Палатки накажут рублём

В Москве собираются увеличить штрафы за незаконную установку торговых киосков, информационных конструкций и объектов монументально-декоративного искусства. Мэр Москвы Сергей Собянин уже предложил Мосгордуме соответствующий пакет поправок в столичный Кодекс об административных правонарушениях.

По задумке столичного городового обычных граждан будут штрафовать на 3–5 тыс. руб., должностных лиц на 10–15 тыс. руб., а юридических лиц – на сумму от 500 тыс. до 1 млн. рублей. Что касается размещения рекламы, то для простых жителей это те же 3–5 тыс. руб., для должностных лиц – 30–50 тыс. руб., а юрлицу придётся выложить 300–500 тыс. рублей. Напомним, что борьба с незаконными ларьками в Москве стартовала в 2010 г., когда нынешний мэр приступил к своим обязанностям. С тех пор ведётся непрерывная война против мелкорозничной торговли в столице. Причём в ходе «боевых действий» чиновники не раз перегибали палку и сносили законно установленные киоски, театральные кассы и ларьки с печатью.

Это было характерно в начале кампании, которая должна была завершиться до конца 2012 года. Впрочем, и сейчас под горячую руку попадают даже крупные двухэтажные магазины с торговой площадью в несколько сотен квадратных метров, АЗС, автомагазины и автомойки. Власти могут легко счесть такие объекты «нестационарными». Причём арбитражный суд неоднократно принимал решение о том, чтобы приостановить все действия в отношении таких строений. А в итоге вместо магазина – голое место. Чиновники просто плюют на то, что говорит суд, и выполняют поручения, руководствуясь некими «рекомендациями» сверху.

Более того, в опалу попадают ещё и те киоски, которые были законно выкуплены на аукционах по новым правилам. Но, вместо того чтобы гарантировать права, – власть в очередной раз «кинула» бизнесменов.

Абсурд антиларёчной кампании доходит даже до того, что на месте ликвидированных киосков вдруг возникают новые, якобы хорошие и правильные. С обновлёнными техническими требованиями и дизайном. Которые пришли на смену всё таким же когда-то обновлённым. Этакий прозрачный намёк на то, что мелкорозничная торговля должна принадлежать людям, которые близки к правительству Москвы. Конкурс на владение палатками в большинстве своём выигрывают «нужные» люди.

Штраф не поможет

Сейчас С. Собянин решил довершить разгром всех недовольных коммерсантов. Если уж не получается ликвидировать в короткий срок палатку, то будем карать рублём!

Дмитрий Несветов, председатель комитета по бытовому обслуживанию в московском отделении «Опоры России», прокомментировал решение градоначальника: «Столичные власти демонстрируют свой привычный способ наведения порядка. Окрики, угрозы, повышение штрафов в сфере экономического порядка звучат уже не в первый раз». Он отметил, что на практике это не приводит к каким-либо ощутимым результатам. Во-первых, уже никто не боится. Потому что способы решения этих вопросов очень часто незаконны. А во-вторых, одними штрафами эти проблемы не исправить. «Это не только московская практика, но и общефедеральная – повесить на сложный вопрос какой-нибудь зубодробительный неподъёмный штраф», – говорит Д. Несветов. И при этом считается, что проблема закрыта. Но на практике получается совсем наоборот. Нужны регламентные и инфраструктурные преобразования, чтобы сделать мелкорозничную торговлю сбалансированной.

Роман Жигульский, председатель координационного совета некоммерческого партнёрства «Содействие предпринимателям-арендаторам», полагает, что это шаг к правовому решению проблем. Ведь штраф можно будет попытаться оспорить в суде. Причём до того, как имущество разнесут в щепки. Штрафные санкции достаточно высокие. 500 тыс. руб. – не маленькая сумма для микро- и малого бизнеса. «Будем надеяться, что это приведёт к судебным разбирательствам. Чего сейчас, к сожалению, не происходит. Сносят всех без разбора. Наверное, уже и сносить некого», – говорит он.

Мобильная торговля

Малый бизнес поучаствовал в готовящихся изменениях в законодательстве Москвы, которые касаются нестационарной торговли. Проект достаточно обнадёживающий. Если он будет принят, то ситуация изменится в лучшую сторону.

Согласно ему, вводится понятие «мобильная торговля». Она также делится на несколько подгрупп: автомобильные, объекты, размещённые на ручных тележках и велорикшах, и др. В целом в проекте много интересных решений, которые могут привлечь широкую массу предпринимателей.

Может, правительство и готовится к зачистке всех старых объектов для запуска нового проекта. Частные инициативы нужно всячески поддерживать. Если люди ходят заниматься бизнесом на улицах Москвы – это замечательно. Нужно просто придать этому цивилизованный вид.

К слову, на улицах Лондона возле магазинов часто стоят нестационарные палаточки, которые совершенно не мешают жителям города. Там продают сувенирную продукцию. У нас же вечно всё с ног на голову. Недавно депутаты муниципального собрания района «Арбат» предложили убрать всю торговлю и запретить массовые праздничные гуляния на одноимённой улице.

С туризмом в нашем городе и так дела обстоят, мягко говоря, не радужно. Давайте ещё запретим продавать сувениры на улице, которую в обязательном порядке посещают иностранцы. Мотивируют это депутаты тем, что жители близлежащих домов устали от круглосуточных кафе, музыкантов и побирающихся бомжей. Граждан легко понять. Однако эта проблема явно не гордиев узел, здесь нужно и можно искать компромиссы.

Чиновникам недосуг позаботиться о нормальных цивилизованных способах решения проблемы. Не предупредят бизнесмена о том, что теперь его киоск не вписывается в новые планы властей по развитию города. Потом не станут предлагать новый законный киоск на льготных условиях. Всё это говорит только об одном. Правительству Москвы совершенно не нужна мелкорозничная торговля на улицах. Ведь намного проще сотрудничать с крупными сетями. Да и народ в эти сети потянется за баснословными ценами, когда некуда будет деваться.