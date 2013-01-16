Из Сокольников к звёздам

Рассматривали вы когда-нибудь в современный телескоп далёкие планеты? Сейчас это стало сделать совсем просто. В парке «Сокольники» открылась народная обсерватория «Звёздное небо».

Старая обсерватория прекратила работу в 80-х годах прошлого века. И о ней забыли… Сейчас здание полностью отреставрировано. Кроме того, здесь установлен самый мощный телескоп в России (не считая, конечно, тех, что находятся в научных институтах). С помощью этого оборудования можно даже рассмотреть самую удалённую планету Солнечной системы – Плутон. В обсерватории установлен мощный автоматизированный телескоп с диаметром главного зеркала 406 мм для ночных наблюдений объектов дальнего космоса, а также солнечный телескоп с диаметром объектива 90 мм для дневных наблюдений. К сожалению, увидеть дальние планеты не всегда удаётся из-за московского смога и пасмурной погоды. Поэтому на сайте парка, в социальных сетях дирекция будет постоянно заранее давать информацию о сеансах.

Функциональные возможности оборудования удивительны. При ясной погоде днём можно наблюдать за Солнцем, а вечером – за Луной. Телескоп позволяет увидеть её кратеры и горные цепи. Можно также увидеть снежные шапки на полюсах Марса, фазы Венеры, Туманность Андромеды… Обсерватория способна принимать от 12 до 20 человек единовременно.

Легендарный объект первыми освоили ученики школ района «Сокольники». Перед гостями выступили: директор

ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники» Андрей Лапшин, руководитель пресс-службы Объединённой дирекции «Мосгорпарк» Т. Селиванова, а также почётный гость – сотрудник Государственного астрономического института имени Шернберга, стоявший в 50-х годах прошлого века у истоков запуска типовых обсерваторий в Москве, Игорь Тимофеевич Зоткин.

Кружок юных астрономов будет проходить два раза в неделю – по средам и пятницам. А вот наблюдать за звёздным небом можно с 11 до 20 часов. В первый четверг месяца инвалиды, ветераны, члены многодетных семей могут посетить обсерваторию по льготному тарифу – 50 рублей. Бесплатно посетить обсерваторию можно будет два раза в месяц. Помимо этого здесь будут проводиться фотовыставки любительских снимков звёздного неба и небесных тел.