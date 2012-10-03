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Москва выбирает трамвай

№ 38(330) от 04.10.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Москва выбирает трамвай
Фото С. Хальзова

Московское правительство должно вскоре выбрать производителя трамваев, которые будут курсировать по столице. Основные требования к ним известны: вагоны должны быть низкопольные и скоростные. На нескольких основных трассах города под них планируется выделить отдельную полосу.

Недавно Департамент транспорта столицы объявил конкурс на соответствующий госзаказ. Несколько фирм боролись за поставки 120 вагонов, цена вопроса составляла 9,2 млрд. рублей. Однако вокруг аукциона разгорелся скандал. Фирмы, имевшие наименьшие шансы на победу, попытались остановить конкурс, заявляя, что технические условия будущих изделий прописаны под одну модель. А у конкурентов нет шансов.

Аукцион был завершён, однако Федеральная антимонопольная служба отменила его результаты, потребовав от столичного правительства уточнить характеристики трамвая провести аукцион повторно и снизить стартовую цену до 9 млрд. рублей. Московские чиновники выполнили указания ФАС, и теперь требования стали ещё жёстче – в них появился пункт о том, что основные элементы конструкции «должны быть подтверждены опытом успешной эксплуатации на протяжении не менее двух лет на аналогичных моделях трамваев». Остальные условия: низкий пол, длина вагона должна быть 25–30 м, вместимость – 175–255 человек, срок службы – 30 лет, максимальная скорость – 75 км/ч.

Те, чьи модели этим требованиям не удовлетворяют, считают, что они «заточены» под трамвай, который предлагает фирма Alstom в партнёрстве с Трансмашхолдингом (ТМХ). В своих жалобах ФАС они фактически обвинили руководство Департамента транспорта столицы в протекционизме. Действительно, были прописаны необходимые требования. Самое главное из них – низкий пол. Расстояние от рельса должно быть порядка 10–15 см. Далее – требуется большая вместимость. Эти условия, согласитесь, не под модель, а под условия эксплуатации. Видимо, некоторые зарубежные производители просто хотят с минимальными переделками продать свою модель…

Практически все российские производители ищут партнёрства с иностранными фирмами. Это западные легковушки можно привезти на автовозке. Трамваи надо собирать и обкатывать на месте. «Но наши технологии сегодня, увы, устарели лет на 50 в плане экономической и технической эффективности. А главное – в плане безопасности пассажиров, – считает Михаил Блинкин, руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства. –Наука уже лет 20 как не работает. Приходится покупать зарубежные технологии для разворачивания производства в России. То есть это будет наш трамвай. Но на базе технологий, купленных за рубежом». Важно, чтобы вагоны удовлетворяли и климатическим условиям России. Чтобы не одевать машинистов в валенки. Из-за технического несовершенства наших машин звучат требования вообще убрать из города трамвай, чтобы не мешал движению и не грохотал ночью.

«Весь мир уже живёт по формуле легкорельсового транспорта, – говорит Евгений Фёдоров, депутат ГД. –У нас его упорно называют «скоростной трамвай». На самом деле там, где много пешеходных переходов, этот трамвай идёт с небольшой скоростью. А там, где есть возможность вывести его на эстакаду, он разгоняется. Такие смешанные конструкции сейчас очень популярны, и Москва к этому придёт».

Низкий пол трамвая – принятый во многих городах мира стандарт. В Москве линии рассчитаны под «высокие» вагоны. Модернизация потребует прокладки новых путей. «Надо определить приоритеты. Приоритет – человек. Низкопольный трамвай удобен для человека? Да. Значит, всё дальнейшее городское строительство надо реализовывать для его удобства, – уверен Михаил Блинкин. – А через какое-то время и дороги можно перестроить. Всё равно по плану их надо ремонтировать раз в 10 лет».

Департамент транспорта не намерен откладывать дело в долгий ящик. 24 вагона должно быть передано городу в 2013 году, остальные, около сотни, – в 2014‑м. Всего в ближайшие пять лет столица намерена закупить до тысячи низкопольных скоростных машин. Планируется создание 12 маршрутов легкорельсового транспорта, в том числе по Волоколамскому и Можайскому шоссе, по шоссе Энтузиастов, по Ленинскому и Севастопольскому проспектам.

Правда, неизвестно, потянет ли городской бюджет такое строительство в ближайшую пятилетку. Предполагается, что 1 км путей для скоростного современного трамвая обойдётся от 0,6 до 1,3 млрд. рублей. А также большой вопрос, как это отразится на транспортной ситуации в мегаполисе: ведь рельсы будут «съедать» по крайней мере одну полосу на дорогах.

«Есть места, где трамвай реально необходим, – не сомневается Михаил Дейкун, председатель Ассоциации московских автомобилистов. – Например, Севастопольский проспект. Там для него уже выделена специальная полоса. Ещё Сущёвский Вал и Щёлковское шоссе. Желательно, чтобы он не дублировал выделенные полосы для общественного транспорта. Если дублирует – надо смотреть экономику вопроса».

С определённой точки зрения трамвай лучше автобуса. Потому что он трёхвагонный и везёт больше пассажиров. Поэтому, возможно, дать три метра проезжей части трамваям гораздо выгодней, чем отвести ту же полосу автобусам.

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