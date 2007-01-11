«Голубые кабинки» чуешь за версту

Общественных туалетов в Москве крайне мало. А если и найдешь уборную, то выглядит она настолько отталкивающе, что идти туда не хочется. Сейчас пытаются эту проблему как-то решать. Ставят по городу голубые кабинки. Но это не решение, а отмазка какая-то! Голубые кабинки по качеству мало чем отличаются от мерзопакостных общественных туалетов. На вид они слишком броские – и в городскую архитектуру совершенно не вписываются. А запах! Их же за версту учуять можно! Мало того что нам, жителям, неудобно, так еще же и перед туристами неловко. Ведь столица огромного государства!

Вот в Барселоне, например, очень красивые уличные туалеты. По дизайну они напоминают космические корабли. Выглядит очень стильно. И лишнего внимания они не привлекают. Стоят такие туалеты буквально на каждом шагу. Если, например, в пробке застрял, можешь в любой момент выйти и сходить куда надо.