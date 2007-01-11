Знакомимся с «цифрой»

Чем ближе заветный 2012 год, когда все фиксированные телефоны станут цифровыми, тем больше «городской» становится похожим на мобильный. Аналоговая связь – это прошлый век. В какой еще европейской столице у людей остались спаренные телефоны? Скоро их не будет и у нас.

Лучше станут работать определители номера: сейчас абонент на другом конце провода слышит, как вы снимаете трубку, чтобы определитель смог показать вам, кто звонит. Цифровой АОН включается незаметно. С помощью тонового набора вы сможете нажатием одной кнопки выбирать заданные номера и без проблем звонить в организации, оснащенные коммутатором (не нужно ждать ответа секретаря – достаточно ввести внутренний номер сотрудника).

Кроме того, «цифра» позволит пользоваться многочисленными дополнительными услугами. Например, переадресацией входящих вызовов (23 руб. в месяц). Поступающий сигнал будет переключаться на другой городской, междугородный, международный или мобильный номер. Переадресация незаменима, если вы уезжаете в командировку или в отпуск, если жена или дочка «сидят на телефоне», а вы ждете важного звонка на домашний, если вы просто всегда хотите быть в курсе – кто вас ищет и зачем.

Или «горячая линия» (12 руб. в месяц). Она позволяет соединяться с заранее выбранным абонентом, не набирая его номера (звонок производится автоматически после того, как человек снимает трубку). Особенно удобно это для пожилых людей, которые звонят своим детям, – не нужно мучиться с кнопочками на телефоне.

Цифровой «городской», когда вы по нему говорите, подаст вам сигнал о том, что на этот номер еще кто-то звонит. И вы сможете переключиться на другого «входящего», оставив первого абонента ждать, пока вы пообщаетесь со вторым. Ожидание и удержание вызова обойдется в 14 руб. в месяц. Реальностью станет и разговор по телефону втроем (17 руб. в месяц). Кроме того, уже сегодня москвичи получили возможность отправлять SMS -­сообщения с городского телефона (на другой «городской» – 0,75 руб., на мобильный – 1 руб. за сообщение).