точно бы не поместилось. А у нас – индивидуальный проект, стены кирпичные, внутри всё расписано художниками Суриковского и Строгановского училищ. Крыша из черепицы, привезённой из Германии. Только на декоративную подсветку этого детсада мы потратили больше 7 миллионов рублей.

Дёшево хорошо не бывает

– Вообще строительство этого детского сада и его оборудование обошлись совхозу в 260 миллионов рублей. Но, как известно, дёшево хорошо не бывает. Поэтому мы не экономили. Наш садик – частное негосударственное учреждение. Но представьте себе, большинство родителей за пребывание в нём своих малышей платят столько же, сколько в муниципальном дошкольном учреждении. Дело в том, что на основании Закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «Об образовании» негосударственным дошкольным образовательным учреждениям, реализующим основную общеобразовательную программу и имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности, будут выделяться субвенции и субсидии в размере 20 тыс. рублей в месяц на одного ребёнка, на финансовое обеспечение содержания детей. Правда, если честно, деньги эти мы ещё не получили, хотя сад заработал в ноябре 2012 года, и на сегодняшний день его посещают 85 детей.

Когда детский сад заработает в полную силу, а я думаю, это будет к началу нового учебного года, откроются две группы, работающие по технологии Марии Монтессори. Также появятся дополнительные платные услуги: английский язык, изостудия, ритмика и т.д.

Зарплаты сотрудникам мы предложили выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях Московской области, но не по максимуму. Пока наш замок не укомплектован окончательно, мы ещё только собираем команду. Прежде всего, чтобы всё заработало, надо обеспечить учреждение квалифицированными педагогами и обслуживающим персоналом в полном объёме. Обязательно нужны педагоги с музыкальным и физическим образованием. А самое главное – эти люди должны любить детей. Но с кадрами, знаете ли, проблемы. Мы составили своё штатное расписание с должностными окладами у воспитателя до 32 тыс. рублей. Берём не каждого – к детям надо допускать с разбором.

Проверки необходимы

– Детское питание осуществляется по 20-дневному меню. Что касается продуктов, то мы бы с удовольствием поставляли совхозную продукцию. Но, к сожалению, пока этой возможности у нас нет, так как к продуктам для дошкольных учреждений предъявляются жёсткие требования. Вот, например, парное молоко. Дома им ребёнка поить можно, а в детском саду – только кипячёное. Если дома у малыша случится проблема с желудком, то это ответственность родителей. А в детском саду – сами понимаете – наша. Поэтому очень строго контролируются поставки продуктов питания, соблюдение технологии приготовления блюд.

Знаете, когда получаешь лицензию на право ведения образовательной деятельности, надо готовиться к постоянным проверкам. Всё – как под микроскопом... Даже температуру воды в кранах проверяют! На игрушки есть специально разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации перечень игрового оборудования. И это правильно. Ведь от того, какими вырастут дети, зависит будущее нашей страны. Поэтому деньги, вложенные в развитие и воспитание наших детей, гарантируют развитие совхоза на многие десятилетия вперёд.

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