Регистрацию прикрыли?
№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]
Механизм такого притеснения со стороны властей прост: для получения регистрации установлен список документов, который собрать фактически невозможно. Так, требуется согласие на вселение нового жителя всех собственников всех жилых помещений (комнат) в данной коммунальной квартире. Кто же из соседей добровольно даст согласие на то, чтобы в переполненной и без того квартире болтались лишние люди? Но согласие – еще полбеды. Каждому жителю коммуналки требуется предоставить справки из всех возможных диспансеров. После жители квартиры должны посетить еще с десяток организаций, чтобы вместе с вами оформить новые формы договоров пользования квартирой!
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