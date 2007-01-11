Регистрацию прикрыли?

Механизм такого при­тес­нения со стороны властей прост: для получения регистрации установлен список документов, который собрать фактически невозможно. Так, требуется согласие на вселение нового жителя всех собственников всех жилых помещений (комнат) в данной коммунальной квартире. Кто же из соседей добровольно даст согласие на то, чтобы в переполненной и без того квартире болтались лишние люди? Но согласие – еще полбеды. Каждому жителю коммуналки требуется предоставить справки из всех возможных диспансеров. После жители квартиры должны посетить еще с десяток организаций, чтобы вместе с вами оформить новые формы договоров пользования квартирой!

Возможно, наезд на жителей коммуналок связан с тем, что такие квартиры расположены в центре города. Дорогущая земля под домами в черте Садового кольца нужна застройщикам. Зачем увеличивать количество жителей, которые в будущем могут отказаться выезжать? Да и городским властям ни к чему портить статистику: чем меньше народу в коммуналках – тем лучше.