Баржи с вертикальным взлётом

В столице могут появиться первые «плавучие посадочные площадки». Авиаторы-энтузиасты подготовили концепцию размещения специальных дебаркадеров вдоль Москвы-реки. В планах установка семи конструкций, которые при необходимости можно будет перемещать. Использовать их будут для нужд авиатакси и спасательных вертолётов.

По словам председателя правления Ассоциации вертолётной индустрии (АВИ) Михаила Казачкова, дебаркадеры станут исполнять роль посадочной площадки. Хранение машин будет по-прежнему организовано за пределами столицы. Что вполне логично с точки зрения безопасности.

К слову, в 2006 г. уже пытались реализовать программу «Московское воздушное такси». Однако тогда бывший градоначальник Юрий Лужков её забраковал. Аргументировал просто: это ухудшает экологическую обстановку в городе, которая и без того не в лучшем состоянии; а также сами перелёты не по карману гражданам. Придётся выложить до 60 тыс. рублей за час полёта. Даже если представить себе, что все олигархи пересели на вертолёты, то всё равно обычным людям житья спокойного не будет. К злому соседу с дрелью в выходной день добавился бы шум от авиатакси.

Конечно, программу не воплотили в жизнь не только из-за рачительности Ю. Лужкова. Дело в том, что военное лобби до сих запрещает малой авиации использовать воздушное пространство над столицей.

Сегодня всё ещё действует запрет на полёты над столицей. Однако руководство АВИ надеется, что он будет снят уже в 2013 году. Москва в пределах МКАД полностью закрыта для авиации. За пределами кольца можно летать на высоте не менее 8,1 км. Исключением являются воздушные суда госслужб. Плюс открыт коридор для самолётов, которые заходят на посадку на аэродром «Внуково».

Камни преткновения

Эти правила установлены Приказом Минтранса РФ от 6 сентября 2011 г. №237 «Об установлении запретных зон». С точки зрения Федеральной службы охраны они нужны для защиты важных государственных объектов, а также для поддержания национальной безопасности. По сути, подобный запрет действует ещё со времён СССР.

Вячеслав Лысаков, председатель МОО автомобилистов «Свобода выбора», поделился своим мнением на этот счёт: «Идея развития авиатакси на базе вертолётов очень хорошая. Она работает во всех зарубежных странах. А у нас всё упирается в то, что воздушный бассейн Москвы – зона ответственности ФСО. Вот – камень преткновения». По его словам, многие функции этой службы чрезмерны. Хотя, как отмечает В. Лысаков, не стоит забывать и особо секретные объекты на территории нашего города. Например, НИЦ «Курчатовский институт».

К сожалению, этот вопрос до тонкостей не отработан. Проще всё запретить, чем собирать специалистов из разных сфер обеспечения безопасности и найти точки соприкосновения и оптимальный выход.

«Понятно, что никакой инфраструктуры в Москве для этого нет ещё, потому что нет никакой правовой базы. Если она будет скорректирована в сторону ослабления юридической петли на горле малой авиации – будет развитие», – говорит В. Лысаков.

Впрочем, Валерий Постников, проработавший более 40 лет в гражданской авиации и занимавшийся вопросами безопасности АТ, считает идею отмены запрета на полёты над Москвой не самой здравой. «К сожалению, мы живём в такой стране, гражданам которой присуща некоторая степень халатности», – говорит он. Есть смысл отменять эти правила, только если будут введены драконовские методы в части подготовки пилотов, обеспечения безопасности и т.д. Но даже в этом случае вряд ли получится приставить независимого человека к каждому вертолёту, который будет следить за техническим состоянием машины.

«Более того, у нас нет людей, которые с полным пониманием своего дела будут летать над Москвой. То есть в условиях, к которым они не привыкли и не готовились. На мой взгляд – это чревато. Увы, многие себя переоценивают в управлении любой техникой», – говорит В. Постников.

Нужно понимать, что вертолёт, поднятый в воздух, может не долететь. По разным причинам. Даже самая надёжная техника небезотказна. Страшно представить последствия аварии в таком крупном городе, как Москва. С неба падает порядка двух тонн металла, и не где-нибудь в поле, а на головы и жилища людей.

«Сегодня мы не обладаем таким менталитетом, чтобы эти полёты разрешить», – подытожил В. Постников.

Кому выгодно?

Интересно также использование таких плавучих авиаплощадок в спасательных целях. Понятно, что вертолёт доставит того же пострадавшего в ДТП куда быстрее, чем карета «скорой помощи». Однако действовать в условиях города он не может – посадочных мест нет. Не на крыши же автомобилей приземляться. Причём по пути придётся продираться через провода. Выходит, что раз гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. И зачем тогда такой вертолёт, чей главный козырь – скорость и иммунитет к пробкам? Поэтому такая перспектива на первый взгляд выглядит маловероятной.

Впрочем, когда всплывает стоимость такого посадочного дебаркадера, многое становится ясным. Их цена зависит от вместимости конструкции и находится в пределах 1–4 млн. рублей. При этом инвесторы вряд ли потянут полную стоимость каждого проекта. Естественно им захочется разделить это бремя с городским бюджетом. А что случается при проведении тендера, мы с вами прекрасно знаем. Большая часть денег оседает в карманах. С таким подходом, когда цель – заработать, а не сделать хорошо, вертолёт в итоге тоже может осесть. Где-нибудь на дне Москвы-реки.