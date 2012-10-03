Государство повернулось лицом к спорту

Лучший способ доказать подрастающему поколению, что спорт является неотъемлемой частью жизни современного человека, – это собственный пример. Так решили представители одиннадцати государств, принимающих участие в Международных парламентских играх.

Депутаты будут не только защищать честь собственных стран, но и обсудят ряд проблем в области спорта. О том, как Николай Валуев удивит парламентариев на соревнованиях и почему спонсоров в России сироты интересуют больше, чем будущая олимпийская сборная, рассказал заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий СВИЩЕВ.

– Парламентские игры пройдут в Москве уже в третий раз. Успели сложиться какие-то традиции?

– Традиционным стали общение, дискуссии между представителями стран-участниц. Я считаю, что депутаты – это ключ к решению общественных проблем, сегодня мы можем повлиять на состояние спорта, на здоровье нации изнутри. Меня, например, волнует, что лучшие российские тренеры и игроки уезжают в Китай, Канаду. Чтобы сократить эту утечку кадров, нужно создавать достойные условия, тогда люди просто не захотят покидать родину. Обмениваясь международным опытом, на Парламентских играх мы планируем затронуть и обсудить подобные проблемы. Правда, и к самим соревнованиям готовимся не менее серьёзно. В этом году защищать честь России будут достойнейшие спортсмены-депутаты: Дмитрий Носов, Марат Сафин, Николай Валуев. А капитаном сборной станет президент Олимпийского комитета Александр Жуков.

– И чем же вы планируете удивить соперников? Неужели Валуев будет играть в шахматы?

– Ну, почти. Николай выбрал настольный теннис. Интересно посмотреть на этот поединок, правда? Но за пять дней, с 4-го по 8 октября, мы охватим ещё и футбол, большой теннис, бадминтон. А апофеозом мероприятия станет заключительный гала-матч в «Лужниках».

– На первых играх победу в матче одержала Россия, а на вторых – уступила пальму первенства Литве. В этом году наша сборная планирует вернуть себе звание чемпиона?

– Я не люблю загадывать, но команда у нас, безусловно, не только «звёздная», но и сильная.

– Российские депутаты легко согласились принять участие в соревнованиях?

– Они выстраивались в очередь! Желающих было так много, что парламентарии конкурировали между собой за место в сборной. В результате в играх будут участвовать депутаты Государственной думы шестого созыва, которые действительно любят спорт. Ведь наша цель – это ещё и стать примером. Мы хотим показать подрастающему поколению, что здоровый образ жизни необходим современному человеку как воздух.

– А вас устраивает состояние детского спорта в России?

– Не совсем. Мне кажется, что нужно уделять больше внимания спортивным школам, привлекать инвесторов. Вот скажите, кому чаще всего помогают спонсоры?

– Сиротам и инвалидам.

– Именно! Конечно, это хорошо, такие проекты действительно важны. Но почему все забывают о перспективных здоровых детях, «золотом запасе»? О детях, которые составляют будущее нашей страны, олимпийский резерв. И государство, и спонсоры должны мыслить более глобально. Если спортивные школы перестанут финансироваться, что мы получим? Посмотрите на уровень жизни в России: средняя семья с месячным доходом 20 тысяч рублей просто не сможет отдать ребёнка на занятия в секцию, если она станет платной. А сегодня многие родители мечтают сделать из своих детей спортсменов мирового уровня. Они говорят: «Мы не смогли. Вся надежда на тебя, сынок». И тем более перспектива занятий в зале для подростка куда радужнее, чем вечер на улице с пивом и сигаретой. Надежда родителей, что именно их ребёнок особенный, одарённый, вера в то, что дитя добьётся высот, для них – шанс выплыть, вылезти из нищеты и беспросветной безнадёжности. И государство должно предоставлять каждой семье такой шанс. А если представить, что финансовая поддержка прекратится, в России останутся только коммерческие виды спорта: футбол, хоккей, теннис. Именно они привлекательны для спонсоров.

– А какой спорт в нашей стране без дотаций умрёт?

– Например, прыжки в воду. Частные лица не будут вкладывать в это деньги просто ради здоровья нации. Им это не нужно. Но я считаю, что в последнее время государство повернулось лицом к нашим спортсменам, и, если не регрессировать, не менять тактику и объёмы финансирования, думаю, этот вклад принесёт свои плоды – золотые медали.

– А как оцениваете итоги Олимпиады, прошедшей в Лондоне? Они вас удивили?

– Пожалуй, меня порадовали эти неожиданно хорошие результаты. Я очень доволен победами российских спортсменов, благодаря их целеустремлённости мы заняли достойное место. Но меня больше потрясла Параолимпиада. Наша сборная завоевала 36 золотых медалей, а это вдвое больше, чем в Пекине!

– Эти награды, по вашему мнению, более ценны для страны, чем привезённые с Олимпиады?

– Параолимпийцы, сами по себе, более героические люди. Заставить себя вернуться в спорт после серьёзной травмы – это уже шаг, достойный беспредельного уважения. И я считаю, что мы не должны забывать про спортсменов после их возвращения на родину независимо от того, висит на их шее медаль или нет. Параолимпийцы – наши национальные герои.