Медсёстры в авторитете

С нового года медработники детских дошкольных учреждений перешли из Департамента образования под крыло здравоохранения. Смена «крыши» автоматически сделает медсестёр, работающих в садах, сотрудниками районных поликлиник. А это значит – прибавка к зарплате, гарантированный отпуск и рабочий стаж.

С 1 мая 2012 года вступило в действие новое положение о дошкольном образовательном учреждении. Согласно документу, медицинское обслуживание детсадовских воспитанников теперь должны обеспечивать органы здравоохранения. «В прошлом году Департамент образования предоставил список примерно из 4 тыс. дошкольных заведений, где заняты медработники, – рассказывает Николай Плавунов, первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы. – Большинство из них – настоящие профессионалы. Однако 600 человек нуждаются в повышении своего уровня. Сегодня две трети сотрудников (2,5 тыс. человек) уже зачислены на работу в медицинские учреждения. Остальных в течение первого полугодия мы готовы обучить на специальных курсах».

Даёшь молодёжь

До последнего времени с детьми нередко работали медики пенсионного возраста. К тому же несколько десятков таких медсестёр занимали должности, не имея соответствующего образования. Для них переход в систему здравоохранения потребовал бы приложения немалых сил. Поэтому с января 2013 года ветераны ушли на пенсию, и на их места начали наконец оформлять новых сотрудников.

«Меня удивило то, что среди медработников детских садов ранее были провизоры, зубные техники, юристы», – признался Николай Плавунов.Каждый такой факт был внимательно рассмотрен. Сегодня непрофильные работники уже заменены. Вместо них трудятся настоящие медицинские сёстры. Дети и родители к ним уже привыкли.

Эти молодые специалисты не прогадали – получили прибавку к зарплате. Раньше средний доход сёстер в дошкольных учреждениях не превышал 25 тысяч. С января детсадовская медсестра будет получать в среднем более 40 тыс. рублей.

Живые примеры

«Я поступила в штат поликлиники №66 и сразу получила повышение. Стала старшей медсестрой дошкольно-школьного отделения, – рассказывает Галина Остроухова, медицинская сестра детского сада №2340. – Представьте, мне сразу пересчитали медицинский стаж. Трудно поверить, что 10 лет работы педагогом учтены!.. Пусть дети и их родители не сразу ощутят структурные изменения, зато руководить работой медсестёр теперь, хочется верить, будут профессионалы.

«Медсестра – это представитель поликлиники, – говорит Ольга Мазурина, заведующая детским садом №2677. –Теперь у наспоявилась возможность, например, быстрее достучаться до педиатра района. Сестра быстрее найдёт врача и выяснит, почему данный ребёнок часто болеет». Кроме того, медицинские кабинеты теперь также считаются подразделениями поликлиник. Поэтому, если медсестра заболела или ушла в декрет, её всегда можно будет временно заменить другим сотрудником с соответствующей квалификацией.

В перспективе городские власти хотели бы упростить и систему получения справок-разрешений на посещение ребёнком детского сада после возвращения с родителями из отпуска или отсутствия по другим причинам. Сегодня мамам и папам, прежде чем отвести ребёнка в сад, приходится тратить на получение всевозможных справок много времени. В будущем медсестра дошкольного учреждения сможет получать всю нужную информацию из поликлиники самостоятельно, по Сети. Но когда эти планы будут осуществляться, пока неизвестно.