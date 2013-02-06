Проданный спорт

Спорт многолик. Народный спорт – это здоровье нации и крепкие весёлые дети. Большой спорт – это захватывающее зрелище и эмоции миллионов болельщиков. А ещё спорт – это бизнес. Но когда в дело вступают деньги – причём большие деньги – становится не до здоровья и болельщиков.

Автогол

Финансовые скандалы нашего футбола лихорадят общественность. Фантастический бюджет самого дорогого клуба России – питерского «Зенита» – в 2012 году, по некоторым оценкам, достиг 280 млн. долларов. Приобретение Халка и Витцеля за 100 млн. едва не разорвало клуб изнутри – доморощенные звёзды не вынесли нашествия темнокожих варягов и объявили забастовку, требуя прибавки к своей «нищенской» зарплате. В конце концов скандал не то чтобы потушили, но хотя бы загнали вглубь. «Бедный» бунтарь Денисов вернулся на поле. Но мало кто сомневается, что проблема осталась и в любой момент может полыхнуть с новой силой.

Потому что на самом деле ничего не изменилось. В российском футболе всё перевёрнуто с ног на голову. Бюджет «Зенита» сопоставим с бюджетом великой «Барселоны». А вот посещаемость – вчетверо (!) ниже. «Барса» тратит огромные деньги на игроков – но и зарабатывает. В российском футболе нет ни одного клуба, который окупал бы своё содержание.

Как-то можно понять Сулеймана Керимова, который вбухивает бешеные деньги в «Анжи», – любимая игрушка, может себе позволить. Но вот как понимать «Газпром» – государственную компанию?! Государственные – наши с вами – деньги нельзя тратить на игрушки. Это безнравственно! Но большинство клубов РФПЛ принадлежат администрациям соответствующих регионов. То есть также содержатся на бюджетные средства.

И с каким же успехом? Может быть, несусветные траты на большой футбол помогают развивать спорт массовый? Однако действительность говорит о другом. Самый бедный клуб РФПЛ «Мордовия» прочно занимает последнюю строчку в таблице. А вот Саранск буквально утыкан спортивными объектами, построенными в последние несколько лет. Лидер же России по финансированию – «Зенит» в этом плане пока прославился только 6-летним долгостроем стадиона, который по своей стоимости грозит стать самым дорогим стадионом Европы. Впрочем, его стройка опять заморожена. Денег не хватает.

А не хватает их – и не только питерцам, – потому что деньги уходят на невразумительно большие зарплаты игроков и тренеров. Не секрет, что иностранные звёзды к нам едут только и исключительно за длинным баксом. Ничем другим наш тоскливый чемпионат их привлечь не может. Одновременно приходится подтягивать содержание и местных футболистов. Иначе будут демарши «а-ля Денисов». Кроме того, весь российский бизнес работает по системе распилов и откатов. Вряд ли спорт здесь исключение. И чем больше проходит бюджетных денег, тем мутнее вода и жирнее в ней рыбка.

Пустая корзина

Но беда отнюдь не только в футболе. Большинство игровых видов спорта являются таким же средством освоения бюджета, только в чуть меньших масштабах. В баскетболе легионеры безраздельно правят бал. И, разумеется, за хорошие деньги – чаще всего опять же за наши с вами.

В первом номере текущего года мы затронули ситуацию в женском баскетбольном клубе «Спарта энд К» из подмосковного города Видное. Гендиректор клуба Анна Архипова-фон Калманович, сама в прошлом известная баскетболистка, среагировала на публикацию оперативно. Правда, к сожалению, совсем не так, как мы надеялись. Вместо того чтобы дать ответы на поставленные острые вопросы, она предприняла «несимметричные» шаги.

В уважаемой спортивной газете незамедлительно появилось интервью с Архиповой-фон Калманович, из которого складывается благостное позднесоветское ощущение всеобщего благоденствия с небольшими недостатками. И поскольку ни одного ответа из этой статьи мы не получили, то продолжим задавать вопросы.

На официальном сайте «Спарты энд К» дворец спорта «Видное», где базируется команда, преподносится как едва ли не собственная площадка. Хочется понять, с какой стати, если дворец находится в муниципальной собственности? По некоторым данным, г-жа Архипова-фон Калманович распоряжается во дворце как у себя дома. Например, после нашей публикации она вызвала «на ковёр» тренерский штаб мужского клуба «Спарта энд К», где также является учредителем, и уведомила, что больше не будет платить им зарплату и оплачивать жильё. Потому что, по её мнению, именно они вынесли сор из избы. Мало того, она объявила, что с мая и саму мужскую команду в стены дворца не пустит. Оставим в стороне моральные соображения. Вопрос в другом – имеет ли право г-жа Архипова-фон Калманович решать, кого пускать в муниципальный зал, а кому дать от ворот поворот? И вообще имеет ли её женский клуб хотя бы договор аренды спортивных залов дворца?

В том же интервью Архипова-фон Калманович рассказывала о том, как развивает детский баскетбол, и жаловалась, что не хватает средств даже на аренду спортзалов в школах для тренировок детишек. При этом ни словом не обмолвилась о том, что её легионерки получают от 30 до 80 тыс. долларов в месяц, а реальные звёзды российского баскетбола в её команде протирали штаны и теряли квалификацию на скамейке запасных. Забота о детях – это святое. Печально, когда это становится ширмой для обычного бизнеса.

Кстати, о деньгах. Женская «Спарта энд К» щедро финансируется из областного бюджета. Но у нас возникли некоторые вопросы по процессу получения этих денег. К нам попала документация конкурса, по результатам которого победитель получал право на финансирование из областного бюджета. Для женского баскетбольного клуба это 238,5 млн. рублей в год. Неплохо, сопоставимо с бюджетом аутсайдеров футбольной лиги. Так вот как минимум два последних года конкурс в женском баскетбольном «разряде» выигрывала «Спарта энд К». Потому что была единственным претендентом. Как могли из года в год проводиться безальтернативные конкурсы ценой вопроса в миллиарды рублей – вопрос, конечно, к областной администрации. Но и «победители» в этом свете выглядят, мягко говоря, неоднозначно.

После такого уже просто смешно задавать вопросы о том, почему в клубе запредельно много иностранцев на всех ключевых постах и среди игроков? Или что делают в штабе команды люди, замешанные в громких сексуальных скандалах «нетрадиционной окраски»?

Врио губернатора Московской области Андрей Воробьёв на днях высказался по поводу госфинансирования профессионального спорта. Мысль сводилась к следующему – мы гордимся победами подмосковных спортсменов, но платить за них больше не будем, с 2014 года планируем свести бюджетные выплаты на это до нуля. Деньги нам нужны на массовый спорт.

В этом свете дела «Спарты энд К», привыкшей сытно жить за госсчёт, выглядят печально. Интересно, думала ли уже г-жа Архипова-фон Калманович о том, как выживать в новых условиях и из каких миллионов платить бешеные деньги «розовым» американским легионеркам?

Вопросы болезненные, неудобные. Но, чтобы выжить, клубу на них надо отвечать. А не рассказывать, как у тебя всё хорошо, и не выгонять взашей неугодных в стиле взбалмошной помещицы.