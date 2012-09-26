Кухня школьная, меню от «препода»

Отныне руководство детских общеобразовательных учреждений будет самостоятельно решать, как и чем кормить своих воспитанников. Например, готовить блюда из свежих продуктов или только разогревать привезённые из комбината замороженные полуфабрикаты. Эксперты опасаются, что, желая сэкономить время и деньги, своё предпочтение администрация отдаст второму варианту, а значит, рацион лучше не станет. Эта проблема была озвучена и на «марше миллионов», который состоялся 15 сентября. Оппозиционеры выдвинули требование о предоставлении детям не только достойного образования, но и сбалансированного, здорового питания.

Власти пока не могут обеспечить большинство столичных учеников и воспитанников детских садов нормальным питанием. Последней каплей накопившегося недовольства стало появление в начале 2012 года нового меню.

«Думаю, претензии мам и пап были вполне справедливы. Они вправе требовать сбалансированного рациона для своих чад», – принимает сторону возмущённых граждан депутат МГД Инна Святенко. Меню, перенасыщенное консервантами, полуфабрикатами и витаминизированными продуктами сомнительной пользы, спровоцировало у детей аллергию. Чиновники сразу обвинили в этом родителей. Кроме того, уменьшилась калорийность еды и снизился объём порций.

Эти неприятности Геннадий Онищенко назвал войной конкурентов на рынке детского питания. От этого противостояния страдают исключительно малыши. А взрослым до сих пор, увы, не удалось добиться серьёзных изменений. Появилось только постановление департамента образования о необходимости согласования с ними изменений в рационе. Но это только на словах…

Харчи на выбор

Инициативная группа родителей создала собственный вариант меню, найти его можно на сайте detnadzor.ru. «Но перемен не произошло. В детсадах в сентябре кормят так же, как и кормили в мае. Мы планируем показать наше меню поставщикам напрямую. Надеюсь, что так мы будем услышаны скорее», – рассказывает активистка движения «Московские родители» Ирина Никифорова. Родители хотят, чтобы их мнение было непременно учтено, а проблема решилась значительно раньше, чем вырастут дети.

Новая схема обеспечения образовательных учреждений продуктами предполагает, что поставщик выбирается. В том числе и родителями. Отбор будет по конкурсу, а не с помощью электронных аукционов, как раньше, где победителями нередко становились разработчики меню.

«Нас не устраивает, что контракты с ненадёжными поставщиками власти не расторгают», – жалуется Ирина Никифорова. В муниципальном заказе на 2013 год город планирует установить дополнительную ответственность за невыполнение пунктов контракта, например, о свежести продуктов. По мнению экспертов, сегодня этот дополнительный фильтр актуален как никогда.

«Нам заменяют продукты, к которым мы имеем претензии. Повезло. Насколько я знаю, далеко не все учреждения могут этим похвастаться», – говорит директор одной из московских школ. Отныне руководству детских учреждений позволят выбирать: готовить еду в столовой или только разогревать привезённые готовые блюда из комбината школьного и дошкольного питания, которые будут поставляться в замороженном виде.

Разогреть для публики

«Выбор дирекции зависит от возможностей: не у всех есть полноценная кухня, кто-то может только подогревать еду», – считает депутат МГД Инна Святенко. В целях экономии многие, скорее всего, остановят свой выбор на простом разогреве пищи, так как это позволит сократить расходы на штат работников кухни. Заранее отслеживать качество блюд станет сложнее, из-за того что готовить пищу повара общеобразовательных учреждений уже не станут. Они будут лишь разогревать замороженные полуфабрикаты.

Но не все идут лёгким путём. На более дорогой и полезный эксперимент решилась школа №1440. Там решили готовить еду из свежих продуктов на пару, а не в масле. Однако подобная идея вряд ли распространится. Согласно опросу, сегодня еда в школьной столовой не устраивает 68% московских школьников. «Мне перехотелось питаться там после того, как в булочке я нашла муравьёв, а в мясе – кровь. Возможно, я ничего не понимаю в кулинарии, и это была изысканная вьетнамская, японская кухня?» – иронизирует школьница Виктория. Специалисты же уверены, что качество питания детей в ближайшее время только ухудшится, если администрация учреждений решит полностью перейти на меню из полуфабрикатов.=