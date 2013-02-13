По закону джунглей

Началась разработка закона о животных. Всех – домашних и бездомных, экзотических и сельскохозяйственных, содержащихся в зоопарках и квартирах. Строже всего он будет к экзотическим и бездомным. Возможность держать у себя первых сильно ограничат. А вторым грозит эвтаназия. Подробнее о законопроекте рассказывает Елена ИВАНОВА, член экологической комиссии при МГД.

Почему занялись лишь сейчас?

Последний раз закон пытались принять несколько лет назад, но без успеха. Теперь им занимается Комитет по экологии и ресурсам. Возглавляет рабочую группу представитель ЛДПР Шингаркин. Он настроен на то, чтобы в законе содержался пункт о применении эвтаназии. Как на Западе: бездомное животное несколько месяцев содержится в приюте, и если его не удаётся пристроить – убивают.

Я против эвтаназии, но надо как-то сокращать численность бездомных на улицах. Год назад мы заказывали опрос: «Вы за убийство животных или против?» Все говорят – «против». Но собак с улиц хотят убрать. Значит, городской бюджет должен на свои деньги кормить их в приюте, а через какое-то время усыплять. Многие – за убийство.

Люди становятся агрессивными, и собаки это чувствуют...

У нас общество сейчас нездоровое, агрессивное. Раньше почти везде обитали спокойные здоровые дворняги. На каждой стоянке, в скверах, во дворах. Их подкармливали. Сейчас, если во дворе появится бездомный пёс, кто-нибудь сразу позвонит, чтобы отловили.

Или кошки – чем они вредят? Однако Департамент ЖКХ настаивает, чтобы все продухи в домах были закрыты. А кошки в морозы по подвалам прячутся. Иначе – замерзают. Говорят, у них блохи. Так блохи и без кошек в подвалах живут! Обрабатывать надо помещения! Деньги на это выделяются. И чердаки в последние морозы по указанию Департамента ЖКХ были закрыты. Вот недавно были морозы. Выше­указанный департамент дал команду закрыть чердачные помещения. А на улице минус 25–28 градусов! Птицы погреться не могут! Ну оставьте хотя бы одну лазейку 10 на 15 сантиметров, не уйдёт оттуда тепло. Не оставляют…

Только из-за закрытых чердаков в морозы наблюдалась массовая гибель птиц. Департамент ЖКХ твёрдо стоит на том, что животных на улицах города быть не должно: ни кошек, ни собак. И это пугает, потому что, когда исчезнут кошки, я думаю, крыс станет больше.

Пару недель назад на территории Восточного округа обнаружили труп, который был покусан собаками. Потом, правда, установили, что этот человек умер не от укусов. Но сразу пошёл резонанс. И собак на этой территории отловили, поместили в приют ВАО, стерилизовали. Хотя они не виноваты, покусы нанесены после смерти. Труп могли покусать и крысы или птицы поклевать. Департамент ЖКХ говорит так: вот слева стопка писем, в которых просят оставить животных, а справа такая же стопка писем – убрать их с улиц. И что делать?

– А что-нибудь, кстати, делается?

– В Москве с 2001 года работает программа регулирования численности животных, предусматривающая их стерилизацию. На улицах действительно стало меньше бездомных животных. Они остались только в промзонах, на вокзальных территориях, но и там их стало меньше. Настолько меньше, что в программу уже пора вносить изменения. Скажем, на улицах, в скверах, в парках бездомных животных практически нет. Но есть промзонные территории, которые требуют отдельной детальной проработки. Каждую территорию надо при помощи волонтёров тщательно изучить, выяснить, сколько там животных агрессивных, неагрессивных. Потом отлавливать и стерилизовать. А после этого обязательно возвращать на ту же территорию. Потому что они её держат, других животных к себе не пускают. Стерилизованная неагрессивная стая собак постепенно будет естественным путём убывать, и животных на территории почти не останется.

Что скажет федеральный закон

Бюджет Москвы несравним с бюджетом какого-нибудь небольшого городка. Где там найти средства на стерилизацию, кастрацию и ещё приюты? Поэтому закон, где напишут, что нельзя уничтожать бездомных животных, а надо делать для них приюты и туда помещать, предварительно проведя стерилизацию, на местах работать не будет, потому что в местных бюджетах нет денег на это. Знаете, что есть закон, где матом запрещено ругаться? Но всё ж ругаются... Пока не найдено устраивающего всех способа, как можно избежать эвтаназии, будет существовать узаконенное убийство. Поэтому, необходимо скорее поставить под контроль количество животных на всей территории РФ.

– А что с домашними животными? Как будет отслеживаться их разрешённая численность в квартирах? Рассчитывать на «стук» соседей?

–О да, соседи стучать будут... В основном, конечно, на собак, их слышно, они гавкают. А вот черепашки не гавкают. Или питон. Но, конечно, во всём надо знать меру. Есть люди, которые устраивают мини-приюты. Или кошек содержат, штук по 30–50. Появляется запах, антисанитария. Из практики: хозяева подобных «приютов» – люди пожилые, пережившие трагедию в жизни. И они взяли одного, второго – спасли. А потом процесс идёт уже неконтролируемый.

– Вы слышали про змеелова, у которого дома восемьдесят гадов живут?

– Пока закон не принят и змея кого-то не укусила, сделать ничего нельзя. Нужна жалоба, которую подтвердил бы пострадавший. В законе появится процедура, и тогда в судебном порядке начнутся изъятие этих змей и размещение их по террариумам. Экзотических животных разобьют на группы. Особенно жёстко придётся поступать с хищниками. В многоквартирных домах они будут под запретом.

– Исчезнет ли торговля животными на рынке «Садовод»?

–Надо, чтобы эти рынки превратились в «птичьи» супермаркеты. Там будут созданы соответствующие условия для торговли. Будет ужесточён контроль с точки зрения санитарии и учёта. Например, РКФ – Российской кинологической федерации. Там все помёты контролируются, регистрируются, свидетельства выдаются... В законе хотят проработать так же много других вещей, например - доставка собак на поезде по России и заграницу и т.д.