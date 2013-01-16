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Слова и музыка

№ 1(343) от 17.01.2013 [ «Аргументы Недели » ]

Слова и музыка

20 января в музыкальном пабе «GLASTONBERRY» состоится презентация диска Вероники КОЖУХАРОВОЙ и Давида ШНЕЙДЕРОВА «Слова и музыка».

В концерте примут участие: Давид Шнейдеров, Вероника Кожухарова (саксофон), Александр Белоносов (группа Александра Ф. Скляра, клавишные), Виталий Погосян (группа «Обморок и Мама», Санкт-Петербург, дудук) и Полина Кондраткова (клавишные).

В программе лучшие стихотворения современных поэтов (В. Полозкова, С. Ширанкова), авторские музыкальные произведения, а также творческие сюрпризы от гостей из Санкт-Петербурга.

Вы услышите то, чего не услышите больше никогда!

 

КАЖДОМУ ГОСТЮ – ДИСК В ПОДАРОК!!!

Сбор гостей в 19:00, входной билет –

 400 рублей.

Адрес: Москва,
ул. 1-я Дубровская,
13-a, стр. 1,ПАБ «GLASTONBERRY»

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В Верховной Раде объяснили нереальность скорого «возвращения» Крыма Украине

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