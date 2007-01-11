Кина не будет?!

Девяностые прошли, а сомнительные «учреждения» остались во многих зданиях бывших кинозалов. Сейчас продолжается скандал вокруг бывшего кинотеатра «Слава», в котором его директор организовал гей-клуб. Господа «клубящиеся» на просьбы городских властей освободить не принадлежащее им помещение отвечали отказом. «Выселять» их пришлось с помощью сотрудников частного охранного предприятия. Директор кинотеатра «Художественный» ухитрилась сдать помещение кинотеатра в аренду некой фирме аж на 30 лет. Причем, по условиям договора, за досрочное его расторжение «пострадавшая» сторона требовала себе… по миллиону рублей за каждый оставшийся месяц!

Бывший руководитель кинотеатра «Марс» сдавал находившиеся под его охраной помещения сомнительным организациям. А в кинотеатре «Волгоград» раньше находилась самая знаменитая на всю округу сауна, оказывавшая клиентам, что называется, «полный спектр услуг». В «Риге» работало ночное кафе и бильярдный клуб, «Рубин» оккупировал мебельный салон.

По материалам проверок, проведенных Департаментом имущества Москвы, заведено несколько уголовных дел. Сейчас ведется расследование. По словам заместителя руководителя Департамента имущества Москвы Владимира Белова, на сегодняшний день почти все кинозалы в городе возобновили показ. Такая установка была дана городским правительством еще в феврале нынешнего года. Часть кинозалов, возвращенных из нецелевого использования, еще тогда была передана префектурам под социальные объекты (с непременным сохранением кинопоказа), часть осуществляет кинопрокат с помощью частных компаний.

Остальные кинотеатры объединяет ГУП «Московское кино», и они ориентированы на показ российских и советских фильмов. Кроме того, в эти залы родители могут водить детей, чтобы они смотрели добрые старые и качественные новые мультфильмы. И что самое главное: цены в кинотеатрах, находящихся под городским «крылом», на порядок демократичнее, чем в коммерческих. Но, как всегда, под социальные объекты отдается худшее. Во многих гуповских кинотеатрах техника – на грани советской фантастики, помещения давно не ремонтировались.

Среди этих кинотеатров-страдальцев выделили 13 счастливчиков: «Ереван», «Марс», «Сатурн», «Одесса», «Таллинн», «Таджикистан», «Патриот», «Орбита», «Тула», «Восход», «Улан-Батор», «Минск», «Эра». Их за счет средств инвесторов предполагается превратить в современные торговые, деловые и развлекательные центры. Власти обещали, что, несмотря на все переустройства, кинопоказ в этих залах сохранится. Но в каком объеме? Эдак можно просто телевизор поставить в холле и с чистой совестью считать, что культурная миссия выполнена. Это тем более вероятно, что большинство кинотеатров, подлежащих реконструкции, находятся на окраинах столицы.