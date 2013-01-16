Усатые-хвостатые захватывают мир

В Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо», недавно прошла традиционная выставка кошек. Количество животных выросло, по сравнению с прошлым годом, – общее их число превысило 1800.

Статус – во!

Кошачьих форумов – очень много, они проходят в нашем городе каждую неделю. Есть выставки небольшие. А бывают соревнования среди клубов гигантов, которые собирают огромное количество участников. Организовать такие шоу в столице очень накладно – дороже, чем в других европейских столицах. Там слишком большие цены на аренду помещений.

«У нас ещё терпимо – говорит судья и эксперт международной категории Артём Савин. – И это лишь одна из проблем для организаторов. Есть ещё обязательный ветеринарный контроль участников. Не каждый клуб может правильно оформить все документы для соревнования. Приглашение судей тоже вопрос не из лёгких. Многих зарубежных арбитров, например, отпугивают трудности с визовым режимом.

Благо наш отечественный судейский корпус считается одним из самых сильных. У нас много лицензированных, грамотных арбитров. Они часто выезжают за рубеж. Приглашают самых известных. Знаете, русский специалист обходится намного дороже, чем европейский, который добирается до места на своей машине и ему не надо оплачивать перелёт и гостиницу.

Почти все выставки в Москве имеют статус международных. Но это не значит, что на них обязательно будут присутствовать участники-иностранцы или зарубежные арбитры. Эта характеристика говорит лишь о том, что оценки, полученные на этих соревнованиях, будут признаны во всём мире. Знаете, выставки с участием европейских судей в столице тоже не редкость, за год насчитывается порядка двух десятков.

Все кошки в гости к нам

Подобные шоу почти все без исключения проходят благодаря энтузиазму организаторов и азарту участников. Как правило, такие форумы не окупаются. В «Крокус-Экспо» идут самые значимые соревнования, которые вряд ли могли бы состояться без поддержки какой-нибудь компании, производящей корм.

«Без них в столице не обойтись, – рассказывает Артём. – Нормальный бюджет для таких мероприятий зашкаливает за 20 миллионов рублей».

Грандиозных выставок, таких, где можно увидеть более 1000 кошек, в Москве всего четыре. В марте проводится «Кэтсбург»; в апреле – «Содружество»; в октябре – «Экспокот»… Ещё традиционно проводится большой форум в преддверии Нового года. Он собирает немало участников почти со всех уголков нашей страны, огромное количество желающих приезжают из-за рубежа, что в остальных случаях бывает крайне редко.

Выставка – это возможность показать своё животное, сравнить его с другими. Чем крупнее мероприятие, тем больше конкурентов, тем радостнее победа. Успех сразу даёт всероссийскую известность производителю или питомнику.

«А для животного это всегда стресс. Всё равно как если бы кошку окунули в полную ванну с головой, – рассказывает Рина, чей огромный красно-мраморный мейн-кун неоднократно выступал на выставочных мероприятиях. – Для заводчиков эти шоу чаще всего сопровождаются царапинами от зубов и когтей. Но конечный результат обычно стоит потраченных усилий и нервов владельца».

«На выставки привозят лучшее! – радуется Артём. – Поэтому у нас много побед. Россия – одна из ведущих фелинологических стран в мире и по количеству выставок, и по поголовью. Наши заводчики – люди увлечённые.Отсюда много успехов и гордости за своюстрану.Стоит упомянуть, что на подобных больших выставках можно выставлять и беспородных котов. Единственным ограничением в этом случае станет обязательная кастрация животного. Таким образом международная федерация заботится о сокращении популяции бездомных кошек.