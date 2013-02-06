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Нельзя остаться один на один…

Одинокие люди и «похоронный» вопрос

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Нельзя остаться один на один…

В наших публикациях мы продолжаем обсуждать самые острые и актуальные темы, связанные с вопросами погребения и увековечения памяти. Они крайне важны и касаются каждой семьи. Но что делать, если семьи нет или родные и близкие далеко? Сегодня наш разговор о том, как можно обеспечить достойные похороны одинокому человеку.

Если позаботиться о похоронах умершего некому, эту миссию возьмёт на себя государство. Погребение сегодня гарантируется всем ушедшим из жизни. Сумма, которую столичный и федеральный бюджеты выделяют на эти цели, составляет 15 763,96 руб. для неработавших граждан и 4763,96 руб. – для работавших. Тем не менее далеко не каждый хочет быть похоронен скромно – даже если человек одинок, он вряд ли захочет, чтобы в момент смерти оказалось, что необходимой на похороны суммы нет.

«В этом случае самое эффективное решение вопроса – заранее приобрести Полис ритуального страхования, – говорит Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство», которая специализируется на ритуальном страховании. – Когда произойдёт печальное событие, специалисты возьмут на себя решение всех организационных вопросов, а выплата по Полису ритуального страхования обеспечит оплату расходов в рамках страховой выплаты».

Рассмотрим другой вариант и представим, что одинокий гражданин накопил деньги или приобрёл полис.Здесь встаёт другой вопрос: кто позаботится о том, чтобы средства были потрачены именно так, как того хотел бы сам умерший? Эти хлопоты может взять на себя поверенный – добросовестный и ответственный человек, который должен будет реализовать волеизъявление и распорядиться выплатой по Полису ритуального страхования. Поверенный не обязательно должен быть родственником. Им может стать любой человек, которому можно доверять, – например, сосед или друг. Тем не менее выбор поверенного – только первый шаг. Обязательно нужен документ, согласно которому будет действовать доверенное лицо, – письменное волеизъявление. Именно он позволит поверенному правильно исполнить свой долг.

«Поверенный может быть надёжным и ответственным человеком, и денег может быть достаточно, но ему одному будет крайне сложно всё правильно и быстро организовать без помощи специалистов в области похоронного дела, – комментирует Екатерина Лохова. – Чтобы наделить поверенного необходимыми полномочиями, при оформлении Полиса ритуального страхования мы рекомендуем назначить поверенное лицо выгодоприобретателем, а также оформить письменное волеизъявление. Оно будет храниться вместе с полисом, и в результате в момент похорон все необходимые действия будут произведены в соответствии с ним».

Иногда люди, решившие отложить средства на похороны, заводят для этой цели специальный банковский счёт. Однако здесь очень многие допускают серьёзную ошибку – оформляют пластиковую карту и передают её поверенному.Дело в том, что использовать средства со счёта умершего человека нельзя. Ещё в советское время можно заранее оформить так называемое завещательное распоряжение – с банковского счёта в случае смерти владельца счёта, доверенному лицу будут выданы деньги на похороны. Тем не менее все эти методы не гарантируют главного – того, что средства будут потрачены именно на похороны, не потеряются и будут доступны в нужный момент. Решить эти проблемы поможет Полис ритуального страхования, по которому всё организуется и выплачивается оперативно и без волокиты.

Таким образом, даже если человек одинок или его родные и близкие не смогут приехать и проводить его в последний путь, можно заранее позаботиться о том, чтобы в нужный момент всё было сделано правильно и дос­тойно.

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