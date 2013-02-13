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Бесплатных парковок Москве не видать

№ 6(348) от 14.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Бесплатных парковок Москве не видать

Правительство Москвы предложило владельцам крупных торговых комплексов сделать стоянку на их парковках бесплатной в первые 2–3 часа для посетителей. Однако эту инициативу предприниматели не поддержали. Многие из них сетуют на полную загруженность паркингов, другие – на то, что и так организовали щадящие тарифы.

Впрочем, энтузиасты всё же нашлись. Администрация ТЦ «Смоленский пассаж», «Семёновский», «Ладья» и ТРЦ «Филион»  согласились с чиновниками. А ТЦ «Охотный Ряд», который располагает парковкой на 186 мест, готов лишь на снижение цены со 140 до 100 руб. за час. Другие владельцы автостоянок предлагают сделать каждые 2 часа простоя по цене одного. Некоторые обещают бесплатную парковку после 18:00 и в выходные.

По словам депутата Госдумы и лидера МОО автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, предложение властей отличное. Плохо, что с ним никто не согласился. «А зря. Если дать людям возможность свободно парковаться у ТЦ, это только на руку владельцам». Так они смогли бы получить потенциальных покупателей. Хотя комплексы стоят рядом с дорогой вопреки здравому смыслу. Мало того что люди покупают товар по двойной цене, так ещё и за парковку платят серьёзные деньги. «У владельцев ТЦ психология мелких лавочников. Нужно попытаться найти рычаги воздействия на них, чтобы они не занимались кусочничеством», – убеждён В. Лысаков.

Жадность торгашей

Люди не умеют считать деньги. По словам В. Лысакова, у одной из гостиниц на Тверской парковка стоит 100 руб. в час. Там всегда есть 200300 свободных мест. Если бы они снизили стоимость до 50 руб. за час, то смогли бы больше привлечь желающих. По просьбе мэра столицы Сергея Собянина они это делали на короткий промежуток времени в канун Нового года. Эффект – вся стоянка заполнена. Почему не сделать эту цену постоянной? Почему-то они руководствуются логикой: брать больше, а машин принимать меньше.

«Жадность и мелочность. Владельцы хотят получать деньги за каждый чих. За парковку. За товары, которые стоят раза в три дороже, чем в Европе. Даже за те же самые копеечные целлофановые пакеты!» – рассказывает В. Лысаков.

К сожалению, владельцы не хотят идти на компромисс, потому что строили парковку за свои деньги и только для своих клиентов. Зачем им работники соседних офисов в близлежащих домах? Как считает Антон Беляков, депутат Госдумы, идея, что владельцы ТЦ станут делиться своей парковочной площадью, – утопическая. «Предложение властей – это попытка решить большую проблему малой кровью. К сожалению, это проблемы неэффективного градостроительства», – говорит он.

Несколько лет назад было предложение построить в районе Белорусского вокзала подземный ТЦ с парковкой. Но вся общественность взвыла. Если бы там раскинулся этот громадный комплекс на 200 тыс. кв. м, то вся Москва бы встала. И тогда от идеи отказались. Но не надо было отказываться – надо строить за бюджетные деньги. Только не ТЦ, а огромный парковочный комплекс. Понятно, что хочется рентабельности и отдачи от инвестиций, но другого выхода нет.

А вместо этого теперь там собираются строить бизнес-центр, и якобы автостоянка в три этажа на 1,8 тыс. мест должна решить все транспортные проблемы на этом узле. С учётом того что там появятся новые рабочие места, – верится в это с трудом.

«Голова у чиновников в Москве устроена так, чтобы было как можно меньше мест общего пользования и как можно больше вещей, на которых можно заработать. Но каждый раз это выходит боком».

Компромисс не поможет

Впрочем, есть и сторонники ужесточения парковочной политики. Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, считает, что парковка в центре Москвы должна быть дорогой. И нужно потихоньку приучать к этому горожан. «Это непозволительная роскошь для столицы – брошенные автомобили в районе Покровских Ворот. От этого «счастья» в США избавились ещё в 30-е годы, а в Европе в 60‑е годы». У нас на дворе уже 2013 г., а мы до сих пор думаем, что нам хватит места, где заблагорассудится припарковать свой автомобиль! Да ещё в центре! По мнению М. Блинкина, единственный регулятор в этом вопросе – цена.

Она не должна быть высокой или низкой. Она должна быть чувствительной, чтобы влиять на транспортное поведение москвичей. Если позарез нужно в самый центр на машине, то будь добр заплатить за парковку. А любые маятниковые поездки дом – офис – дом можно и на метро совершить. Напомним, что в Москве уже идёт эксперимент с платными городскими парковками. Приживаются они с большим трудом, но, по заверению чиновников, иного выхода просто нет. Впрочем, по мнению экспертов, цены за стоянку будут только расти, и контролировать этот процесс будет проблематично.

М. Блинкин также поддерживает и ограничение на въезд в центр города. Но это уже следующий шаг после введения платных парковок. Нужно сначала поучиться тому, что парковка – дело платное. Когда пройдём эту школу, может, поймём, что этого хватит, а нет – тогда нужно уже и ограничивать въезд в центр. В Париже, например, хватило платной парковки. А в Лондоне уже и платный въезд есть.

«Нужно потихонечку приучать жителей ЦАО к тому, что площадка под окнами – это не их собственность, а общественное пространство. Если оставлять там автомобиль – это самозахват территории», – говорит М. Блинкин. Например, на Манхэттене, где обитают чуть ли не самые богатые люди в мире, на тысячу жителей приходится 100 автомобилей. Это как в Москве в 1991 году. А вот если брать Нью-Йорк с пригородами, то – уже 900 авто на 1000 человек. Там очень много машин, но не в центре города.

Переходить к цивилизованным стандартам – дело, конечно, нужное, иначе придётся стоять в вечных пробках. Впрочем, психология мелких лавочников делать деньги на всём не позволит поставить точку в этом вопросе в ближайшем будущем.

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