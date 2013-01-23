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Достойные похороны: вопросы и ответы

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Ирина ПЕТРОВА ]

Достойные похороны: вопросы и ответы

Так уж получается, что всё в нашей жизни – с рождения до самой смерти – имеет свою цену. В наших публикациях мы неоднократно касались вопроса, сколько же стоит сейчас достойное погребение и увековечение памяти. Сегодня мы в очередной раз возвращаемся к этой теме, отвечая на вопросы наших читателей.

Спасительный полис

Недавно похоронил отца. Никогда даже подумать не мог, что это так дорого и так сложно организовать. Я знал, что полагается какая-то компенсация, но как её получать – не знал. Сколько нервов потратил, пока всё оформил – не хочу вспоминать. Беготня, суета, документы, деньги… И проститься-то толком не получилось. Неужели нет иного выхода, как заранее подготовиться к печальному событию?

Игорь Васильевич Самойлов

Выплата на погребение в Москве в составляет 15 763,96 руб. для неработавших граждан и 4 763,96 руб. – для работавших. За документами нужно обращаться либо по месту занятости умершего, либо в территориальное Управление соцзащиты или Пенсионного фонда. За выплатой необходимо обратиться в любое отделение «Почты России». Однако выплачиваемых государством сумм порой недостаточно даже на самые скромные похороны.

«Как показывает практика, затраты только на ритуальные товары и услуги (без стоимости памятника) могут доходить до 65–70 тысяч рублей, – комментирует Екатерина Лохова, исполнительный директор страховой компании «Достоинство», которая специализируется на ритуальном страховании. – Чтобы в нужный момент иметь эту сумму, мы рекомендуем приобретать Полисы ритуального страхования исходя из этой суммы. В результате вне зависимости от того, положено пособие или нет, у семьи будет возможность достойно проститься с близким человеком».

Как защититься от мошенников?

В прошлом году у меня умер отец. Не успела дочь вызвать врача, как появился молодой человек, который представился работником социальной службы и специалистом по льготам для пенсионеров. За услуги он насчитал нам аж 120 тыс. рублей (мы решили похоронить папу рядом с родственниками, за место платить были не должны). Но влезли в долги и всё оплатили. Кроме того, «помощник» забрал свидетельство о смерти и вернул его через два дня. Чуть позже соседка рассказала мне, что я могу получить пособие на погребение в 15 тыс. рублей, и очень удивилась огромной сумме, которую мы отдали: сама она три года назад потратила на похороны мужа в пять раз меньше. Я обратилась в отдел соцзащиты, а там сказали, что 15 тыс. на погребение получил тот самый молодой человек, предъявив свидетельство о смерти папы. Расскажите, как поступать, чтобы не попадаться в такие ловушки?   Нина Поливанова

Случаев мошенничества в похоронной сфере сегодня, к сожалению, очень много. И немудрено: нет ничего проще, чем обмануть убитых горем людей, которые, возможно, впервые столкнулись с такой ситуацией. Главный способ защиты – заранее получить всю необходимую информацию, чтобы не растеряться в момент печального события. Увидев, что люди знают свои права (или их интересы представляют специалисты), мошенники предпочитают быстро ретироваться: знающего человека обмануть практически невозможно.

«Лучше всего один раз заранее всё выяснить: уточнить, какие документы нужны, куда обращаться, сколько, что и где будет стоить, – комментирует Екатерина Лохова. – А если есть возможность и желание, лучше оформить письменное волеизъявление и позаботиться о его сохранности – например, приложить к Полису ритуального страхования».

Как утверждают специалисты, волеизъявление – крайне важный документ, который помогает избежать многих хлопот и проблем в момент похорон. В нём человек может указать, где и как он хочет быть похоронен: должна быть кремация или нет, должен ли быть проведён религиозный обряд. Все эти факторы существенно влияют на сумму, которой должна располагать семья, чтобы исполнить волю умершего. Отметим, что часто люди приобретают Полисы ритуального страхования не столько ради денежной выплаты, сколько ради уверенности, что их пожелания относительно церемонии похорон будут исполнены. Кроме того, наличие волеизъявления наделяет родственников дополнительными правами – например, в части получения места для захоронения.

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