Спорт с долларовым акцентом

Российский спорт заполонили легионеры. На слуху десятки многомиллионных покупок иностранных игроков. А мастерство российских спортсменов рядом с ними всё никак не вырастет. Новых собственных школ не появляется. Детский и юношеский спорт – в загоне, редкие самородки выходят в звёзды не «благодаря», а «вопреки». Эксперты утверждают: ещё несколько лет бесконтрольной легионерской вакханалии – и Россия окончательно скатится на мировые задворки в игровых видах спорта.

Не в очередь засилье варягов в спорте бьёт по государственному и региональным бюджетам, выделяемым на развитие спорта. Ладно бы легионеров покупали на частные деньги и только в топовые виды спорта и команды! Это было бы ещё полбеды, ведь там во главе угла зрелищность, а спорт их хозяевами рассматривается как часть имиджа.

Но как-то незаметно иностранцы заполонили почти все российские клубы. Они играют уже во вторых и третьих дивизионах. К примеру, в баскетболе легионеры выходят на поле в половине клубов Суперлиги – второй по силе лиги после ПБЛ. А в каждой команде Профессиональной баскетбольной лиги статус звёзд первой величины имеют один-два россиянина. Остальные игроки основы – варяги.

Сколько они получают, чем лучше доморощенных ребят – тайна за семью печатями. Но вот одна из самых загадочных в проведении спортивной политики область – Московская – на днях рассекретилась. А региональный министр спорта Амир Галлямов неожиданно на заседании областной думы придал огласке целый ряд красноречивых цифр.

Итак, во что же обходятся подмосковному бюджету дорогие игрушки в виде «команд губернатора», как любят себя величать клубы Московской области? Всего регион расходует на финансирование своих профессиональных клубов более двух млрд. руб. в год. Это почти половина областного спортивного бюджета. Средств хватает на поддержку аж 26 команд! Министр Галлямов признал: миллиарды бюджетных средств тратятся в Подмосковье неэффективно. Часть денег, как водится, «осваивают» не без пользы для своих карманов. Недавно областная Счётная палата составила доклад о злоупотреблениях в подмосковном спорте на 400 листах.

Нам пока не удалось ознакомиться с этим занимательным «гроссбухом», но вот о том, как получается навар с бюджетных спортивных денег, нам (на условиях конфиденциальности) поведал знакомый менеджер, долго работавший в администрации команды одного весьма популярного спортивного общества.

– Схемы у всех разные, но, думаю, самые распространённые лежат на поверхности. Во-первых, это «интерес» менеджмента клубов с контрактов игроков. Наши ребята, как ни странно, менее сговорчивы и не любят «левых» схем, да и могут пожаловаться знакомым покровителям. Вот почему во многих клубах на должностях спортивных директоров – иностранцы. Они всегда договорятся со своими соотечественниками-агентами о своей доле при заключении соглашения. Слышал, что один такой деятель имел стабильную ставку: я вашему игроку пробиваю хороший годовой контракт, а вы мне перечисляете одну месячную зарплату игрока. Вот и ходят деньги по офшорам. И деньги из страны уплывают, и налоги. И на фига всем этим американцам, сербам, итальянцам и прочим экспатам наши спортсмены, когда можно всё кулуарно решать?!

Многие пользуются услугами карманных турагентств. Командам всё время нужны авиабилеты хороших авиакомпаний и номера в престижных отелях. А это такое дело – можно один и тот же билет купить или номер снять за очень разные деньги. Как договоришься. А кому интересно договариваться за просто так?

Ещё популярный способ: арендовать игрокам и тренерам жильё за счёт клуба у самих себя. Кто клубами руководит не по одному году – люди небедные, лишняя недвижимость имеется. А есть ещё друзья, родственники – всем помочь надо.

А посмотрите, кого в штат набирают? Сплошные иностранцы с загадочными биографиями да «проверенные люди» отечественных руководителей, которые везут их с глухой периферии, как будто на технические должности местных не найти.

Похоже, кое-что уже стало ясно и самому подмосковному министру. Галлямов привёл красноречивые цифры: с финансирования, которое реально доходит до спортсменов, сливки снимают иностранцы. На немалые зарплаты 148 отечественных игроков Подмосковье тратит «всего» 290 млн. руб. в год. А на 52 легионеров – все 320 млн. руб. в год, по шесть с лишним миллионов рублей на иностранного брата. Побольше, чем президент России, спортивные «гастарбайтеры» получают от щедрот подмосковных.

Вот вам яркий пример из жизни спортивного Подмосковья. Окопались варяги-бюджетники в подмосковном женском баскетболе, крепко окопались. Казалось бы, не самый популярный вид спорта, и зрители его не слишком жалуют, и на трибунах сидят по большей части работники госпредприятий, «назначенные» в болельщики по разнарядке. А всё равно вливает область в видновскую «Спарту энд К» по 200 с лишним миллионов каждый год. А кто на скамейке клуба из города Видное? 7 из 12 игроков основного состава – иностранки. Три американки (одна с российским паспортом), сербка, словенка, испанка и француженка. Зарплаты у импортных баскетболисток соответствующие – у каждой по несколько десятков тысяч долларов в месяц. Играют баскетболистки ведущих клубов примерно по 5 игр в месяц, а не по 15, как в мужской НБА, и не по 8, как в женской. Да и то настоящая борьба в европейском женском баскетболе случается максимум в половине игр, а в остальных результат заранее предрешён. Несложный арифметический подсчёт показывает: КАЖДАЯ игра любой американской легионерки обходится подмосковным налогоплательщикам в 10–15 тысяч долларов. Не многовато ли? За меньшие деньги, согласно публичным утверждениям отечественных спортменеджеров, они к нам не ездят. Усомнимся, ведь в родной Америке они пашут за куда меньшие гонорары, да ещё и налоги платят, как у них положено. А в России в контрактах написано одно – для внутреннего пользования, а на зарубежные счета перечисляют в разы большие суммы. Как известно, у нас с давних времён любят привечать заморских ловкачей. А те быстро находят кратчайший путь к сердцу отзывчивых за государственный счёт аборигенов.

Гендиректор «Спарты энд К» Анна Архипова – фон Калманович собрала менеджмент и тренерский штаб – как на подбор – из иностранцев. Спортивный директор и автор кадровой политики клуба – греческоподданный Стив Косталас. Главный тренер – Поки Чатман из Луизианы, известная на родине не только как наставница команды женской НБА, но и как фигурантка сексуального скандала (в 2007 году Чатман вступила в связь с собственной студенткой-игроком). Её подруга-помощница – из тех же краёв. Физподготовкой в клубе занимаются ещё одна американка и серб. Единственный русский тренер, как водится, выполняет номинальные функции.

Раз в тренерском штабе засилье легионеров, на поле – ясно – тоже выходят в основном варяги. А российские игроки просиживают на скамейке запасных, теряют практику, регрессируют. «Заложницами скамейки» здесь обычно числятся члены сборной России по женскому баскетболу, в разные годы выступавшие под флагом «спартанок», – Илона Корстин, Надежда Гришаева, Ирина Соколовская, Марина Кузина, Ксения Тихоненко, Екатерина Лисина.

Понятно, о прогрессе своих спортсменок в таких условиях речи не идёт. О том, чтобы клуб выращивал новое боеспособное поколение российских баскетболисток, реально выводя их во взрослый спорт, – тоже.

Вот в Видном любят козырять работой Училища олимпийского резерва по баскетболу. Мол, растим таланты! Но на деле у училища нет даже собственного учебного корпуса – приходится арендовать классы в обычных школах. Нет у олимпийских резервистов и спортзала – дети тренируются во Дворце спорта «Видное» да в школьных спортзалах. А жить приходится в арендованных за государственный счёт частных таунхаусах. По чудесному совпадению приютили юных спортсменов «за долю малую» в несколько миллионов рублей в год… руководители женской команды. Причём в качестве частных лиц и с частным же интересом.

Глядя на всё это финансовое великолепие, вслед за «Спартой энд К» легионерок приобретают другие команды женского баскетбола: курское и московское «Динамо», «Надежда», «Вологда-Чеваката».Аутсайдеры и те выискивают их на задворках Европы. Варяги повсеместно в российском женском баскетболе. А ведь раньше как-то справлялись без них… Потому что школы спортивные работали и уважаемыми людьми считались детские тренеры, а не мастера художественного освоения бюджетных средств.

Сегодня Россия рискует потерять женский баскетбол. Последнее «золотое» поколение баскетболисток вот-вот сойдёт с арены. Два последних мировых форума россиянки сыграли слабо, остались без медалей – седьмыми на чемпионате мира, четвёртыми на Олимпиаде. А это для страны с богатейшими традициями и клубами сродни провалу. Зато хорошо потренировали за российские деньги всех основных соперниц.

Сыпятся в тартарары и другие игровики: гандболисты, ватерполисты, мини-футболисты и прочие «мячисты». Может, пора сдаться на милость мировых спортивных супердержав, а самим таковую не изображать? А может, настало время государству обуздать засилье легионеров? И для начала нужно всё хорошенько посчитать и рассказать не только областным депутатам: кому, сколько и почему платят из нашего с вами кармана? Для этого как раз и существует Счётная палата.

А затем, защитив бюджеты от откачки за бугор, пора всерьёз браться за системное воспитание отечественных игроков – от мала до велика. Мы – полностью за этот созидательный вариант.