Гражданское общество против заторов
№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Артем ЗАГОРОДНОВ, Прага, Чехия ]
Москвичи бы на это ответили: гордиться вам пока особенно нечем. На самом деле пробки в Праге минимальные. За три месяца, что я провел в Праге, ни разу не пришлось простоять и двадцати минут. Но чехи, со свойственной им тщательностью, обо всем беспокоятся заранее.
- В Европе только Милан и Рим обходят нас по количеству машин на душу населения. В Праге существует прекрасная система общественного транспорта, но уже половина жителей города пересела на собственные машины. Если так пойдет и дальше, то крупных проблем не избежать. Поэтому мы в первую очередь работаем над тем, чтобы люди по возможности пользовались общественным транспортом (например, вводятся платные парковки - первая из них появится в центре Праги 1 сентября 2007 года). Другой наш проект - развитие сети велосипедных дорожек. В прошлом году город потратил на это порядка 24 миллионов крон - чуть больше 1 миллиона долларов.
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