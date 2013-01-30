Мамы сядут за парты

Мамы с ребёнком на руках смогут получать образование и повышать свою квалификацию совершенно бесплатно. На днях московские власти приняли проект постановления, согласно которому в период отпуска по уходу за ребёнком (до трёх лет) женщин будут направлять на переподготовку и на курсы повышения квалификации.

Мало того, пройти профессиональное обучение смогут не только работающие, но и те, кто временно не трудится. Реализация проекта уже началась, и в 2013 году курсы смогут пройти около 350 женщин.

Повысить детские пособия

Большинство мам, будучи в отпуске по уходу за ребёнком, испытывают серьёзные трудности при возвращении на прежнее место или трудоустройстве на новом предприятии. Судите сами – длительный перерыв перед декретным отпуском – три года. Затем отдых после декрета. Возвращаясь на работу, мамы, естественно, испытывают беспокойство. Тем не менее число женщин, уходящих в отпуск по уходу за ребёнком, в Москве неуклонно растёт. Еслив 2011 году власти зафиксировали 125 тыс. рождённых малышей, то в 2012-м их уже 132 тысячи.

Ситуация с рождаемостью радует, однако далеко не всё ладно с пособиями на детей. С этим согласна секретарь партии «Яблоко» Галина Михалёва:«Сейчас необходимо повышать детские пособия, так как при потере квалификации во время декретного отпуска женщина получает зарплату в среднем на 60% меньше по сравнению с зарплатами мужчин». Вдобавок ко всему в России, а в частности в Москве, страдают молодые мамы. Например, из-за отсутствия стажа они получают самые минимальные детские пособия – около 3 тыс. рублей.

Если сравнивать Москву с европейскими городами, то там детские пособия выплачивают до момента, пока ребёнок не закончит вуз. «В Германии и того больше, там возрастная граница – 27 лет, у нас – только полтора года! На второго и третьего ребёнка в Европе дают около 250 евро ежемесячно», – продолжает Михалёва.

К проблеме детских пособий прибавляется ещё и неправильное представление мужчин о роли в семье. «Отцы должны быть более ответственными в воспитании детей. Кстати, сейчас обсуждается законопроект по созданию государственного алиментного фонда, который подразумевает оплату государством пособия на ребёнка по крайней мере в рамках прожиточного минимума. А также предусматривает работу специальных органов, которые будут «ловить» нерадивых отцов», – говорит она. Законопроект пока не внесён в Думу, но активно лоббируется.

Помогут курсы

В 2011 году был проведён эксперимент. «Женщины, находящиеся в декретном отпуске, могли проходить курсы повышения квалификации. На финише программа получила широкую поддержку. Обучение прошли 574 женщины, находившиеся в декретном отпуске», – рассказал заместитель начальника отдела информации Департамента труда и занятости населения Вячеслав Сколяпов.На 2013 год запланировано более 300 мест. На 2014 год власти рассчитывают предоставить места уже 500 женщинам.

Возможно, всё решит государственная программы города «Стимулирование экономической активности на 2012–2016 гг.». Стоимость обучения одной женщины обойдётся бюджету Москвы в 12 тыс. рублей. Продолжительность курсов – около трёх месяцев. Что же касается вузов, которые будут задействованы в рамках данной программы, то, по словам службы занятости, это будут ведущие учебные заведения города, которые прошли конкурс. «После учёбы каждой женщине будет гарантировано трудоустройство», – продолжает Сколяпов. Организация обу­чения будет выполнена так – женщины смогут выбрать для себя подходящее время для занятий. Например, для тех, кто не сможет оставить ребёнка одного, предоставят возможность обучаться за домашним компьютером. Через скайп они будут слушать лекции. А практические занятия всё же придётся посещать.

Чтобы мозги не прокисли

О своём опыте прохождения таких курсов рассказала руководитель клуба многодетных семей «Вербочка» Елена Козлова: «Да, я могла посещать курсы, когда был только один ребёнок. Когда появился второй, а потом третий – времени не хватало. А дистанционное обучение – выход в подобной ситуации». «Курсы должны социализировать женщину, – считает многодетная мама, председатель совета сообщества «Много деток – хорошо» Татьяна Боровикова. – Сейчас такое время, когда человеку нужно постоянно социализироваться, он не должен замыкаться в себе, в домашнем хозяйстве, даже если у него есть ребёнок или несколько детей. Всё равно – нужно работать, думать и учиться, чтобы мозги не прокисли».

С другой стороны, по мнению Боровиковой, курсы, которые сейчас существуют на бирже труда, не совсем соответствуют поставленной задаче. «Предлагаются такие профессии, которые многодетной маме вряд ли могут пригодиться, так как они предполагают полную занятость. И получается так: мамы учатся три месяца, тратят драгоценное время, а потом даже не выходят на эту работу, потому что она им в семейной жизни, в воспитании детей совершенно не нужна», – замечает Боровикова.

С 2008 года Департаментом семейной политики реализуется проект «Профессиональная мобильность и социальная адаптация молодых матерей на московском рынке труда». «Ежегодно количество обучаемых составляет не менее 150 человек. За четыре года мы обучили свыше 500 человек, а трудоустроили 124 человека», – подтверждает руководитель департамента Юлия Гримальская. Вот некоторые специальности: «бухгалтерский учёт на предприятиях малого и среднего бизнеса», «управление персоналом и коммуникационный менеджмент», «маркетинговые технологии продвижения товаров и услуг»...