Мосгордума подает надежды…

За год работы нового созыва Московская городская дума разработала и приняла 63 закона и 375 постановлений. Не забудут москвичи (особенно живущие в центре) закон, подтвердивший право жителей сносимых домов на получение квартиры в районе проживания. Другой нормативный акт, принятый Мосгордумой, дал горожанам, стоящим в очереди за квартирой последние 20 лет... нет, не квартиру, а надежду на ее получение. Думское большинство гордится тем, что выбило продление срока, в течение которого собственники жилья вправе выбирать управляющую компанию.

Еще забавнее перечень законов непринятых. Мосгордума отклонила по­правку, согласно которой лица, занимающие государственные должности в столице, должны ежегодно предоставлять сведения о доходах, об имуществе – и публиковать эти сведения в СМИ. Большинством голосов городской парламент отклонил поправки, позволяющие информировать москвичей о состоянии жилого фонда. А бюджет города только благодаря Контрольно-счетной палате и отдельным возмущенным депутатам стал «социальнее» на 40 миллиардов рублей. Поэтому удалось повысить пенсии в среднем на 1 тыс. руб.