Новый учебный корпус МГУ

12 февраля 2013 г. состоялась церемония торжественного открытия нового IV учебного корпуса МГУ им. М.В. Ломоносова. В нём будут располагаться юридический факультет и Высшая школа государственного аудита – один из самых старых и один из самых молодых факультетов.

В оптимальные сроки удалось достроить этот важнейший для учебного процесса объект и оснастить его технической инфраструктурой. Причём всё отвечает самым современным требованиям.

Впервые в истории МГУ преподаватели и студенты юридического профиля получили отдельный учебный корпус площадью свыше 55 тыс. кв. метров. Он обладает не только великолепными учебными аудиториями и компьютерными классами, но и ситуационным центром, конференц-залами, учебным залом судебных заседаний, современными музеем и библиотекой.

Проект был полностью реализован благодаря поддержке президента В. Путина. Студенты и профессорско-преподавательский состав университета выразили ему за это огромную благодарность. Президент В. Путин был приглашён встретиться в текущем году со студентами обоих факультетов. Его визит, скорее всего, будет приурочен к празднованию 60-летней годовщины со дня возведения комплекса зданий Московского университета на Ленинских горах.