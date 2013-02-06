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Нелёгкая доля жильцов

№ 5(347) от 07.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Нелёгкая доля жильцов
Фото С. ХАЛЬЗОВА

В ЖКХ не боятся экспериментов. Среди наиболее обсуждаемых сегодня проектов – программа ремонта многоквартирных домов «95 плюс 5 процентов». И идея обслуживания зданий и прилежащих территорий единой организацией.

Ремонт за свой счёт

15 января в столице начался приём заявок от горожан на предоставление субсидий для капремонта многоквартирных домов. В рамках этой программы 95% средств предоставляется из бюджета столицы. Остальные 5% должны внести сами жильцы.

Заявки от москвичей принимаются в электронном виде до 15 марта. Для участия необходимо заполнить форму установленного образца и предоставить свидетельство о регистрации ТСЖ. Сумма затрат зависит от объёма работ. Например, новый лифт сегодня стоит примерно 1,5 млн. рублей. 5% от его стоимости равняется 75 тыс. рублей. Следовательно, жители каждой квартиры стандартной восьми­этажки раскошелятся на 2300 рублей. Для работающих граждан это немного, для пенсионеров, студентов и многодетных – уже ощутимо. Подобный опыт для Москвы не нов. В 2012 г. часть москвичей воспользовалась вышеупомянутой схемой. Тогда на рассмотрение поступило 767 заявок, но в программу включили только 230 зданий. Из городского бюджета по программе субсидирования было выделено около 6,3 млрд. рублей. «Увы, не всем повезло, – рассказывает депутат Госдумы Галина Хованская. –В одних домах ремонт прошёл хорошо, а в других так, что лучше бы его и не было. Всё зависит от подрядчиков и от коррумпированности тех, кто их нанимает».

Конкурсы на проведение работ проводит Департамент капитального ремонта г. Москвы, согласно ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». К работам чиновники привлекли тогда самую дешёвую рабочую силу. В итоге результат разочаровал очень многих. Что делать? Пока альтернативной процедуры в законодательстве нет. Кстати в будущем ФЗ №94 обещают отредактировать. Но когда это случится – неизвестно.

Есть выход – жильцы могут сделать свою заявку более «привлекательной», если согласятся вложить в ремонт большую сумму, например, 10%, 15% и т.д. Вероятность её успеха в этом случае будет выше. «Думаю, что такой подход как раз неправильный, – говорит Галина Хованская. – Исходить нужно прежде всего из необходимости проведения ремонта, его срочности, а не ориентироваться на доходы граждан. Если жильё в плохом состоянии, то, как правило, там живут малообеспеченные москвичи. А им нельзя отказывать».

«По идее, собственники жилья должны платить 100% за ремонт дома, – говорит Игорь Колесников, эксперт Института экономики города. –Ведь они в ответе не только за свои квартиры, но и за дом в целом. Сегодня мэрия Москвы решила помочь им и выделить на ремонт немалые суммы».

Совсем другое мнение у Вероники Панковой, председателя Комитета защиты прав потребителей риелторских услуг ГРМ:«Несправедливо накопившиеся за многие годы проблемы свалить на не слишком-то богатых жильцов. Почему власти забывают о том, что здания эти многие годы были на балансе у города, который их не вспоминал! Ишь ты, нашли крайних! Понятно, что собственники должны нести бремя расходов по содержанию домов. Но совсем другое дело, когда людям передаётся в собственность старьё, которое давно пора сносить». Программа «95 плюс 5 процентов» очень сырая! Альтернативы, увы, нет. Поэтому желающих в неё войти в этом году будет немало.

Дом и двор отдать властям

Программой капремонта многоквартирных домов идеи московских властей не исчерпываются. Так, мэрия города планирует передать обслуживание зданий и прилегающих территорий в ведение единой организации. Причина такого решения – несогласованность работы двух служб. Новые организации хотят создать на базе ДЕЗов. Причём, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, их нужно сделать государственными учреждениями.

«Видимо, у государственных унитарных предприятий будут сконцентрированы все функции по обслуживанию той или иной территории, – комментирует инициативу депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. –В целом это напоминает РЭУ и ЖЭК. Но думаю, что всё-таки будет создана конкурентная среда, которая будет действовать на основе тендера».

Другой эксперт, напротив, полагает, что нововведение мало что изменит. «Объединение – это механическая вещь, – говорит Игорь Колесников. –Важно другое – чтобы в этих организациях работали люди, которые понимают, что такое управление домом, и знают степень своей ответственности перед жильцами».

Более скептичнонастроена Вероника Панкова: «Думаю, что москвичи от этого только проиграют. Как можно говорить о каком-то сервисе, если не будет конкуренции?»

Пока данная инициатива властей находится на стадии разработки. Остаётся надеяться, что опасения специалистов напрасны и из прошлого и текущего опыта новая организация возьмёт только лучшее.

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