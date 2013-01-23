Без вина виноватые

В конце января – начале февраля в столицу должна прибыть делегация чиновников и виноделов из Грузии. Цель визита – переговоры о возобновлении поставок грузинских вин. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко настроен благосклонно и к диалогу готов.

Около семи лет потребовалось сторонам для того, чтобы начать официальные переговоры о восстановлении торговли. Напомним, что в 2006 году Роспотребнадзор запретил ввоз алкоголя из этой страны. Официальная причина запрета – большое количество фальсификата.

Нелёгкое возвращение

Процесс возвращения будет медленным. На это понадобится примерно полгода, считают эксперты. «Сначала поставщик должен предоставить все необходимые документы в Роспотребнадзор, – рассказывает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федеральных и региональных алкогольных рынков (ЦИФРРА). –После изучения этих документов и образцов продукции делегация наших экспертов отправится в Грузию. Там специалисты проверят ситуацию непосредственно на заводах». И это ещё не всё. Только когда продукцию проверят на соответствие требованиям нашей страны и нормам Всемирной торговой организации, её можно будет зарегистрировать.

«Первые поставки в столицу возможны к лету, – считает Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. – Раньше вряд ли. И если цена на грузинское вино не окажется слишком высокой (не более 400 рублей за бутылку), то перспективы будут. Наверняка у людей ещё остались воспоминания о лучших сортах грузинских вин, таких как хванчкара, киндзмараули, мукузани, оджалеши и т.д. Ностальгические чувства будут этим лучшей рекламой».

Действительно грузинское вино отлично помнят граждане среднего и старшего возраста. В советское время Грузия была популярным местом отдыха. На её курортах всегда можно было приобрести домашнее вино. В 90-е годы ситуация ухудшилась. «В 90-х пошёл вал контрафактной продукции: «грузинское вино» разливали в московских подвалах, – говорит предприниматель Роман Жигульский. – Тогда репутация и была испорчена».

Перспективы

Эксперты алкогольного рынка сходятся во мнении – перспективы у вин хорошие, но прежние объёмы продаж восстановить уже не получится. До 2006 года импортная продукция у нас занимала около 50% объёма рынка вин. Сегодня эта цифра снизилась до 30%. Поэтому грузинам придётся «отвоёвывать» себе место у итальянцев, французов, испанцев и др. «Думаю, что в течение нескольких лет объёмы поставок и продаж могут вырасти до 10 миллионов бутылок в год, – прогнозирует Вадим Дробиз. – Но это будет дорогое вино».

Грузинский товар вполне сможет занять 1% от общей доли рынка, считает Павел Шапкин.Это сопоставимо с таким поставщиком, как, например Венгрия. Эксперт не исключает, что, как и в случае с молдавским вином, грузинской стороне могут назначить разного рода ограничения. Строгий отсев производителей оставит на рынке только сильнейших поставщиков.

На сегодняшний день вопрос по восстановлению экономических связей с Россией очень важен для грузин. Их представители всё чаще официально заявляют, что гарантируют соответствие своей продукции высоким международным стандартам.

«Грузия – небольшая страна, и объёмы вина, которые она производит, достаточно малы, – говорит Роман Жигульский. –Не исключено, что под их маркой нам опять могут завозить в том числе и контрафактную продукцию. Только если за оборотом алкоголя будет вестись хороший контроль, мы сможем быть уверены, что это вино именно из Грузии. А проблема контроля – это уже вопрос к властям, РАР, таможне».