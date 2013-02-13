Был бы выкуп, жил бы в Сочи

Недавно в Госдуме в первом чтении был принят законопроект «Об особенностях регулирования земельных отношений на присоединённых к городу Москве территориях». В случае вступления его в силу может начаться конфискация. И пройдёт она в самый короткий срок. Максимум за пять месяцев. За это время суды не успеют помочь 250 тыс. дачников. Интересно, что в столице зимних Игр – 2014 такой режим будет действовать до старта мирового первенства, а в Подмосковье – на бессрочной основе.

Принятый в первом чтении законопроект в том виде, в котором он существует сейчас, позволит отчуждать земли у собственников под социальные нужды. У владельца дачного участка или хозяина мелкого предприятия смогут отобрать собственность ради строительства детского сада, школы, поликлиники или нового жилого дома. «Понятно, что новой Москве требуется и новая инфраструктура: дороги, жильё. А где взять землю с меньшими затратами? Конечно, у собственников!» – комментирует член совета Гильдии риелторов Москвы Вероника Панкова. Интересно, на каком основании власти будут её изымать?

Это происходит на основании 35-й статьи Конституции. В пункте 1 говорится о том, что право частной собственности охраняется законом. Но в пункте третьем сказано: «Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть осуществлено только при условии предварительного и равноценного возмещения…»

Но земли будут отчуждаться не для государственных нужд, а для социальных, что по новому законопроекту совершенно разные вещи. Значит, рядовые дачники, не посещавшие родные угодья в течение нескольких месяцев, могут не увидеть на своём участке ни дома, ни былых построек.

Отберут наши пяди и крохи



«Изъятие собственности происходит безвозмездно и за деньги. Если это изъятие возмездное, то главным вопросом для собственника является не само изъятие, а вопрос компенсации. Когда процесс отчуждения объекта компенсируют по рыночной стоимости – это хорошо. Если оценка в Подмосковье будет необъективна, при этом изрядно пострадают тысячи собственников», – объясняет вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Большинство «шестисоточников», которые всю душу вложили в родные участки, просто так не отдадут нажитое. А размер компенсации, как видно, и подавно не сделает их сговорчивее. «Нужно понимать, что если земля используется для федеральных целей, то само по себе использование участков для федеральных целей, безусловно, снижает их текущую рыночную стоимость. Например, если земля будет использоваться для строительства детского сада, то, конечно, коммерческая стоимость земли существенно может снизиться, потому что доходности с этого актива невозможно получить», – продолжает Апрелев.

В случае несогласия с выкупной ценой собственник вправе обратиться в суд. Но тут появляется ещё одна проблема. В законопроекте прописано, что заниженная цена не препятствует изъятию у владельца объекта недвижимости. По мнению специалистов, это есть не что иное, как нарушение 35-й статьи Конституции о предварительном и равноценном возмещении. Таким образом, собственник может лишиться предварительной компенсации и вдобавок ко всему приобретёт ещё и головную боль в виде длительных судебных тяжб.

На всю операцию по изъятию земель будет отведено максимум пять месяцев вместо привычных полутора лет. Первый месяц отводится на предупреждение хозяина об отчуждении земли, следующие два месяца – на споры о компенсации и ещё два месяца – на судебную расправу.

«По большому счёту мы должны понимать, что любое имущество у нас может быть отобрано, и надеяться только на добрую волювластей не приходится. Степень уважения государства к правам граждан – это основа общества. Мне сложно предположить, чтобы в монархической стране типа Англии у людей ни с того ни с сего отобрали наделы, потому что кому-то нужно построить больницу!» – утверждает Вероника Панкова.

Аргументы Карла Маркса

«Сейчас идёт большая серьёзная дискуссия по поводу данного законопроекта. Думаю, что он претерпит ещё много изменений. Да, его поставили в достаточно жёсткой, крайней форме. Но это форма дискуссионная. Всё для того, чтобы посмотреть на реакцию, увидеть острые углы сейчас, а не после вступления его в силу», – считает председатель комиссии по перспективному развитию и градостроительству в Мосгордуме Михаил Москвин-Тарханов.

Защитить собственника земли можно, если на то будет политическая воля. Основа для этого есть – ведь в случае принятия данного законодательного проекта, по словам главы думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, произойдёт нарушение трёх статей Конституции и четырёх федеральных кодексов: Жилищного, Градостроительного, Гражданского и Земельного. «У меня ощущение, что этот документ не нравится не только мне, но и правительству, которое уже дало отзыв, мягко говоря, неположительный. А именно было сказано о поддержке законопроекта с условием его доработки ко второму чтению, а также они добавили, что записи о субвенциях должны быть убраны», – отмечает эксперт. По её мнению, во втором чтении проект закона нужно радикально перерабатывать, потому что сейчас это коррупционный документ, который выгоден только застройщикам.

В мэрии ранее уже заявляли, что новый закон главным образом коснётся не частных лиц, а в первую очередь юридических лиц и перекупщиков земель. «Моя задача в этой ситуации очень простая – я боюсь обидеть дачника. Владелец дома в Москве должен быть защищён, должен быть защищён маленький фермер, который эффективно и активно использует землю, – замечает Москвин-Тарханов. – Мы должны сделать так, чтобы закон не использовался против среднего и мелкого бизнеса, против владельцев небольшого предприятия, а чтобы закон применялся против неэффективных собственников, которые набрали большое количество земель, а работают только на спекулятивных разрывах в ценах…»