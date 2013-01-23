Дальнобойщиков выгонят из Москвы

В Московской области собираются построить 140 парковочных комплексов для дальнобойщиков. Для этого Министерство транспорта собирается выделить около 5,5 млрд. рублей. Эти меры позволят создать 10 тыс. машино-мест, которые, по мнению чиновников, должны спасти Подмосковье от транспортного коллапса.

Напомним, что с 1 марта 2013 г. в Москве вступит в силу запрет на въезд фур с грузоподъёмностью свыше 12 тонн. По МКАД и в пределах города грузовики смогут ездить лишь в ночное время – с десяти вечера и до шести утра. В связи со скорым наступлением этого запрета власти вдруг озаботились тем, что нужно обеспечить парковочные места.

К слову, летом 2012 г. мэр Москвы Сергей Собянин уверял граждан, что этот запрет вступит в силу только тогда, когда вся инфраструктура будет готова. А Пётр Бирюков, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, рассказывал о замечательных планах построить 19 парковок, которые дадут дальнобойщикам 10–12 тыс. машино-мест на периферии столицы. Причём строительство должны были закончить к концу прошлого года.

На сегодняшний день Минтранс ещё только ищет в области свободные земельные участки, которые в будущем станут многофункциональными паркингами с гостиницами, автосервисом, магазинами, заправками и медицинскими центрами. Этакий рай для дальнобойщика.

Поспешили не пущать!

Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы, зампред комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, так прокомментировал ситуацию: «Решение о запрете въезда грузовиков хоть и правильное, но принято поспешно». Он отметил, что, прежде чем его принимать, нужно было консультироваться с союзом транспортников, профсоюзами и общественными организациями. Следовало бы всё просчитать и обдумать, но это не наш метод.

«Мы, как всегда, сначала телегу ставим, а потом лошадь сзади запрягаем», – говорит В. Лысаков. В итоге имеем то, что имеем: нет механизма реализации. А о последствиях задумались в последнюю очередь. Теперь, когда дальнобойщикам некуда будет деваться, они всё чаще будут ставить фуры вдоль трасс и в подмосковных двориках. А МКАД теперь может действительно освободиться. Ведь до кольца будет не добраться из области из-за транспортного коллапса, который сменит прописку на подмосковную.

Также вызывают подозрения слова чиновников о стоимости и сроках проекта. 5,5 млрд. рублей собираются освоить на строительство 140 объектов, которые должны появиться до конца года. Хотя нужны они были уже вчера.

В. Лысаков полагает, что можно не беспокоиться из-за того, что деньги могут уйти в чей-нибудь карман. «С учётом того, что в Подмосковье временно исполняет обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьёв, думаю, он крайне щепетильно подойдёт к вопросу освоения средств», – говорит Лысаков. Логично, что новому управленцу начинать карьеру со скандалов будет не с руки. Следовательно, руководство области будет максимально заинтересовано в том, чтобы их регион не превратился в сплошную пробку.

К чиновникам на поклон

Вот только непонятно одно обстоятельство. Александр Закондырин, председатель общественного движения «Наша столица», рассказал любопытную историю.

Есть одна коммерческая организация, которая как раз занимается созданием подобной инфраструктуры в районе Новорижского шоссе, на расстоянии около 20 км от МКАД. Причём собираются делать парковку даже не на уровне частно-государственного партнёрства. А за свои деньги. На своей земле. Без какой-либо поддержки властей.

Но в итоге они уже на протяжении трёх месяцев пытаются получить разрешение на примыкание к федеральной трассе. Их отправляют то к одному чиновнику, то ко второму, а потом к третьему. В итоге бюрократы не нашли ничего лучше, чем отправить коммерсантов к «дорожникам», чтобы те сами разработали проект. Естественно, не бесплатно. К слову, предлагают сделать въезд через трассу-дублёр. Что физически невозможно. Радиус поворота фуры будет больше, чем сама дорога.

«Люди, вместо того чтобы заниматься строительством парковки, тратят время, обивая пороги чиновников», – рассказывает А. Закондырин. А самое главное – власти пытаются всячески затормозить любую частную инициативу. Им лень работать и во всём разбираться – это же не государственная программа!

К сожалению, то, что у нас написано пером в законах, бюрократы преспокойно вырубают топором раздолбайства. И на деле получается две большие разницы. Вроде как и город хотим разгрузить, чтобы жителям в нём было комфортно, но в то же время делаем хуже в области. Приходят к тебе коммерсанты и говорят – сами всё сделаем, а чиновники ждут государственных денег и специальных программ.

При таком подходе тяжело поверить в то, что за 5,5 млрд. рублей в течение года в области появятся 140 парковок европейского уровня. С таким менталитетом у бюрократов их придётся пугать как минимум тем, что ситуацию будет контролировать лично премьер-министр.

К слову, прошлой осенью выяснилось, что власти Подмосковья с трудом справляются с освоением бюджета. Так, например, на ремонт дорог было потрачено лишь 35,2% средств. Проектированием и строительством сельских трасс не занимались вовсе. По этой причине и была сорвана дорожная программа.

Можно предположить, что строительство логистических центров и парковок ждёт та же участь. Деньги будут потрачены. А области, которой нужно 15 тыс. машино-мест под фуры, не достанется и двух третей от этого количества.