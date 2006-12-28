Казино: возвращение на круги своя

Все будет так, словно не было пятилетней бойни между московскими и федеральными властями о том, как же следует размещать казино в столице. Верховный суд признал московский закон, устанавливающий жесткие нормативы для размещения казино, неконституционным. Именно поэтому игорных заведений стало заметно больше (напомним, до недавнего времени их было в столице более 2 тысяч). Легко говорить «если бы». Пять лет не вычеркнешь из жизни – за это время от необдуманной политики федеральных властей в этом вопросе пострадали многие москвичи.

В первую очередь это люди, заболевшие игроманией. Те, кто просадил последние день­ги в автоматах, появившихся буквально на каждом шагу, – и в магазинах, и у станций метро, и в кафе. Под удар попали малообеспеченные москвичи и дети, со школьной скамьи приобщившиеся к азартным играм, ставшим доступными каждому. А сколько нервов потратили те, кто пытался выжить вечно шумящее игорное заведение из-под своих окон – а то и с первого этажа своего дома?

Сегодня можно с уверенностью сказать, что многие казино и залы – прибежища «одноруких бандитов» работали незаконно, игра в них велась нече­стно и налогов в полном объеме они не платили. «Мы закрыли 1954 игорных заведения, а сборы от этого бизнеса увеличились! – комментирует Иосиф Орджоникидзе, зам. мэра Москвы по международным и внешне­экономическим связям. – Значит, были закрыты те заведения, которые вообще налогов не платили. Между прочим, игорный бизнес дает бюджету Москвы серь­­езные деньги: 4,5 млрд. руб. Это практически 60% доплат, которые мы перечисляем столичным пенсионерам».

Но скоро столица лишится этого источника пополнения бюджета. Согласно новым федеральным нормативам, игровые автоматы должны находиться в залах площадью не менее 80 кв. м, а казино – на площади не менее 800 кв. м. С июля будущего года вступит в силу московский закон, ужесточающий эти нормативы, – и количество казино уменьшится еще в два раза. Под игровые автоматы следует отводить помещение площадью не менее 200 кв. м, под казино – не менее 3000 кв. м. В залах игровых автоматов должно быть установлено не менее 60 «одноруких бандитов» . Для посетителей обязаны открыть бар, туалет, гардероб. В зале должны обустроить помещение для хранения денежных средств, подключить систему тревожной сигнализации, на входе смонтировать рамочный металлоискатель. В казино необходимо устанавливать не менее 30 игровых столов и 60 игровых автоматов. Кроме того, там должны открыть ресторан, бар, концертную площадку, пункт обмена валюты и обеспечить работу охраны и системы видеонаблюдения.