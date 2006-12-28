Мосгордума подает надежды…
...вместо необходимых очередникам квартир
№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
За год работы нового созыва Московская городская дума разработала и приняла 63 закона и 375 постановлений. Не забудут москвичи (особенно живущие в центре) закон, подтвердивший право жителей сносимых домов на получение квартиры в районе проживания. Другой нормативный акт, принятый Мосгордумой, дал горожанам, стоящим в очереди за квартирой последние 20 лет... нет, не квартиру, а надежду на ее получение. Думское большинство гордится тем, что выбило продление срока, в течение которого собственники жилья вправе выбирать управляющую компанию.
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