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Пролетариат с красным дипломом

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Екатерина АЛИКИНА ]

Пролетариат с красным дипломом

На данный момент Москва отдаёт приоритет развитию среднего специального образования. Городу необходимы квалифицированные продавцы, повара, парикмахеры, и без свежих кадров дефицит рабочих рук не решить.

Всё больше столичных выпускников школ в качестве дальнейшего места учёбы выбирают колледжи и техникумы. Их родители делают такой же выбор, понимая, что ребёнок не сможет хорошо сдать Единый государственный экзамен. Кроме того, и дети и взрослые знают, что диплом о высшем образовании не всегда гарантирует высокооплачиваемую работу. Да и ситуация с вузами в связи с их активным слиянием, мягко говоря, тревожит…

Даёшь специальное образование

Согласно результатам опросов рекрутинговых порталов, в 2012 г. в средние специальные учебные заведения поступили 20% девятиклассников. Для сравнения: в 2011 г. в техникумы собирались пойти 11% выпускников, в 2010‑м – только 8%. Так чторост популярности среднего специального образования очевиден.

Сейчас в городе молодых специалистов ждут на работу в сфере услуг, в охранных предприятиях, в торговле, административной деятельности и коммунальном хозяйстве. По словам Марка Аграновича, исполнительного директора Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики образования, количество вакансий здесь сильно превышает число желающих. Менее всего в столице требуются специалисты среднего звена в области промышленности и сельского хозяйства, бухгалтеры, экономисты, финансисты и транспортники. Так как предложения со стороны соискателей превышают спрос.

Часть экспертов считают, что пока среднее профобразование всё-таки имеет «транзитную» функцию. Чаще оно служит лишь ступенькой на пути к вузу. «Наши исследования показывают, что из числа молодых людей,получивших профобразование, сразу на работу выходят 30%, – рассказывает Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при президенте РФ. – 35% сразу идут учиться в вузы по своему профилю. Ещё 35% по разным причинам поступают в высшие учебные заведения, но не сразу».

Вузы только для ботаников?

«Основной процент поступающих в высшие учебные заведения – это выпускники 11-х классов, – считает Олег Сергеев, эксперт Всероссийского фонда образования. – Поэтому говорить о том, что колледж – это ступень к вузу, не приходится. Приведу пример. Егорьевский авиационный технический колледж готовит прекрасных специалистов. Это учебное заведение всё время пытались сделать филиалом профильного авиационного вуза. Это неверный ход. Инженер работать техником может, но не наоборот. Чтобы быть хорошим инженером, необходимо учиться с первого курса университета, а не со второго или третьего. Вузовская программа обычно с первого дня очень серьёзная. Её невозможно сопоставить с программой средних специальных учебных заведений. Например, в университете математике может уделяться до тысячи часов в год, а в колледже – от силы 200».

Важно отметить, что столичные техникумы и колледжи сознательно подстраиваются под профиль вузов. Таким образом, они реагируют не столько на потребности рынка труда, сколько на изменения в системе высшего профобразования. Отсюда дефицит кадров среднего звена у работодателей. «Думаю, что быстрый рост зарплат для востребованных специалистов будет в конечном итоге увеличивать группу тех родителей, которые решат отдать своего ребёнка в систему среднего специального образования», – считает Татьяна Клячко.

К слову,самые высокие зарплаты сегодня предлагают в строительной сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе и, конечно, в сфере экономики и финансов. Здесь, как отмечает Марк Агранович, зарплаты могут достигать 50 тысяч рублей. Однако токари, фрезеровщики и механики могут также претендовать в среднем на 40–45 тысяч. По крайней мере, такие зарплаты обещают работодатели в своих вакансиях.

Кстати

Олег Сергеев, эксперт Всероссийского фонда образования:

– В нашей стране специалисту со средним специальным образованием не даётся особых перспектив роста. Так, например, рабочие ещё с советских врёмен имеют шесть разрядов. Для сравнения: немецкие металлурги имеют 23 разряда. Разница гигантская. Может, именно поэтому крупповская сталь для всего мира является эталоном. Рабочие специальности в Европе очень развиты. Там заводской труженик всегда чувствует свою перспективу. В нашей стране выпускники средних специальных образовательных учреждений не видят путей дальнейшего развития. И это большая проблема.

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