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Доверие – к людям зрелого возраста

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Иван КОВАЛЁВ ]

Доверие – к людям зрелого возраста
Фото 50plus.ru

Первая в России ТВ-программа «50 ПЛЮС», посвящённая людям зрелого возраста, стартовала на телеканале «Москва-Доверие». Она адресована тем, кто задумывается, как пройдёт вторая половина жизни.

В стране, где каждому третьему за пятьдесят, всерьёз эту аудиторию никто не рассматривает – судя по рекламе и СМИ, для нас как будто «старости нет». Никто не гордится своим возрастом, а наоборот, его скрывают. Да и общепринятое слово «пожилой» такое, будто черту подвели. Новый ТВ-проект поднимает серьёзную тему в, казалось бы, «лёгком жанре»: ток-шоу посвящено плюсам зрелого возраста. О программе и её перспективах рассказывают её создатели.

«Нас учат учиться, работать, а как «правильно» взрослеть, никто не задумывается до срока, – считает писатель Анатолий Салуцкий, постоянный эксперт программы. – Наш Проект «50 ПЛЮС», уже известный в стране, говорит о том, что старость – это не болезнь. На Западе индекс счастья с возрастом только растёт. У нас каждый снова и снова в одиночку сражается с проблемами, общими для всех, не знает, на кого можно рассчитывать в сложной ситуации. Мы хотим изменить существующее отношение к зрелости, новая программа приглашает к разговору самых разных экспертов».

Каждый выпуск посвящён одному герою, который перешагнул рубеж 50-летнего возраста. У многих жизнь меняется, дети выросли, одиночество подступает, хочется что-то поменять, но как? За один час эфирного времени человек, оказавшийся в непростой ситуации, получает конкретные консультации: психологов, врачей, специалистов по питанию и стилю, кадровиков, юристов, социальных работников – вместе с огромной моральной поддержкой ведущей Ирины Грибулиной, звёзд шоу-бизнеса и простых людей, которые уже нашли выход из подобной ситуации. Соведущая Зоя Леденёва, 74-летняя пенсионерка из Воронежа, на себе пробует все «рецепты молодости»: учится на диджея, летает в аэротрубе, занимается борьбой…

Зрителей ждут десятки историй о том, как люди возраста «50 ПЛЮС» влюбляются и женятся, меняют профессию, место жительства, начинают свой бизнес и садятся на студенческую скамью... Возраст, который обычно вызывает сочувствие, может вызывать, наоборот, восхищение! Появляется возможность посмотреть на себя со стороны, переосмыслить своё отношение к возрасту – проходя вместе с героями через историю их жизни, каждый человек получает стимул развиваться дальше. «Уникальность ещё и в том, что программа совпала с общей концепцией канала «Москва-Доверие». Ведь часто бывает, что тема хорошая и нужная, но зритель её не любит. У «50 ПЛЮС» отличные рейтинги. Людям очень нужны позитивные примеры!» – считает главный редактор объединённой редакции московских СМИ «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Прямо в студии происходит преображение героя. Открытые чувства, смех и слёзы – и это не постановочные сцены, а реальные люди и проблемы приближают ток-шоу к документальному жанру. «Получается очень доверительный, душевный разговор. Мы очень рады, что правительство Москвы поддержало нашу идею, – это первая регулярная программа для людей зрелого возраста. Теперь все плюсы зрелого возраста можно увидеть ЗРИМО каждое воскресенье в 13.15,» – говорит лидер Проекта «50 ПЛЮС» Мария Салуцкая. – Мы будем рассказывать, что, где, когда организуется для людей зрелого возраста, и конечно, приглашаем в наш Клуб, где проходит множество мероприятий, идут занятия, но можно и просто прийти на чашечку чая».

В ближайшей передаче «50 ПЛЮС»

Единственная радость в жизни у Татьяны – внучки. 27 января в программе речь пойдёт о том, как наладить личную жизнь в любом возрасте. Телеведущий Владимир Тихомиров пригласит героиню на свидание, своими советами поделится женщина, которая похудела на 90 килограммов. Зоя Леденёва расскажет о своём новом необычном хобби! Обо всех плюсах зрелого возраста – в программе «50 ПЛЮС».

Телеканал «Москва-Доверие» – первый социальный канал для аудитории старшего возраста. Он создан для людей, которые обладают системой ценностей, своим жизненным и профессиональным опытом. Его задача – повысить качество жизни, познакомить с теми возможностями, которых, к счастью, у горожан зрелого возраста становится всё больше, – это новые курсы и программы для трудоустройства, оздоровления, обучения, развлечения, социальной поддержки.

«Доверие» можно смотреть в сетях кабельных операторов на территории Москвы и Московской области. Сигнал телеканала транслируется в открытом виде со спутника Ямал 201. Перспективы развития – достичь максимального охвата территории Москвы и Московской области уже в 2013 году путём включения телеканала в основные пакеты кабельных операторов связи. Изу­чаем возможности сотрудничества с крупнейшими спутниковыми платформами: Орион-ТВ, НТВ+, Триколор ТВ» – говорит Мария Михайлова, директор общественных связей Объединённой редакции московских СМИ.

Конечно, цифра «50» очень условна. ТВ-программа «50 ПЛЮС» адресована всем, кто хочет осуществить свои желания, жить интересно, активно, долго. Проект ищет ответы на интересующие всех вопросы. По мнению участников съёмок, получается совершенно новый ТВ-формат: душевно, остроумно, со вкусом – здесь говорят о настоящих плюсах зрелого возраста!

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