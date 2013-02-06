//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Проданный спорт

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Дмитрий ГРИНЁВ ]

Проданный спорт

Спорт многолик. Народный спорт – это здоровье нации и крепкие весёлые дети. Большой спорт – это захватывающее зрелище и эмоции миллионов болельщиков. А ещё спорт – это бизнес. Но когда в дело вступают деньги – причём большие деньги – становится не до здоровья и болельщиков.

Автогол

Финансовые скандалы нашего футбола лихорадят общественность. Фантастический бюджет самого дорогого клуба России – питерского «Зенита» – в 2012 году, по некоторым оценкам, достиг 280 млн. долларов. Приобретение Халка и Витцеля за 100 млн. едва не разорвало клуб изнутри – доморощенные звёзды не вынесли нашествия темнокожих варягов и объявили забастовку, требуя прибавки к своей «нищенской» зарплате. В конце концов скандал не то чтобы потушили, но хотя бы загнали вглубь. «Бедный» бунтарь Денисов вернулся на поле. Но мало кто сомневается, что проблема осталась и в любой момент может полыхнуть с новой силой.

Потому что на самом деле ничего не изменилось. В российском футболе всё перевёрнуто с ног на голову. Бюджет «Зенита» сопоставим с бюджетом великой «Барселоны». А вот посещаемость – вчетверо (!) ниже. «Барса» тратит огромные деньги на игроков – но и зарабатывает. В российском футболе нет ни одного клуба, который окупал бы своё содержание.

Как-то можно понять Сулеймана Керимова, который вбухивает бешеные деньги в «Анжи», – любимая игрушка, может себе позволить. Но вот как понимать «Газпром» – государственную компанию?! Государственные – наши с вами – деньги нельзя тратить на игрушки. Это безнравственно! Но большинство клубов РФПЛ принадлежат администрациям соответствующих регионов. То есть также содержатся на бюджетные средства.

И с каким же успехом? Может быть, несусветные траты на большой футбол помогают развивать спорт массовый? Однако действительность говорит о другом. Самый бедный клуб РФПЛ «Мордовия» прочно занимает последнюю строчку в таблице. А вот Саранск буквально утыкан спортивными объектами, построенными в последние несколько лет. Лидер же России по финансированию – «Зенит» в этом плане пока прославился только 6-летним долгостроем стадиона, который по своей стоимости грозит стать самым дорогим стадионом Европы. Впрочем, его стройка опять заморожена. Денег не хватает.

А не хватает их – и не только питерцам, – потому что деньги уходят на невразумительно большие зарплаты игроков и тренеров. Не секрет, что иностранные звёзды к нам едут только и исключительно за длинным баксом. Ничем другим наш тоскливый чемпионат их привлечь не может. Одновременно приходится подтягивать содержание и местных футболистов. Иначе будут демарши «а-ля Денисов». Кроме того, весь российский бизнес работает по системе распилов и откатов. Вряд ли спорт здесь исключение. И чем больше проходит бюджетных денег, тем мутнее вода и жирнее в ней рыбка.

Пустая корзина

Но беда отнюдь не только в футболе. Большинство игровых видов спорта являются таким же средством освоения бюджета, только в чуть меньших масштабах. В баскетболе легионеры безраздельно правят бал. И, разумеется, за хорошие деньги – чаще всего опять же за наши с вами.

В первом номере текущего года мы затронули ситуацию в женском баскетбольном клубе «Спарта энд К» из подмосковного города Видное. Гендиректор клуба Анна Архипова-фон Калманович, сама в прошлом известная баскетболистка, среагировала на публикацию оперативно. Правда, к сожалению, совсем не так, как мы надеялись. Вместо того чтобы дать ответы на поставленные острые вопросы, она предприняла «несимметричные» шаги.

В уважаемой спортивной газете незамедлительно появилось интервью с Архиповой-фон Калманович, из которого складывается благостное позднесоветское ощущение всеобщего благоденствия с небольшими недостатками. И поскольку ни одного ответа из этой статьи мы не получили, то продолжим задавать вопросы.

На официальном сайте «Спарты энд К» дворец спорта «Видное», где базируется команда, преподносится как едва ли не собственная площадка. Хочется понять, с какой стати, если дворец находится в муниципальной собственности? По некоторым данным, г-жа Архипова-фон Калманович распоряжается во дворце как у себя дома. Например, после нашей публикации она вызвала «на ковёр» тренерский штаб мужского клуба «Спарта энд К», где также является учредителем, и уведомила, что больше не будет платить им зарплату и оплачивать жильё. Потому что, по её мнению, именно они вынесли сор из избы. Мало того, она объявила, что с мая и саму мужскую команду в стены дворца не пустит. Оставим в стороне моральные соображения. Вопрос в другом – имеет ли право г-жа Архипова-фон Калманович решать, кого пускать в муниципальный зал, а кому дать от ворот поворот? И вообще имеет ли её женский клуб хотя бы договор аренды спортивных залов дворца?

В том же интервью Архипова-фон Калманович рассказывала о том, как развивает детский баскетбол, и жаловалась, что не хватает средств даже на аренду спортзалов в школах для тренировок детишек. При этом ни словом не обмолвилась о том, что её легионерки получают от 30 до 80 тыс. долларов в месяц, а реальные звёзды российского баскетбола в её команде протирали штаны и теряли квалификацию на скамейке запасных. Забота о детях – это святое. Печально, когда это становится ширмой для обычного бизнеса.

Кстати, о деньгах. Женская «Спарта энд К» щедро финансируется из областного бюджета. Но у нас возникли некоторые вопросы по процессу получения этих денег. К нам попала документация конкурса, по результатам которого победитель получал право на финансирование из областного бюджета. Для женского баскетбольного клуба это 238,5 млн. рублей в год. Неплохо, сопоставимо с бюджетом аутсайдеров футбольной лиги. Так вот как минимум два последних года конкурс в женском баскетбольном «разряде» выигрывала «Спарта энд К». Потому что была единственным претендентом. Как могли из года в год проводиться безальтернативные конкурсы ценой вопроса в миллиарды рублей – вопрос, конечно, к областной администрации. Но и «победители» в этом свете выглядят, мягко говоря, неоднозначно.

После такого уже просто смешно задавать вопросы о том, почему в клубе запредельно много иностранцев на всех ключевых постах и среди игроков? Или что делают в штабе команды люди, замешанные в громких сексуальных скандалах «нетрадиционной окраски»?

Врио губернатора Московской области Андрей Воробьёв на днях высказался по поводу госфинансирования профессионального спорта. Мысль сводилась к следующему – мы гордимся победами подмосковных спортсменов, но платить за них больше не будем, с 2014 года планируем свести бюджетные выплаты на это до нуля. Деньги нам нужны на массовый спорт.

В этом свете дела «Спарты энд К», привыкшей сытно жить за госсчёт, выглядят печально. Интересно, думала ли уже г-жа Архипова-фон Калманович о том, как выживать в новых условиях и из каких миллионов платить бешеные деньги «розовым» американским легионеркам?

Вопросы болезненные, неудобные. Но, чтобы выжить, клубу на них надо отвечать. А не рассказывать, как у тебя всё хорошо, и не выгонять взашей неугодных в стиле взбалмошной помещицы.

Прямая речь

Мужской баскетбольный клуб «Спарта энд К» практически изгнан с площадки. Видимо, его заслуги в российском баскетболе ни в какое сравнение не идут с женским клубом. Так ли это? Нескольким нашим известным собеседникам мы задали общий вопрос: «Какова, на ваш взгляд, роль мужской подмосковной команды «Спарта энд К» в формировании молодёжного баскетбола в России»?

 

ФОКИН Олег Владимирович, руководитель департамента по подготовке резерва Российской федерации баскетбола:

– Хотелось бы, чтобы побольше было таких клубов. Чтобы играли они не в Суперлиге, а в ПБЛ, потому что этим летом, например, основной костяк нашей сборной будут составлять игроки «Спарты энд К». Они сейчас получают игровую практику на самом высоком уровне: играют в Суперлиге против взрослых игроков. Поэтому федерация ратует за то, чтобы таких клубов было больше. Таких клубов, которые занимаются воспитанием молодых игроков, дают им хорошую практику. Тогда бы стало больше профессиональных молодых игроков, наша сборная от этого только выиграла бы.

 

РОДИОНОВ Владимир Евстафьевич, многолетний президент саратовского «Автодора»:

– Был бы жив Шабтай Калманович, была бы перспектива, а сейчас её нет. В своё время он за один сезон 13 раз пацанов за границу отправлял. А теперь… без денег там ничего уже не получится. А денег там больше нет.

 

ШАКИРОВА Элен Рафаэловна, олимпийская чемпионка 1992 г. по баскетболу, работает детским тренером в городе Видное:

– Я думаю, что огромная. Команда работает с молодыми игроками, для которых это стимул развиваться и попасть в высшую лигу. Эта команда – одна из ступенек, которая может дать хороший старт для входа в большой баскетбол. Я считаю, что команду нужно сохранить. Если этой команды не будет – это будет очень жестоко по отношению к нашим молодым игрокам.

 

НОСОВ Виталий Евгеньевич, советский, российский баскетболист, заслуженный мастер спорта России (1994):

– Это блестящая команда, с большими достижениями. Дворец построен, дети ходят, отличные залы. Но в нашей стране профессиональный спорт стоит дорого и живёт на дотации государства или деньги спонсоров. Наверное, спонсоры должны получать какую-то преференцию. Слава богу, что есть люди, которые спонсируют клубы, вкладывают свои деньги, но это всё добровольно.

 

ПАНОВ Сергей Юрьевич, экс-игрок ЦСКА и сборной России, генеральный менеджер БК «Нижний Новгород»:

– Уникальный проект. Мужская команда «Спарта энд К» собирает хороших ребят, заботится о них, даёт возможность реализоваться. Они становятся игроками молодёжных сборных. Мне кажется, что это перспективный проект. Как раз за такими проектами в регионах будущее и развитие баскетбола. Молодые таланты в отдалённых регионах развиваться не могут – нет конкуренции, нет залов, нет денег, в конце концов. Чем больше будет таких центров, тем лучше. Этим отличается сейчас и Краснодар, и Саратов, и ЦСКА в какой-то мере, а теперь и Московская область.Это правильный подход, и надо давать возможность загружать те дворцы спорта, которые сооружены в регионе.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Общество

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и напал на нее. Злоумышленник ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Анастасия Волочкова перешла на пельмени после диеты

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько недель почти ничего не ела, о чем сама честно рассказывала подписчикам. Однако накануне она показала в своем Instagram тарелку с пельменями.

//Новости партнеров

//В мире

Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

И вновь в Латвии подняли вопрос о Памятнике Освободителям от фашизма. Свое мнение высказал президент Латвии Эгил Левитс. Глава государства не считает уместным посещение Памятника Освободителям ни 9 мая, ни 8 мая, когда в Латвии официально отмечается День разгрома нацизма.

//В мире

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

//Новости СМИ2

//Спорт

Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Лукашенко считает, что Беларусь может провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Беларусь может провести Олимпийские игры совместно с Россией или Украиной. Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже готовы несколько олимпийских объектов.

//В мире

Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Что останется от Польши в случае Третьей мировой войны?

Польская идея фикс – раздербанить Российскую империю, что в Смутные времена, что вместе с Наполеоном, что с Гитлером. Сегодня мечтают сделать это вместе с американцами.

//Происшествия

В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

В Сочи дороги перекрыты селями после мощного ливня

Власти Сочи принимают экстренные меры по расчистке автодорог, проезд по которым заблокировали сошедшие с гор сели, пишет "Интерфакс". Причиной оползней стали проливные дожди в регионе.

//В мире

Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Население крупных городов Казахстана вышло на акции против нарастания экспансии Китая. Митинги проходят как раз в тот момент, когда президент страны находится с официальным визитом в Пекине.

//Жаркое из блогов

Возможно ли учение без принуждения?

Возможно ли учение без принуждения?

Что в нем было такого выдающегося в сравнении с другими системами? Эмпирически приходим к пониманию, что ни учебники, ни учебные программы, ни учителя не представляли из себя ничего особо выдающегося. А образование было «лучшим в мире»! Как так, если в содержании учебного процесса мы в упор не видим никаких прорывов?

//Общество

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении дела по факту нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении дела по факту нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нападения на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Нападение на дом Памфиловой произошло ночью.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Телеведущий Джон Уоррен хотел жениться на Любови Толкалиной, но актриса прервала отношения

Телеведущий Джон Уоррен хотел жениться на Любови Толкалиной, но актриса прервала отношения

Любовь Толкалина скрывает свою личную жизнь. В красавицу-актрису влюблен телеведущий Джон Уоррен. Уоррен ведет программы "Поедем поедим" и "Мужское достоинство". Но актриса ему отказала.

//Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея, сообщило агентство "Москва". Отмечается, что в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Ивлеева теперь значится как Узенюк.

//В мире

Латвийский публицист: Вайкуле «обидела» латышей

Латвийский публицист: Вайкуле «обидела» латышей

Латышский язык – гордость и святыня Латвии. Все, что связано с государственным языком воспринимается в Латвии очень остро. Очередное доказательство тому – праздник района Каугури в Юрмале, где выступили российские артисты.

//Здоровье

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

Обозначены пять сигналов организма, говорящих о наступлении инсульта головного мозга. Соответствующей информацией, опубликованной в блогосфере, поделились специалисты в области здравоохранения.

//Шоу-бизнес

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Ранее "АМИК" принадлежало родителям 39-летнего Александра Александровича.

//Политика

В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

За несколько дней до выборов, членов избирательных комиссий проинструктировали, как можно сделать «незаметный вброс». Видеозапись такого инструктажа произведена на одном из участков города Санкт-Петербург.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
4

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры