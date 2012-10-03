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Дорогу маленьким!

В Подмосковье будут развивать семейное фермерство

№ 38(330) от 04.10.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА, Эльвира ИСЛЯМОВА ]

Дорогу маленьким!

На днях правительство Московской области объявило о старте программы, направленной на поддержку так называемых малых форм фермерства – прежде всего семейных хозяйств. Проект рассчитан на восемь лет, а на его реализацию планируется потратить 700 млн. рублей. Власти рассчитывают, что в результате на рынках и в магазинах области наконец-то в достаточном количестве появятся собственные, подмосковные молоко и мясо – по приемлемым ценам и нормального качества. Суждено ли планам воплотиться в реальность?

Золотые горы

Презентуя программу, в подмосковном Минсельхозе отметили, что до сих пор поддержка малых хозяйств в регионе не велась. Если верить программе, сейчас всё изменится. На работу по данному направлению планируется не жалеть ни сил, ни денег. В частности, семейным фермерским хозяйствам, которые работают более трех лет, разрешат претендовать на гранты в размере до 24 млн. рублей. На эти деньги можно будет приобрести скот, возвести или подремонтировать хозяйственные постройки, обновить оборудование (отметим, что деньги дадут только при наличии грамотного бизнес-плана). Начинающие фермеры смогут рассчитывать на «стартовый капитал» в размере 1,75 млн. рублей.

«Мы таким инициативам, естественно, только рады, – говорит Сергей Бескровный,президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Московской области. – Правда, мы, как обычно, слегка боимся, что эти подарки погрязнут в бумажной рутине, когда для получения денег придётся неделями обивать пороги кабинетов. Печального опыта – хоть отбавляй. Впрочем, если понадобится – побегаем, не привыкать».

И сами фермеры, и независимые эксперты оценивают инициативу довольно оптимистично – впрочем, как один предупреждая, что совместные шаги навстречу успеху необходимы как от фермеров, так и от власти.

«Идея успешно воплотится в жизнь только при одном условии: если фермерские хозяйства, получающие поддержку, не будут работать по принципу «каждый сам по себе», а объединятся для решения наиболее значимых проблем, – предупреждает Михаил Григорьев, эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка. – Например, скооперируются и будут сообща закупать новую технику, координировать вопросы её ремонта, искать пути сокращения издержек. Именно по такому принципу работают подобные хозяйства на Западе – и именно поэтому они успешны. Причём учитывать этот фактор, на мой взгляд, придётся не только самим фермерам, но и чиновникам, которые должны будут всячески поддерживать такие объединения».

Хорошо, но мало

Со сбытом, по мнению экспертов,у мелких фермеров проблем не будет. Их объёмы производства – не машины и цистерны, а вёдра и мешки: такое количество продукции, как утверждает наш эксперт, несложно сбыть самостоятельно на местном рынке. К тому же «фермерские» мясо, молоко и овощи охотно берут индивидуальные предприниматели – владельцы небольших магазинчиков: там, куда ещё не добрались торговые сети (особенно в той же сельской местности), на отсутствие спроса они не жалуются.

«Семейные фермы займут свою нишу, где не будет конкуренции, – поддерживает эту точку зрения Тагир Самарханов, начальник отдела консультационной поддержки малого предпринимательства и кооперации Учебно-методического центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК. – Прежде всего потому, что они ориентированы на местных потребителей, которые знают, как содержатся животные, чем их кормят. О продукции крупных комплексов такую информацию получить практически невозможно – поэтому порой и доверия к ней меньше, даже несмотря на низкие цены. Поэтому если стоимость фермерской продукции будет чуть выше, на спрос этот фактор не повлияет».

Как отмечает Сергей Бескровный, денежные подарки – это прекрасно, но явно недостаточно. У подмосковных фермеров полно проблем, которые нужно решать на законодательном уровне – но о них, к сожалению, пока никто даже не заговаривает. Например, в Госдуме уже очень долго мёртвым грузом лежит закон, который позволял бы фермерам регистрироваться по месту проживания в домах, возведённых ими на землях сельхозназначения. Действующее законодательство это запрещает. Однако год назад эту проблему рассмотрел Конституционный суд РФ – и принял сторону фермеров. В итоге депутатам было предписано внести изменения в федеральные нормативные акты, но они этого до сих пор не сделали. Некоторые регионы, опираясь на постановление КС, разрешают фермерам прописку на сельхозземлях. Московская область «свято блюдёт законы». Вот такая поддержка получается…

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