Слова и музыка
№ 1(343) от 17.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]
20 января в музыкальном пабе «GLASTONBERRY» состоится презентация диска Вероники КОЖУХАРОВОЙ и Давида ШНЕЙДЕРОВА «Слова и музыка».
В концерте примут участие: Давид Шнейдеров, Вероника Кожухарова (саксофон), Александр Белоносов (группа Александра Ф. Скляра, клавишные), Виталий Погосян (группа «Обморок и Мама», Санкт-Петербург, дудук) и Полина Кондраткова (клавишные).
В программе лучшие стихотворения современных поэтов (В. Полозкова, С. Ширанкова), авторские музыкальные произведения, а также творческие сюрпризы от гостей из Санкт-Петербурга.
Вы услышите то, чего не услышите больше никогда!
КАЖДОМУ ГОСТЮ – ДИСК В ПОДАРОК!!!
Сбор гостей в 19:00, входной билет –
400 рублей.
Адрес: Москва,
ул. 1-я Дубровская,
13-a, стр. 1,ПАБ «GLASTONBERRY»
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