Для меня Москва тире свобода. Я могу пойти куда угодно, делать все, что я хочу, и главное – в любое время суток! Все работает, светится, нет никаких ограничений. Особенно я люблю Москву в предновогоднее время. Хочется потолкаться среди людей. Они перед Новым годом закручены в вихре спешки – еще более бешеном, чем в обычное время. Все это настраивает на позитивный лад, дарит ощущение праздника, сказки и волшебства.

Обожаю наблюдать, как город принаряжается к празднику: на улицах появляются елки, фигурки Деда Мороза, в витринах магазинов и кафе расставляют игрушки, развешивают гирлянды и снежинки. Конечно, многие говорят, что наш город украшают по старинке: пластмассовые Снегурочки, которым лет по двадцать, снежинки из салфеток, однотипные фонарики – никакой фантазии. Да, европейские столицы, наверное, выглядят и ярче, и наряднее. Может быть, Москва действительно украшена стандартно... Но я вот что на это отвечу.

В детстве у меня были картонные Дед Мороз и Снегурочка, которых обязательно ставили под елку. И, приходя к кому-нибудь в гости, я видел точно такого же Деда Мороза и ту же Снегурочку. У всех было все одинаковое. Но от этого веяло потрясающей теплотой! Сейчас вспоминаю об этом – и мне хочется улыбаться. Может быть, правильнее называть такие явления не грубым словом «стандарт», а добрым словом «традиция»?

Новогодний аргумент