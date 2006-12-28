Что нам дороже в Новый год

Квартплата и услуги

С 1 января 2007 года вырастет квартплата и плата за коммунальные услуги. Соответствующее постановление №907-ПП было подписано столичным правительст­вом 21 ноября 2006 года. В среднем цены вырастут на 18%. Техническое обслуживание и ремонт жилых помещений будет стоить от 4 рублей 90 копеек до 6 рублей за метр. Этот тариф рассчитывается в зависимости от этажа и наличия в здании мусоропровода.

Горячая вода для тех, у кого нет счетчика, будет стоить 228,7 рублей в месяц на человека. По прибору учета: 48,20 рублей за кубометр. Холодная вода по нормативу будет стоить 67,8 рублей в месяц на человека, по счетчику - 9,78 рублей за кубометр. Водоотведение: 90,9 руб. в месяц на человека, по счетчику - 7,78 руб. за кубометр.

Плата за отопление составит 9,9 руб./кв. м за единственное жилье и 13,6 руб./кв. м в случае, если жилье неединственное. Электричество в домах с электрическими плитами будет стоить 1,47 руб./киловатт, в домах с газовыми плитами - 2,08 руб./киловатт.

Телефонная связь

Резко подорожает в новом году телефонная связь. С 1 февраля в столице будут введены новые тарифы. Плата за телефон будет складываться из двух составляющих: плата за пользование телефонной линией (125 рублей) и собственно тариф. Безлимитное общение обойдется моск­вичам в 255 рублей, «повременка» - от 23 до 28 копеек за минуту. При комбинированном тарифном плане абонентская плата за базовый объем, включающий 370 минут местных телефонных соединений, составит 104 рубля в месяц, а дополнительная плата за объем, превышающий базовый, - 0,23 рубля за минуту. Льготы на телефон сохранятся независимо от того, какой тариф выберет абонент.

Транспорт

Как и в прошлом году, на 2 рубля подорожает проезд в общественном транспорте. Так, стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе или трамвае составит уже 15 рублей, а в случае покупки билета у водителя - 25 рублей. Все льготы при этом сохраняются. Единый проездной будет продаваться за 1080 рублей, а проездной на один вид наземного транспорта - за 540 рублей. Повысится плата за проезд в маршрутном такси из-за подорожания газа на 15%. Дело в том, что 40% столичного парка «маршруток» работают именно на газе. Цены на бензин будут сдерживать, но в течение года цена на него подрастет на 5-7%.

Что касается столичной «подземки», то тут стоимость разовой поездки достигнет 17 рублей. Магнитные билеты на две поездки обойдутся в 34 рубля, не более 5 поездок - в 75 рублей. 162 рубля - льготная цена проездного на метро для школьников и студентов. Кроме того, с 1 января подорожают и железнодорожные перевозки: на 12% плацкартные и на 20% купейные места.

Плата за жизнь

Конечно, подорожает еда. Цены на основные продукты питания, кроме хлеба, вырастут примерно на 10-12% за год.

А некоторые продукты дадут еще больший «рост». В первую очередь это касается свинины и риса.

Заметно подорожают и спирт­ные напитки. В связи с увеличением с 1 января акцизов на спиртное, стоимость водки поднимется на 5%, коньяков - на 10%, а коктейлей - на 30%. Цены на молдавские вина, которые в Новом году вернутся на москов­ские прилавки, вырастут на 60%.

Несмотря на то что на рынке московской недвижимости пока наблюдается стабилизация, аналитики считают, что рост цен на столичное жилье продолжится. За 2007 год квартиры могут подорожать на 18%.

На 2% с 1 января вырастет стоимость юридических услуг, услуг образования, медицин­ского обслуживания.

Да. Легче было бы перечислить, что в Москве не подорожало. Например, «Ритуал» обещал не повышать цены на свои услуги. Так что живите спокойно.