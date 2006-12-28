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Кто пойдет на Север?

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Николай НИДВОРАЕВ ]

Кто пойдет на Север?
В этой непростой ситуации протянуть руку помощи может столица нашей Родины. Ее правительство уже зарекомендовало себя кузницей губернаторских кадров. На олигархов теперь надежда плохая, пришло время чиновников. Разве худо принял Нижний Новгород бывшего московского вице-мэра Шанцева, Ивановская область – его коллегу Меня? Разве чиновник, способный потягаться с федеральными властями в войне за столичную недвижимость, не достаточно закален для сурового чукотского климата? И кто же еще способен смягчить этот климат до инвестиционного, как не искушенный в градостроительстве московский начальник? Ужели не хотим мы видеть Анадырь просвещенным европейским городом?
 
Мыслить нужно нацпроектами. Ибо задачи стоят нетривиальные. Как, например, поднять агропромышленный комплекс региона? Увеличивать посевные площади ягеля и забой оленей? Вовсе нет. Нужно выдвинуть лозунг: «Каждому чукче по дому с зимним садом!» Зима-то на Чукотке уже есть, дело только за садами. Одним выстрелом сразу по двум нацпроектам – и аграрному, и жилищному. Был бы авторитетный голос, который даст команду: «Саду – цвесть!» А где сады – там и пчелы. Региональная программа «Чукотская пасека» стимулирует переход коренного населения к оседлой жизни.
 
Где деньги, Зин? Это просто – перевести за Полярный круг столичные казино, а Лас-­Вегас сделать городом-побратимом Анадыря. И новый федеральный проект: тоннель с высокоскоростной магистралью под Беринговым проливом. До самого штата Невада, чтоб ездить друг другу в гости по обмену опытом. По стеночке можно пустить газопровод – дело привычное, окупится.
 
Рядом с казино вырастут отели и клубные дома. Станет модным приобретать чукотскую недвижимость. Места под застройку, слава богу, в тундре пока хватает. Впрочем, со столичным опытом распределения земельных участков скоро возникнет дефицит. Чукотское чиновничество повысит благосостояние и станет надежным средним классом. Оленьи упряжки будут потрясать роскошью выезда. Чтобы не случалось пробок, придется строить ЧКАД и Третье транспортное кольцо. Тут можно не повторять московских ошибок, и дорожные указатели на развязках сразу повесить правильно.
 
Но надобно подумать и о промышленности. Перевести за Полярный круг производст­венные мощности «Москвича», объявить всероссийскую стройку Чукотского автозавода. Перекупить фотографический бренд и совместно с концерном «Крайслер» выпускать кабриолеты представительского класса «Поляроид».
Пользуясь московскими связями, новый губернатор сумел бы многое сделать для развития чукотской культуры. На центральной площади Анадыря установить памятник Роману Абрамовичу. Церетели мог бы переделать изваяние Лужкова, забивающего гол, в Абрамовича, обучающего «Челси» играть в футбол. А за это выделить ску­льп­тору берег Ледовитого океана под галерею Зураба Церетели.
 
Задачи, конечно, не всякому по плечу. Тут, как в артиллерии, важен калибр. Или мас­штаб, как в картографии. Каким-нибудь префектом не обойтись. Личность нужна крупнее, светлее, высокого полета управленческой мысли и византийского ума. Желательно с родственными связями в строительном секторе. И чтобы потом мемуары написал «Освоение Чукотки своими».
 
Вот и ломают чукчи головы длинной полярной ночью – кто бы это мог быть?

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