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Бизнес нужен. Центр – нет

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Сергей ГРУНЮШКИН ]

Бизнес нужен. Центр – нет
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Несколько лет идут бесконечные разговоры о создании в столице финансового центра (МФЦ). Ключевой вопрос обсуждения – расположение его инфраструктуры в нашем городе. Ни федеральные, ни московские власти за несколько лет так и не определились с местом для его размещения.

Идея создать МФЦ в Москве появилась ещё в 2008 году. Её смысл объясняют просто – нужно повысить привлекательность наших финансовых институтов для зарубежных инвестиций. Для этого в первую очередь нужно было создать правовую базу и найти немалые средства для строительства. Материальным воплощением проекта занимался Дм. Медведев. Он отметил, что необходимо создать в Центре такие условия, чтобы бизнесмены, банкиры и инвесторы ехали туда с радостными криками.

Пока, слава богу, «грандиозным» планам чиновников мешает транспортная проблема. Александр Закондырин, председатель общественного движения «Наша столица», считает, что для начала важно навести порядок в инфраструктуре города. «Пока он не станет удобным и комфортным для жизни – никто к нам не поедет. Никому не нужно делать бизнес в многокилометровых пробках», – говорит он.

«Без существенного сокращения пробок в Москве и её пригородах в появление МФЦ у нас верится слабо. Помимо существования транспортной проблемы в столице не хватает гостиниц в среднем ценовом диапазоне, а также маловато офисных помещений. Для наглядности можно вспомнить «замечательный» «Москва – Сити», который только и делает, что горит раз в месяц. Да и без огня эти небоскрёбы никому не нужны из-за непродуманной инфраструктуры. Большинство офисной площади там до сих пор так и не раскуплено.

Однако высокие чины всё равно горят желанием построить ещё одно бетонное чудовище. К слову, у рабочей группы по созданию МФЦ есть идея реализовать этот проект в Рублёво-Архангельском районе. Когда-то Сулейман Керимов, который контролирует финансово-промышленную группу «Нафта-Москва», скупил эти земли и хотел построить здесь «город миллионеров». Некое автономное поселение для людей с крупными доходами. Однако перед кризисом он продал территорию Микаилу Шишханову. А денег на это ему дал в кредит Сбербанк России. По некоторым данным, в районе 4,5–5 млрд. рублей!

Понятно, что инвестиции надо как-то отбивать, а значит, строительство МФЦ именно в этом районе вполне вероятно. Земля ведь золотая. В итоге очередной проект с прищуром в будущее превращается в ещё одну махинацию чиновников.

Сергей Алексашенко, бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России, так прокомментировал нам ситуацию с МФЦ: «В Москве выгодно делать грандиозные «стройки». На этом можно неплохо нажиться. На мой взгляд, это просто зарабатывание денег. Если будут строить в Рублёво-Архангельском, значит – заработает Сбербанк». По его словам, проект находится на таком уровне, что сложно пока понять, что он из себя будет представлять, и будет ли из этого толк – неизвестно.

Можно вспомнить ещё одно предложение – «разбросать» инфраструктуру МФЦ по всей Москве. Достаточно вспомнить о планах власть имущих превращать бывшие промышленные зоны в бизнес-центры. Однако если делать это не тяп-ляп и готово, а действительно с рекультивацией земель, то проект превратится в очередной долгострой. И опять не известно, чем дело кончится. Планы у Дм. Медведева наполеоновские, а конкретных идей не наблюдается. Может, и к лучшему!

Хотя суть даже не в том, что кто-то заработает или нет на проекте. Слабо верится в то, что коррупции, откатов и очередных громких дел при реализации идеи не будет. А это, как известно, самый настоящий стоп-кран развития России вообще во всех сферах. Так что если суть вопроса – построить бетонные вышки и назвать их МФЦ, то это не самая лучшая идея, которую вообще стоит обсуждать высокопоставленным чиновникам.

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