Апологеты гормональных контрацептивов в ужасе: они разоблачены…

Причём разоблачены вполне «по-взрослому», на одном из массовых серьёзных телеканалов – ТВЦ, и сделано это в спокойной солидной манере, на основе неопровержимых научных доказательств.

Впрочем, обо всём по порядку.

Авторы документального фильма «Контрацептивы. Убойный бизнес», показанного по «ТВ Центру», провели совместно со своими героями – профессионалами высочайшего класса в сфере медицины, биологии, акушерства и гинекологии – объёмное исследование на тему: «Кому выгоден стремительный рост производства гормональных контрацептивов, а равно уверенно растущие продажи их в такой стране, как Россия, где плотность населения, мягко говоря, отнюдь не избыточная, а демографическая ситуация далека от совершенства?»

Индустрия начинается с «земли». В женской консультации с удовольствием прочтут лекцию о пользе планирования беременности, об опасностях, связанных с внеплановыми «залётами», не забудут упомянуть, что по количеству абортов наша страна едва ли не мировой лидер, что не есть хорошо. Ну а затем мягко перейдут к тому, как вам жутко повезло, поскольку у них имеется волшебнейшее средство против всех этих зол, и именно сегодня – по смешной цене. Ну или как-то так – у каждой посетительницы это индивидуально.

И трудно ожидать от милой консультантши хотя бы малой толики объективности в оценке рекламируемого ею гормонального средства. Вряд ли она будет распространяться даже об осторожности в употреблении его – не за этим посажена, во-первых, а во-вторых (и это самое страшное), она сама свято верит в то, что говорит.

Однако авторы фильма решили выслушать всё-таки и другую точку зрения. И вот она-то разительно отличается от розово-гламурных рассказов рекомендательниц.

Сопоставить применение гормональных противозачаточных с внезапно участившимися случаями сначала нарушения менструального цикла, а затем и бесплодием, постепенно приобретшим характер эпидемии, поначалу никому в голову не пришло…

Увы, многим не приходит и сейчас. Гормональные контрацептивы – при всём обилии альтернатив – навязываются с маниакальным упорством.

– А они между тем калечат женщин, – говорит один из авторов фильма Мария Стародубцева, – они могут убивать. У пациенток в результате их применения начинались тромбозы, впоследствии заканчивавшиеся тромоэмболией со смертельным исходом, опухоли мозга и так далее и тому подобное.

Даже вовремя остановившиеся вынуждены были проходить многолетние курсы восстанавливающей терапии, чтобы вернуть пошатнувшееся здоровье, восстановить женские функции, а некоторые обречены на это уже до конца жизни…

– Все герои этого фильма, – продолжает Мария Стародубцева, – реальные люди. Они рассказывают о том, что знают лично, мы просто фиксировали их мнения. Скажу больше, наша съёмочная группа проверила на себе, как назначаются эти препараты, и многое другое.

Авторы фильма побывали в гостях у многих семей, в том числе и многодетных, записали точки зрения экспертов, в общем, проделана колоссальная работа. Есть надежда, что многих этот фильм остановит от неверного шага и поможет спасти жизнь и здоровье не только себе, но и своим будущим детям…

Фильм вызвал широчайший общественный резонанс. Одним из последствий стал… сильнейший интерес производителей и продавцов гормональных контрацептивов. И не в последнюю очередь интересовались: кто проплатил?

На этот вопрос можем ответить сразу – никто. Просто авторы фильма, все, кто принимал участие в его создании, – неравнодушные люди. Особенно чувствительные к чужим бедам. Да, таких осталось немного, но они есть… Посмотрите и убедитесь…