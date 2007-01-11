//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Знакомимся с «цифрой»

№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

Знакомимся с «цифрой»

Чем ближе заветный 2012 год, когда все фиксированные телефоны станут цифровыми, тем больше «городской» становится похожим на мобильный. Аналоговая связь – это прошлый век. В какой еще европейской столице у людей остались спаренные телефоны? Скоро их не будет и у нас.

Лучше станут работать определители номера: сейчас абонент на другом конце провода слышит, как вы снимаете трубку, чтобы определитель смог показать вам, кто звонит. Цифровой АОН включается незаметно. С помощью тонового набора вы сможете нажатием одной кнопки выбирать заданные номера и без проблем звонить в организации, оснащенные коммутатором (не нужно ждать ответа секретаря – достаточно ввести внутренний номер сотрудника).
 
Кроме того, «цифра» позволит пользоваться многочисленными дополнительными услугами. Например, переадресацией входящих вызовов (23 руб. в месяц). Поступающий сигнал будет переключаться на другой городской, междугородный, международный или мобильный номер. Переадресация незаменима, если вы уезжаете в командировку или в отпуск, если жена или дочка «сидят на телефоне», а вы ждете важного звонка на домашний, если вы просто всегда хотите быть в курсе – кто вас ищет и зачем.
 
Или «горячая линия» (12 руб. в месяц). Она позволяет соединяться с заранее выбранным абонентом, не набирая его номера (звонок производится автоматически после того, как человек снимает трубку). Особенно удобно это для пожилых людей, которые звонят своим детям, – не нужно мучиться с кнопочками на телефоне.
 
Цифровой «городской», когда вы по нему говорите, подаст вам сигнал о том, что на этот номер еще кто-то звонит. И вы сможете переключиться на другого «входящего», оставив первого абонента ждать, пока вы пообщаетесь со вторым. Ожидание и удержание вызова обойдется в 14 руб. в месяц. Реальностью станет и разговор по телефону втроем (17 руб. в месяц). Кроме того, уже сегодня москвичи получили возможность отправлять SMS-­сообщения с городского телефона (на другой «городской» – 0,75 руб., на мобильный – 1 руб. за сообщение).
Все эти услуги абонентам­«цифровикам» подключаются в течение трех дней. Для этого нужно обратиться в единый контактный центр МГТС (тел. 636­-06-­36).

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Политика

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Данное сообщение оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Политика

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец оценил сообщение о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию. По его словам, подобные действия могут привести к вооружённому конфликту.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Ясновидящая из Италии Мавис сделала предсказание о том, что ждет Россию в текущем столетии. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Экономика

СМИ: российские нефтяники заработали на санкциях США около $1 млрд

СМИ: российские нефтяники заработали на санкциях США около $1 млрд

В СМИ появилась информация о том, что нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из РФ. Это дало российским экспортерам возможность заработать $905 млн с ноября по июль.

//Шоу-бизнес

Екатерина Архарова родила первенца

Екатерина Архарова родила первенца

В четверг 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала матерью: 15 августа актриса родила сына. Счастливым событием поделился супруг кинозвезды, опубликовав трогательный пост в Instagram.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Пациенту сломали руку во время операции в Камчатской больнице

Пациенту сломали руку во время операции в Камчатской больнице

Камчатский краевой суд обязал больницу им. Лукашевского выплатить пациенту компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей. Отмечается, что во время операции больному сломали руку. Мужчина в 2016 году обратился в травматологическое отделение больницы.

//Шоу-бизнес

Худобу Ольги Бузовой раскритиковали в сети

Худобу Ольги Бузовой раскритиковали в сети

Чрезмерную худобу телеведущей и певицы Ольги Бузовой раскритиковали пользователи сети. Накануне вечером популярная артистка опубликовала на своей страничке свою фотографию в красном бикини.

//Происшествия

Более 150 пассажиров самолета, аварийно севшего в Подмосковье, отказались лететь в Симферополь

Более 150 пассажиров самолета, аварийно севшего в Подмосковье, отказались лететь в Симферополь

Утром в пятницу, 16 августа, стало известно, что более 150 пассажиров самолета Airbus А321, который накануне совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелета в Крым.

//Происшествия

Проводник поезда Москва – Петербург украл у учительницы 95 тыс. рублей

Проводник поезда Москва – Петербург украл у учительницы 95 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержан проводник пассажирского поезда, который похитил у туристки крупную сумму денег. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

//Происшествия

В Приморье семь сел оказались отрезаны от внешнего мира из-за тайфуна "Кроса"

В Приморье семь сел оказались отрезаны от внешнего мира из-за тайфуна "Кроса"

В Приморском крае подъезд к семи селам отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка. Дороги размыты. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

//В мире

Предсказан предполагаемый срок завершения гражданской войны на востоке Украины

Предсказан предполагаемый срок завершения гражданской войны на востоке Украины

Гражданская война на востоке Украины завершится в течение пятилетнего президентского срока Владимира Зеленского. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал отечественный эксперт Иван Коновалов.

//Новости партнеров

//В мире

В Крыму привыкли к тому, что Киев не готов "воспринимать действительность"

В Крыму привыкли к тому, что Киев не готов "воспринимать действительность"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу утром, 16 августа, заявил, что власти полуострова привыкли к тому, что официальный Киев не готов "воспринимать действительность".

//Экономика

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в госдолг США

В июне Российская Федерация вложила в американские облигации 10.8 миллиарда долларов, тем самым продолжая тенденцию сокращения. Это следует из данных Министерства финансов США.

//Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП с грузовиком в Туве

Несколько человек погибли в ДТП с грузовиком в Туве

В четверг вечером, 15 августа, на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. В результате аварии погибли несколько человек.

//В мире

Российский политолог обозначил единственное возможное условие распада Украины

Российский политолог обозначил единственное возможное условие распада Украины

Отечественный политолог Армен Гаспарян рассказал, при каком условии может распасться украинское государство. Точка зрения аналитика приведена в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

//В мире

Американские генералы: Россия и Китай наращивают присутствие в Африке

Американские генералы: Россия и Китай наращивают присутствие в Африке

Генералы Стивен Таунсенд и Томас Вальдхаузер на днях сообщили Конгрессу Соединенных Штатов Америки, что Россия и КНР в настоящий момент активно наращивают свое присутствие на территории Африки.

//Шоу-бизнес

Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Супруга Валентина Юдашкина показала стройные ноги в мини-платье

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с поклонниками ярким снимком из отпуска в Израиле. Отмечается, что для прогулки жена знаменитости выбрала мини-платье.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
2

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
3

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
4

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
5

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры