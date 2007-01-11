Гражданское общество против заторов

Москвичи бы на это ответили: гордиться вам пока особенно нечем. На самом деле пробки в Праге минимальные. За три месяца, что я провел в Праге, ни разу не пришлось простоять и двадцати минут. Но чехи, со свойственной им тщательностью, обо всем беспокоятся заранее.

Об этом свидетельствует недавнее решение админист­рации города полностью прекратить автомобильное движение на Вацлавской площади (здесь предполагается построить подземную стоянку на 800 машин) и вернуть на нее трамвай – традиционный для Праги вид транспорта. Этот проект собираются реализовать в 2016 году.

Много говорится о том, что необходимо ввести плату за проезд через центр города. Холмистый рельеф и узкие улицы древней Праги – настоящий капкан для автомобилей. По многим дорогам может проехать только одна большая машина – и та с трудом. Впрочем, плату в любом случае введут не раньше следующих выборов, которые будут только в 2009 году. Тогда же собираются достроить кольцевую автодорогу Праги, которая существенно разгрузит центр.

Несмотря на то что проблема пробок в столице Чехии стоит не слишком остро, в городе активно действуют несколько крупных общественных организаций, которые все время тормошат местные власти и требуют, чтобы те принимали меры для разгрузки автодорог в центре города. Их работа приносит реальные плоды. Почему же таких организаций нет в Москве?

Аргумент активистов

Даниил Морекс, руководитель «Greenways Prog­ram» (одна из общественных организаций, борющаяся с проб­ ками в Праге):