За государственный счёт

Министерство юстиции России направило в Минэкономразвития письмо с критическими замечаниями по поводу «дорожной карты», призванной оптимизировать процедуру регистрации сделок с недвижимостью. Российская юстиция опасается негативных последствий для граждан в ходе реализации этого проекта.

Документ за подписью заместителя министра Елены Борисенко содержит шесть тезисов, которые опровергают как отдельные положения карты, так и её идеологию в целом.

Впрочем, все эти аргументы озвучивались и ранее, в том числе представителями Минюста, Федеральной нотариальной палаты, Высшего арбитражного суда и др. Многие эксперты говорили о недопустимости использования глобального рейтинга Doing Business в качестве критерия реализации проекта. Равно как и о том, что план мероприятий игнорирует международный опыт (в подавляющем большинстве стран Европейского союза сделки с недвижимостью оформляются нотариально) и элементарные статистические данные (число судебных споров, связанных с актами государственной регистрации, растёт примерно на 15% в год). Говорилось и о несоответствии «дорожной карты» основополагающим нормам российского законодательства в части наделения Росреестра полномочиями по удостоверению доверенностей и согласий супругов (что напрямую противоречит Семейному кодексу РФ), и о коррупционной составляющей предлагаемой системы госрегистрации, когда все полномочия по сопровождению сделки сосредоточены в руках одного мегарегулятора. Почему-то эти аргументы не были услышаны правительством, которое утвердило план мероприятий. Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью это очень важная составляющая и пренебрегать ей нельзя!

Правда, если верить социологам, ничего удивительного в этом нет, учитывая лоббистские возможности заинтересованных структур и профессиональных корпораций.

Впрочем, проблема не только в лоббистах. Утверждение этого документа вполне укладывается в современный российский нормотворческий тренд. По словам известнейшего социолога и политолога, директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого (интервью деловой газете «ВЗГЛЯД» от 18.01.2013), «…Наша элита страдает социальной шизофренией… Когда начальство говорит, что они хотят благосостояния для большинства, это ведь не демагогия. Проблема в том, что власти абсолютно не способны воспринимать институциональную необходимость социального государства. Для них социальные программы – это просто деньги, которые нужно выделить, чтобы всем было более или менее хорошо». Социолог также отмечает, что у власти есть потребность в социальном мире, но это ещё не есть социальное государство. К тому же экономический блок правительства, а также значительная часть элиты, включая деловые круги, до сих пор находятся в плену ортодоксальных неолиберальных схем. Нет иных методов работы с экономикой, социальной сферой, кроме рыночных. Именно этим, по мнению эксперта, продиктована условность разделения на «либералов» и «государственников» во власти. Человек, бывает, сегодня утром проснулся – и он либерал, пообедал плотно – и уже государственник. Один и тот же чиновник в зависимости от расклада, ситуации, обстановки может быть и либералом, и государственником, да кем угодно.

Честно говоря, трудно не согласиться с учёным. Если пристальнее взглянуть на эту пресловутую «дорожную карту», то её внутренняя противоречивость видна невооружённым глазом. С одной стороны, ставится вполне либеральная задача – сделать процедуру регистрации прав на недвижимость максимально простой и быстрой, дабы минимизировать временные потери граждан и предпринимателей. С другой – делается это абсолютно административными методами централизации и разрушения любой альтернативной, не зависимой от государства среды, за исключением, конечно, коррупционной. А, как известно, на двух стульях усидеть крайне сложно.

К сожалению, «дорожная карта» не предлагает никаких механизмов защиты прав граждан и тем самым не решает поставленной перед ней социальной задачи. Вместе с тем неизбежный рост коррупции в недрах госмонополии не решает задачи и рыночной. Так где же выход?

По-хорошему государство либо должно сократить участие в сфере регистрации, оставив себе только ведение реестра, что есть почти во всех странах мира, и переложить всё бремя ответственности за правильность на независимые правовые институты, либо взять на себя полную материальную и, главное, моральную ответственность за весь рынок недвижимости. Причём не только за регистрацию, но и за безопасность граждан – установление воли, проверку юридической чистоты и законности договора. Иными словами, ввести, например, обязательное разрешение на сделку (а дать его могут только квалифицированные юристы) от органов загса.

Думается, не надо объяснять, какой способ более эффективен и менее затратен.

То же, что мы видим сейчас, есть не что иное, как создание рая для разного рода мошенников и коррупционеров за средства федерального бюджета. Причём немалые – на реализацию программы потребуется не менее 20 млрд. рублей.

Справка «АН» План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Утверждена Распоряжением правительства России № 236-р от 1 декабря 2012 года. Документ подразумевает: – ведение в электронном виде государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; – оптимизацию ведомственных процедур, связанных с регистрацией (сокращение их к 2015 году до одной) – повышение качества управления персоналом и качества сведений в ЕГРП и ГКН, а также большую информированность граждан о деятельности Росреестра. Кроме того, чиновники хотят добиться снижения сроков регистрации прав на недвижимость до пяти рабочих дней, сократить время ожидания заявителей в очередях (за счёт введения электронной очереди), увеличить долю государственных услуг, оказываемых гражданам через Интернет (предполагается довести долю интернет-сервисов до 70%) и организовать приём заявителей в многофункциональных центрах. При этом авторы программы рассчитывают, что в глобальном рейтинге мировых экономик Doing Business в категории «регистрация собственности» Россия поднимется с 46-го места в первую двадцатку.

Пять аргументов «за» и «против»