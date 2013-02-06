«50 ПЛЮС» – в плюсе!

Выходящая на канале «Москва Доверие» первая ТВ-программа «для взрослых» – «50 ПЛЮС» набирает обороты.

Она поднимает актуальные темы – новых возможностей и взгляда на мир, которые открываются человеку на рубежах «третьего возраста»; преодоления социального одиночества.Рейтинг позволил переставить программу в воскресный прайм-тайм, сообщили на канале «Москва Доверие». Теперь эфирное время – 15.10.

В выпуске 10 февраля – история Людмилы Литвиновой. У неё тяжёлая депрессия – после химиотерапии и множества испытаний она не может найти поддержки в семье.

Что делать, если родная дочь не понимает, расскажет москвичка Лидия Серпухова. В студию поддержать героиню придут народные артисты России Алла Йошпе и Стахан Рахимов.

О том, есть ли возрастные границы материнства, размышляет Наталья Суркова,рекордсменка Книги рекордов Гиннесса, самая пожилая мама России: «Не нужно отодвигать нас на вторые роли, просто с возрастом нам больше нужны поддержка и внимание – в том числе «свои» журналы, книги, передачи».

Почему с возрастом обиды становятся сильнее и как с ними справиться – в этом прямо в студии поможет разобраться гипнотизёр. Множество людей расскажут, как помочь близкому человеку, потерявшему веру в себя. Все ответы 10 февраля в 15.10 на канале «Москва Доверие».