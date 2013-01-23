Рабсилу - в казармы

Пустующие военные городки в Московской области могут быть переоборудованы в спецприёмники для иностранных граждан, ждущих выдворения. Пока планируется создать четыре такие «резервации». Точных мест власти пока не называют. Известно лишь, что размещены они будут неподалёку от аэропортов. Вряд ли эта новость обрадует живущих поблизости людей.

Строить спецприёмники для нелегальных мигрантов, ждущих депортации в нашем регионе, необходимо в любом случае. Сейчас в Москве имеется только одно подобное заведение, рассчитанное на 450 мест. В области и того хуже: единственный депортационный центр в Луховицком районе на 30 мест. Это смешные цифры, учитывая масштабы нелегальной миграции и количество людей, которых необходимо выслать на их родину.

Вполне повседневную ситуацию описывает Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина: «Идут у меня по совхозу четверо узбеков. Видно, что они обкуренные или пьяные. Я их останавливаю: где работаете? Отвечают: нигде не работаем. Живём в гараже. Пьяница дал нам ключ. Затем полиция выясняет, что они нелегалы в розыске. Их сажают в СИЗО. Выпускают... До самолёта в Узбекистан ещё неделя! Чтобы прокормиться, начинают грабить коттеджные посёлки. Кто посмелее – охраняемые склады...» Число пойманных за год иностранных бродяг только в Московской области исчисляется тысячами.

Помещения, где они ждут депортации, – холодные, с выбитыми стёклами, почти без света. Сидят на головах друг друга. Многие здешние обитатели дожидаются документов на выезд больше месяца. Наконец летом прошлого года подмосковная прокуратура поставила ребром вопрос о необходимости строительства новых, вместительных спецприёмников. Власти решили: зачем строить новое, если можно переделать уже имеющееся – казармы и общежития в пустующих военных городках.«Но в каком они состоянии? Сколько нужно будет вложить денег? Не дешевле ли построить апартаменты заново? – интересуется Александр Золотов, генеральный директор РОСНИИТ, потомственный офицер. –И ещё вопрос, который наверняка будет волновать жителей Подмосковья: на каком удалении от существующих поселений эти спецприёмники можно будет размещать?!» Пока было заявлено, что из десятков бывших военных городков – а их только в 2012 г. Минобороны передало гражданским властям порядка шестидесяти – для спецприёмников будет отобрано всего четыре, поблизости от аэропортов, чтобы не катать лишний раз депортируемых по Подмосковью.

Городок зеро

«Выбор есть.Имеется множество военных объектов, где нет гражданских. Только охрана, – утверждает Евгений Фёдоров, депутат ГД. –Советская армия насчитывала 5 миллионов человек, а Российская – 800 тысяч. Соответственно огромное количество городков освободилось. В некоторых из них полностью сохранилась инфраструктура, которую можно использовать. К тому же и охрану их нетрудно обеспечить. Она должна быть нетюремная, но надёжная. Для спокойствия жителей. И производства массовые там надо организовать, чтобы ждущие выезда не валяли дурака, а работали».

Сохранность бывших военных городков вызывает большие сомнения. Из них и так уже растащили всё. Кое-где остались стены, в лучшем случае – крыша. «В эти места огромные деньги нужно вкладывать, поскольку они брошены уже больше десятка лет, – говорит адвокат Владимир Жеребенков. –Мне видится тут больше коррупционная составляющая, поскольку опять бюджетные деньги начнут направлять на восстановление и пилить, а потом ещё большие суммы выделять на содержание этих иностранцев. Без контроля эти места превратятся в рассадник преступности. А местные жители с ума сойдут...»

Другая сторона медали – каково будет депортируемым дожидаться выезда в полуразрушенных городках? С трудом верится, что выделенные на их благоустройство деньги – несомненно большие – пойдут в дело. Скорее всего, узбекам, таджикам, киргизам придётсясуществовать в условиях, которые не назовёшь человеческими. «Имущество Минобороны, даже бывшее, всегда вызывает вопросы, – считает Александр Закондырин, председатель общественного движения «Наша столица». –Что там делали, какие там были полигоны, можно ли там находиться гражданским лицам? И вообще людям – там могло быть хранилище какое-то. А депортированные – они ведь тоже люди, хоть и не наши граждане, хоть и нарушили какие-то административные акты. Люди не заслужили такой участи, их просто жалко. Но Москва так привыкла: всё, что ей не нужно, выбрасывает в область: хоть мусор, хоть гастарбайтеров».

Расчёт окончен

Тендер на проектирование спецприёмников будет объявлен уже в феврале, на это выделят из бюджета 35 млн. рублей. «А что делать? – спрашивает Иван Новицкий, депутат МГД. –Собирать пойманных мигрантов где-то надо. Не в тюрьму же их сажать. Сначала в спецприёмник, потом на родину. А деньги налогоплательщиков придётся на это тратить – для их же спокойствия. Ведь платим мы за содержание преступников в тюрьмах?»

Но зачем решать проблему, когда её можно не создавать? Как вообще попали сюда эти люди, нелегалы, если у нас границы есть? Надо ужесточить условия въезда. Допустим, совхоз получил квоту – 150 человек. Они едут конкретно туда, и это можно проверить. Есть разрешение на работу, есть где разместиться. Если человек пропал – его увольняют и сообщают в миграционную службу. Если бы такой порядок был везде чётко организован – и спецприёмники не понадобились бы. А пока у приезжих создаётся впечатление: Россия большая, здесь легко затеряться. К тому же ведут они себя, как кочевники: набег совершат – и домой отсиживаться.

Ответственность работодателей за тех, кого они сюда ввозят, безусловно, надо повышать. Потому что и легальных трудовых мигрантов становится всё больше. В наступившем году в Москве уже вдвое увеличена квота на них. Летом была утверждена на 101 500 человек, однако по многочисленным заявкам работодателей, в основном в сфере ЖКХ и строительства, её повысили ещё на 99 тысяч. Гостей ждут по преимуществу из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Киргизии.Сейчас эта многочисленная трудармия размещается по большей части где придётся. Однако кое-какие планы по её расселению уже имеются. Возле Троицка будет построено три общежития для иностранных рабочих, занятых на строительстве дорог присоединённых территорий Москвы. Разработку проекта общежитий власти оценили в 75 млн. рублей, а сами общежития – ещё в миллиард.

В Москве, в прежних её границах, для гастарбайтеров тоже будут помещения строить. Обещают к 2016 году 11 штук. И, что немаловажно, – не в жилых районах, а в промзонах. Слишком велики сложности соседства разных обычаев, да и ксенофобские настроения среди москвичей приходится учитывать, – объясняют в городском правительстве.

«В ближнем Подмосковье люди не согласятся получить в соседи вместо солдат неуправляемых мигрантов, которые грабят и убивают, – предсказывает Сергей Гончаров, депутат МГД. –К тому же ещё неизвестно, сумеют ли Москва и область договориться о финансировании. Их надо кормить, лечить и роды принимать, поскольку не секрет – многие таджикские, узбекские женщины приезжают в Москву рожать. Потом депортировать в страну, из которой они прибыли. А они через неделю, поменяв паспорт, приедут сюда снова».

«Пальчики» в копилку

В Москве будет создан банк данных по учёту всех иностранцев, временно или постоянно проживающих в городе. Без дактилоскопии всё это – пустая затея. «Известно, что гости, выйдя из вагона, рвут свои паспорта, – объясняет Михаил Пашкин, председатель независимого профсоюза работников полиции Москвы и Московской области. –Без документа выдворить человека трудно. Непонятно куда делать запрос. А по-русски он не понимает. Месяц в изоляторе, а потом его выпускают. Пока опять без паспорта не попадётся…

А с «пальчиками» всё просто. Попался – проверяем базу. Если прибыл из Узбекистана – везут в Домодедово и с толпой соотечественников отправляют домой. Кстати, платить за перелёт должны узбекские граждане. Желательно, чтобы билеты в Россию стоили в два раза дороже, с заложенной стоимостью на обратный путь. Или пусть в резервациях, пока ждут отправки, вкалывают. Заработал на билет под конвоем – так и домой поехал. Я не националист, просто хорошо знаю цифры уличной преступности. Нам говорят, что 40–60% приходится на долю среднеазиатов. Ничего подобного, все 90%! Нанять безработного тысяч за 10 убить человека в Москве – нетрудно. Ищи свищи. Они же все для нас на одно лицо. Выхино, Дегунино – как Ашхабад.

Закрывать глаза на этническую преступность бессмысленно, не замечать растущее число нелегальных мигрантов – тоже. Вопрос цивилизованной, но неотвратимой депортации должен быть решён. Но так, чтобы жителям региона от этого не стало хуже, – их терпение совсем не безгранично.