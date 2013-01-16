//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Спорт с долларовым акцентом

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Иван КОВАЛЁВ ]

Спорт с долларовым акцентом
Фото ИТАР-ТАСС

Российский спорт заполонили легионеры. На слуху десятки многомиллионных покупок иностранных игроков. А мастерство российских спортсменов рядом с ними всё никак не вырастет. Новых собственных школ не появляется. Детский и юношеский спорт – в загоне, редкие самородки выходят в звёзды не «благодаря», а «вопреки». Эксперты утверждают: ещё несколько лет бесконтрольной легионерской вакханалии – и Россия окончательно скатится на мировые задворки в игровых видах спорта.

Не в очередь засилье варягов в спорте бьёт по государственному и региональным бюджетам, выделяемым на развитие спорта. Ладно бы легионеров покупали на частные деньги и только в топовые виды спорта и команды! Это было бы ещё полбеды, ведь там во главе угла зрелищность, а спорт их хозяевами рассматривается как часть имиджа.

Но как-то незаметно иностранцы заполонили почти все российские клубы. Они играют уже во вторых и третьих дивизионах. К примеру, в баскетболе легионеры выходят на поле в половине клубов Суперлиги – второй по силе лиги после ПБЛ. А в каждой команде Профессиональной баскетбольной лиги статус звёзд первой величины имеют один-два россиянина. Остальные игроки основы – варяги.

Сколько они получают, чем лучше доморощенных ребят – тайна за семью печатями. Но вот одна из самых загадочных в проведении спортивной политики область – Московская – на днях рассекретилась. А региональный министр спорта Амир Галлямов неожиданно на заседании областной думы придал огласке целый ряд красноречивых цифр.

Итак, во что же обходятся подмосковному бюджету дорогие игрушки в виде «команд губернатора», как любят себя величать клубы Московской области? Всего регион расходует на финансирование своих профессиональных клубов более двух млрд. руб. в год. Это почти половина областного спортивного бюджета. Средств хватает на поддержку аж 26 команд! Министр Галлямов признал: миллиарды бюджетных средств тратятся в Подмосковье неэффективно. Часть денег, как водится, «осваивают» не без пользы для своих карманов. Недавно областная Счётная палата составила доклад о злоупотреблениях в подмосковном спорте на 400 листах.

Нам пока не удалось ознакомиться с этим занимательным «гроссбухом», но вот о том, как получается навар с бюджетных спортивных денег, нам (на условиях конфиденциальности) поведал знакомый менеджер, долго работавший в администрации команды одного весьма популярного спортивного общества.

– Схемы у всех разные, но, думаю, самые распространённые лежат на поверхности. Во-первых, это «интерес» менеджмента клубов с контрактов игроков. Наши ребята, как ни странно, менее сговорчивы и не любят «левых» схем, да и могут пожаловаться знакомым покровителям. Вот почему во многих клубах на должностях спортивных директоров – иностранцы. Они всегда договорятся со своими соотечественниками-агентами о своей доле при заключении соглашения. Слышал, что один такой деятель имел стабильную ставку: я вашему игроку пробиваю хороший годовой контракт, а вы мне перечисляете одну месячную зарплату игрока. Вот и ходят деньги по офшорам. И деньги из страны уплывают, и налоги. И на фига всем этим американцам, сербам, итальянцам и прочим экспатам наши спортсмены, когда можно всё кулуарно решать?!

Многие пользуются услугами карманных турагентств. Командам всё время нужны авиабилеты хороших авиакомпаний и номера в престижных отелях. А это такое дело – можно один и тот же билет купить или номер снять за очень разные деньги. Как договоришься. А кому интересно договариваться за просто так?

Ещё популярный способ: арендовать игрокам и тренерам жильё за счёт клуба у самих себя. Кто клубами руководит не по одному году – люди небедные, лишняя недвижимость имеется. А есть ещё друзья, родственники – всем помочь надо.

А посмотрите, кого в штат набирают? Сплошные иностранцы с загадочными биографиями да «проверенные люди» отечественных руководителей, которые везут их с глухой периферии, как будто на технические должности местных не найти.

Похоже, кое-что уже стало ясно и самому подмосковному министру. Галлямов привёл красноречивые цифры: с финансирования, которое реально доходит до спортсменов, сливки снимают иностранцы. На немалые зарплаты 148 отечественных игроков Подмосковье тратит «всего» 290 млн. руб. в год. А на 52 легионеров – все 320 млн. руб. в год, по шесть с лишним миллионов рублей на иностранного брата. Побольше, чем президент России, спортивные «гастарбайтеры» получают от щедрот подмосковных.

Вот вам яркий пример из жизни спортивного Подмосковья. Окопались варяги-бюджетники в подмосковном женском баскетболе, крепко окопались. Казалось бы, не самый популярный вид спорта, и зрители его не слишком жалуют, и на трибунах сидят по большей части работники госпредприятий, «назначенные» в болельщики по разнарядке. А всё равно вливает область в видновскую «Спарту энд К» по 200 с лишним миллионов каждый год. А кто на скамейке клуба из города Видное? 7 из 12 игроков основного состава – иностранки. Три американки (одна с российским паспортом), сербка, словенка, испанка и француженка. Зарплаты у импортных баскетболисток соответствующие – у каждой по несколько десятков тысяч долларов в месяц. Играют баскетболистки ведущих клубов примерно по 5 игр в месяц, а не по 15, как в мужской НБА, и не по 8, как в женской. Да и то настоящая борьба в европейском женском баскетболе случается максимум в половине игр, а в остальных результат заранее предрешён. Несложный арифметический подсчёт показывает: КАЖДАЯ игра любой американской легионерки обходится подмосковным налогоплательщикам в 10–15 тысяч долларов. Не многовато ли? За меньшие деньги, согласно публичным утверждениям отечественных спортменеджеров, они к нам не ездят. Усомнимся, ведь в родной Америке они пашут за куда меньшие гонорары, да ещё и налоги платят, как у них положено. А в России в контрактах написано одно – для внутреннего пользования, а на зарубежные счета перечисляют в разы большие суммы. Как известно, у нас с давних времён любят привечать заморских ловкачей. А те быстро находят кратчайший путь к сердцу отзывчивых за государственный счёт аборигенов.

Гендиректор «Спарты энд К» Анна Архипова – фон Калманович собрала менеджмент и тренерский штаб – как на подбор – из иностранцев. Спортивный директор и автор кадровой политики клуба – греческоподданный Стив Косталас. Главный тренер – Поки Чатман из Луизианы, известная на родине не только как наставница команды женской НБА, но и как фигурантка сексуального скандала (в 2007 году Чатман вступила в связь с собственной студенткой-игроком). Её подруга-помощница – из тех же краёв. Физподготовкой в клубе занимаются ещё одна американка и серб. Единственный русский тренер, как водится, выполняет номинальные функции.

Раз в тренерском штабе засилье легионеров, на поле – ясно – тоже выходят в основном варяги. А российские игроки просиживают на скамейке запасных, теряют практику, регрессируют. «Заложницами скамейки» здесь обычно числятся члены сборной России по женскому баскетболу, в разные годы выступавшие под флагом «спартанок», – Илона Корстин, Надежда Гришаева, Ирина Соколовская, Марина Кузина, Ксения Тихоненко, Екатерина Лисина.

Понятно, о прогрессе своих спортсменок в таких условиях речи не идёт. О том, чтобы клуб выращивал новое боеспособное поколение российских баскетболисток, реально выводя их во взрослый спорт, – тоже.

Вот в Видном любят козырять работой Училища олимпийского резерва по баскетболу. Мол, растим таланты! Но на деле у училища нет даже собственного учебного корпуса – приходится арендовать классы в обычных школах. Нет у олимпийских резервистов и спортзала – дети тренируются во Дворце спорта «Видное» да в школьных спортзалах. А жить приходится в арендованных за государственный счёт частных таунхаусах. По чудесному совпадению приютили юных спортсменов «за долю малую» в несколько миллионов рублей в год… руководители женской команды. Причём в качестве частных лиц и с частным же интересом.

Глядя на всё это финансовое великолепие, вслед за «Спартой энд К» легионерок приобретают другие команды женского баскетбола: курское и московское «Динамо», «Надежда», «Вологда-Чеваката».Аутсайдеры и те выискивают их на задворках Европы. Варяги повсеместно в российском женском баскетболе. А ведь раньше как-то справлялись без них… Потому что школы спортивные работали и уважаемыми людьми считались детские тренеры, а не мастера художественного освоения бюджетных средств.

Сегодня Россия рискует потерять женский баскетбол. Последнее «золотое» поколение баскетболисток вот-вот сойдёт с арены. Два последних мировых форума россиянки сыграли слабо, остались без медалей – седьмыми на чемпионате мира, четвёртыми на Олимпиаде. А это для страны с богатейшими традициями и клубами сродни провалу. Зато хорошо потренировали за российские деньги всех основных соперниц.

Сыпятся в тартарары и другие игровики: гандболисты, ватерполисты, мини-футболисты и прочие «мячисты». Может, пора сдаться на милость мировых спортивных супердержав, а самим таковую не изображать? А может, настало время государству обуздать засилье легионеров? И для начала нужно всё хорошенько посчитать и рассказать не только областным депутатам: кому, сколько и почему платят из нашего с вами кармана? Для этого как раз и существует Счётная палата.

А затем, защитив бюджеты от откачки за бугор, пора всерьёз браться за системное воспитание отечественных игроков – от мала до велика. Мы – полностью за этот созидательный вариант.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В администрации Зеленского назвали вероятной скорую войну Украины с Россией

В администрации Зеленского назвали вероятной скорую войну Украины с Россией

Военный конфликт между Украиной и Россией в ближайшее время является вероятным вариантом. С таким заявлением выступил Иван Апаршин, занимающий должность помощника главы офиса украинского президента.

//В мире

В Совфеде оценили слова депутата Рады о том, что РФ выступает "воюющей стороной" в вопросе Крыма

В Совфеде оценили слова депутата Рады о том, что РФ выступает "воюющей стороной" в вопросе Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу оценил слова депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что Россия "выступает воюющей стороной" в вопросе Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Американские банки сдали Конгрессу данные о счетах россиян

Сегодня стало известно, что крупные американские банки передали Конгрессу США данные о счетах Дональда Трампа и граждан России. Эти данные запросил комитет по финансовым услугам Палаты представителей.

//Политика

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Зеленский насмешил шутовством на встрече с Эрдоганом

Неопытность главы Украины сыграла с ним злую шутку. Во время прохода с Эрдоганом Зеленский выглядел, как придворный шут, попав в конфуз, из-за которого киевские СМИ назвали его президентом-неумехой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Захар Прилепин сообщил о потерях бойцов ДНР во время летнего перемирия в Донбассе

Захар Прилепин сообщил о потерях бойцов ДНР во время летнего перемирия в Донбассе

Народная милиция ДНР продолжает нести потери в зоне боевых действий в Донбассе, несмотря на действующее с 21 июля летнее перемирие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Захар Прилепин.

//Здоровье

Российский нейрохирург раскрыл «формулу» защиты от инсульта головного мозга

Российский нейрохирург раскрыл «формулу» защиты от инсульта головного мозга

Невролог и нейрохирург, кандидат медицинских наук Леонид Вчерашний рассказал, как можно предотвратить инсульт головного мозга. Специалист процитирован в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Общество

Защита персональных данных. Как защитить свои персональные данные? Расследование

Защита персональных данных. Как защитить свои персональные данные? Расследование

Мы все сталкиваемся с тем, что в различных организациях, при оформлении или покупке билетов, с нас требуют документы и мы не задумываясь даем свои персональные данные.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//В мире

Пушков высказался об олимпийской карте с "японскими" Курилами

Пушков высказался об олимпийской карте с "японскими" Курилами

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в пятницу, 9 августа, высказался о "включении" части Курильских островов в состав Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Сигнализирующие о склонности к «летнему инфаркту» симптомы обозначил врач

Сигнализирующие о склонности к «летнему инфаркту» симптомы обозначил врач

Перечислены признаки, сигнализирующие о склонности к развитию «летнего инфаркта». Данные симптомы перечислил российский врач и телеведущий Сергей Агапкин, говорится в публикации, появившейся в сети.

//Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, пострадали пешеходы

Автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, пострадали пешеходы

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной. Согласно последним данным, пострадали несколько пешеходов.

//Происшествия

Кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице в Калининграде

Кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице в Калининграде

Кондуктор одного из калининградских автобусов брызнула в лицо безбилетнице из баллончика. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 9 августа, в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

//Культура

Шуфутинский на прощании с Токаревым рассказал, каким человеком был шансонье

Шуфутинский на прощании с Токаревым рассказал, каким человеком был шансонье

Известный российский певец Михаил Шуфутинский на церемонии прощания с Вилли Токаревым рассказал, каким человеком был шансонье. Знаменитый артист скончался в минувшее воскресенье в возрасте 84 лет.

//Здоровье

Медики узнали, насколько опасны домашние роды

Медики узнали, насколько опасны домашние роды

Канадские ученые проанализировали домашние роды, и выявили насколько они могут быть опасными. Об этом сообщают североамериканские СМИ.

//Здоровье

Ученые назвали кошек виновницами половых извращений их хозяев

Ученые назвали кошек виновницами половых извращений их хозяев

Чешские ученые выявили одну из причин сексуальных отклонений человека. Виновницами названы Toxoplasma gondii. Это паразиты, которых разносят кошки.

//Новости партнеров

//В мире

Украинский дипломат озвучил единственную помеху для примирения Киева и Москвы

Украинский дипломат озвучил единственную помеху для примирения Киева и Москвы

Конфликт на территории Донбасса является единственной помехой для нормализации отношений между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал Олег Волошин, избранный в Верховную Раду украинский дипломат.

//Происшествия

В Москве ветер повалил десятки деревьев, повреждены три автомобиля

В Москве ветер повалил десятки деревьев, повреждены три автомобиля

В минувший четверг, 8 августа, сильный ветер в Москве повалил несколько десятков деревьев. Согласно последней информации заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, повреждены три автомобиля.

//В мире

Путешественники назвали причины, по которым едут отдыхать на зарубежные курорты

Путешественники назвали причины, по которым едут отдыхать на зарубежные курорты

Сервис путешествий Туту.ру спросил у путешественников, почему они не отдыхают на российских морских курортах, а летят на заграничные. В опросе приняло участие около 3 тысяч человек.

//Политика

В Японии напомнили США о бомбардировке Нагасаки и призвали разоружиться

В Японии напомнили США о бомбардировке Нагасаки и призвали разоружиться

Мэр города Нагасаки Томихаса Тауэ призвал США и Россию взять на себя ведущую роль в ядерном разоружении. В Японии отмечают траурную дату. В этот день в 1945 году Соединенные Штаты сбросили ядерную бомбу на Нагасаки.

//Общество

Синоптики прогнозируют возвращение температуры в Москве к норме августа

Синоптики прогнозируют возвращение температуры в Москве к норме августа

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, чего ждать от погоды в столице в ближайшее время. Эксперт не исключила, что температура скоро вернется к показателям августа.

//В мире

В Верховной Раде объяснили нереальность скорого «возвращения» Крыма Украине

В Верховной Раде объяснили нереальность скорого «возвращения» Крыма Украине

В Верховной Раде объяснили, почему «возвращение» Крыма Украине в обозримой перспективе нереально. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал некоторое время назад парламентарий Олег Волошин.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
2

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора
5

В столице в четверг экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры