Прокурорский абсурд

Правоохранительные органы в целом и прокуратура в частности призваны защищать права граждан. Это аксиома и обсуждению не подлежит. Но иногда эти структуры действуют, как бы сказать помягче – своеобразно. И своеобразие это не объяснишь даже изяществом слона в посудной лавке. Тут возникают совсем другие вопросы.

Бизнес в современной России вообще похож на рулетку. Чуть ошибся с выбором партнёра – и жди беды. Так случилось с Валерием Кубатой. Ещё в 2008 г. он совместно Александром и Юрием Комбаровыми учредил ЗАО «Модная площадь Нижний Новгород». Предприятие было зарегистрировано в Нижнем. А Валерий Кубата проживал постоянно в Москве, хотя был зарегистрирован в подмосковном Наро-Фоминске.

Планы были грандиозные. Готовился инвестиционный проект под названием «Модная площадь», который включал бы в себя многофункциональный центр, подземные парковки, сеть безопасных пешеходных переходов, торговые галереи на площади Горького в Нижнем и многое другое. Это только кажется, что «проект» – это просто. На самом деле труд титанический – подготовить предпроектную и проектную документацию, все разрешительные документы, презентационные материалы. В наших реалиях эти «мелочи» порой отбирают больше сил, времени и средств, чем само строительство.

Учредителям пришлось порядком раскошелиться. Например, Комбаровы выложили почти 14 млн. рублей. Кубата, как генеральный директор предприятия, занимался непосредственно инвестированием. Все полученные от Комбаровых деньги тщательно фиксировались расписками и уходили по назначению. Регулярно проводились собрания учредителей, где каждый мог детально изучить, куда уходят деньги и получить на руки всю интересующую его документацию.

В 2008 году проект вошёл в десятку лучших инвестиционных проектов на выставке в Каннах. После полной подготовки проекта предполагалось с хорошей выгодой продать его непосредственным застройщикам. Всё шло прекрасно. Но грянул гром средь ясного неба.

Господа Комбаровы вдруг решили «сойти с поезда» на ходу и в конце 2011 года потребовали у Кубаты свои деньги, вложенные в проект. Возможно, они думали, что этот бизнес сродни торговле пивом и даёт отдачу за месяц, а несколько лет ожидания не входили в их планы. Не важно. Важно, что такие инвестиции не подразумевают мгновенного изъятия средств. Инвестированные деньги не лежат в сейфе, они работают. Грубо говоря – их не существует в физическом виде. Поэтому и вернуть их можно было, только завершив и продав проект. Но Комбаровы и слушать ничего не хотели – вынь бабки и положь.

Поняв, что это невозможно, Комбаровы вышли из себя и принялись угрожать Кубате. По его словам, тогда и прозвучали сакраментальные слова «у нас СВОЙ прокурор». Слова нынче недорого стоят, можно хоть «своим» президентом хвастаться. Вот только вскоре – в феврале 2012 года – на свет появилось постановление о возбуждении против Кубаты уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Причём возбудили дело в Наро-Фоминском районе, вотчине городского прокурора А. Лычагина.

И это первая странность. Проект осуществлялся в Нижнем Новгороде. Кубата жил в Москве. Встречался с Комбаровыми он исключительно в их офисе в Люберцах и деньги принимал там же. С какой стати дело оказалось в Наро-Фоминске?

Вторая странность – постановление о возбуждении уголовного дела Кубата получил только в августе. Где оно гуляло полгода?

Третья странность – по заявлению Комбаровых прокуратурой Наро-Фоминска проводилась проверка, сотрудник полиции выезжал в Нижний Новгород и убедился в реальном существовании проекта. Однако это не помешало возбуждению уголовного дела.

И четвёртая странность – самая непонятная. В марте 2012 года, меньше чем через месяц после возбуждения дела о мошенничестве, злополучный проект был успешно продан, и Комбаровы получили свои деньги. Оба написали расписки об отсутствии каких-либо претензий к Кубате. Но это НИКАК не сказалось на уголовном деле. Чушь какая-то: пострадавших нет, претензий нет, деньги на месте, факта преступления нет, – а дело есть! То есть над Кубатой висит дамоклов меч уголовного преследования и клеймо мошенника.

Сам Валерий Кубата усматривает в этом безобразии заинтересованность правоохранительных органов. В частности, он утверждает, что прокурор Наро-Фоминска Лычагин близко знаком с Комбаровыми и именно его имя использовалось для возбуждения уголовного дела на пустом месте. Более того, Комбаровы якобы в своё время предлагали ему поучаствовать в спонсировании, дабы помочь Лычагину стать прокурором Люберец.

Это, разумеется, чистая фантастика. Даже ребёнок знает, что Россия – не Средняя Азия, у нас должность прокурора не покупается, а честно заслуживается безупречной работой на благо правопорядка. Но Валерий Кубата сейчас расстроен, можно его понять. Свои подозрения он изложил в двух жалобах на имя прокурора Московской области Аникина и председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина.

СК криминала в действиях «прокурорских» не обнаружил и отправил жалобу в Генпрокуратуру для проверки правомерности возбуждения дела полицией. Генеральная прокуратура сохранила молчание. Изящнее остальных поступила прокуратура Московской области. Оттуда жалоба на Лычагина была направлена для проверки… в прокуратуру Наро-Фоминска. То есть самому Лычагину. Его заместитель Антонов быстро провёл служебное расследование и установил, что его начальник чист как слеза комсомолки и Кубата возводит на него напраслину. А дело возбуждено правильно и будет расследовано, как положено.

Одного г-н Антонов не пояснил – что будет вменяться Кубате, если «украденные» им деньги скоро год как в руках их владельцев и пострадавших не существует в природе?

От этой истории вообще веет абсурдом. Даже если и вправду Комбаровы задействовали административный ресурс в лице «своего прокурора», что отнюдь не факт, то результат уже давно достигнут! Почему прокуратура упирается и не желает закрыть высосанное из пальца дело?

В принципе объяснение есть. Дело в том, что в данный момент Валерий Кубата со своим партнёром Игорем Булановым занимаются очередным крупным инвестиционным проектом в самом Наро-Фоминске: постройкой торгового центра в городе стоимостью полтора миллиарда рублей. И незакрытое уголовное дело даёт возможность продолжать угрожать Кубате преследованием, давить на него проверками по анонимным доносам, таскать на допросы – что и происходит сейчас.

Зачем? Ответ очевиден.

Только не говорите слово «коррупция»! Взяточники в прокуратуре – это же абсурд!