//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Кухня школьная, меню от «препода»

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Дарья ФИЛИППОВА ]

Кухня школьная, меню от «препода»
Фото ИТАР-ТАСС

Отныне руководство детских общеобразовательных учреждений будет самостоятельно решать, как и чем кормить своих воспитанников. Например, готовить блюда из свежих продуктов или только разогревать привезённые из комбината замороженные полуфабрикаты. Эксперты опасаются, что, желая сэкономить время и деньги, своё предпочтение администрация отдаст второму варианту, а значит, рацион лучше не станет. Эта проблема была озвучена и на «марше миллионов», который состоялся 15 сентября. Оппозиционеры выдвинули требование о предоставлении детям не только достойного образования, но и сбалансированного, здорового питания.

Власти пока не могут обеспечить большинство столичных учеников и воспитанников детских садов нормальным питанием. Последней каплей накопившегося недовольства стало появление в начале 2012 года нового меню.

«Думаю, претензии мам и пап были вполне справедливы. Они вправе требовать сбалансированного рациона для своих чад», – принимает сторону возмущённых граждан депутат МГД Инна Святенко. Меню, перенасыщенное консервантами, полуфабрикатами и витаминизированными продуктами сомнительной пользы, спровоцировало у детей аллергию. Чиновники сразу обвинили в этом родителей. Кроме того, уменьшилась калорийность еды и снизился объём порций.

Эти неприятности Геннадий Онищенко назвал войной конкурентов на рынке детского питания. От этого противостояния страдают исключительно малыши. А взрослым до сих пор, увы, не удалось добиться серьёзных изменений. Появилось только постановление департамента образования о необходимости согласования с ними изменений в рационе. Но это только на словах…

Харчи на выбор

Инициативная группа родителей создала собственный вариант меню, найти его можно на сайте detnadzor.ru. «Но перемен не произошло. В детсадах в сентябре кормят так же, как и кормили в мае. Мы планируем показать наше меню поставщикам напрямую. Надеюсь, что так мы будем услышаны скорее», – рассказывает активистка движения «Московские родители» Ирина Никифорова. Родители хотят, чтобы их мнение было непременно учтено, а проблема решилась значительно раньше, чем вырастут дети.

Новая схема обеспечения образовательных учреждений продуктами предполагает, что поставщик выбирается. В том числе и родителями. Отбор будет по конкурсу, а не с помощью электронных аукционов, как раньше, где победителями нередко становились разработчики меню.

«Нас не устраивает, что контракты с ненадёжными поставщиками власти не расторгают», – жалуется Ирина Никифорова. В муниципальном заказе на 2013 год город планирует установить дополнительную ответственность за невыполнение пунктов контракта, например, о свежести продуктов. По мнению экспертов, сегодня этот дополнительный фильтр актуален как никогда.

«Нам заменяют продукты, к которым мы имеем претензии. Повезло. Насколько я знаю, далеко не все учреждения могут этим похвастаться», – говорит директор одной из московских школ. Отныне руководству детских учреждений позволят выбирать: готовить еду в столовой или только разогревать привезённые готовые блюда из комбината школьного и дошкольного питания, которые будут поставляться в замороженном виде.

Разогреть для публики

«Выбор дирекции зависит от возможностей: не у всех есть полноценная кухня, кто-то может только подогревать еду», – считает депутат МГД Инна Святенко. В целях экономии многие, скорее всего, остановят свой выбор на простом разогреве пищи, так как это позволит сократить расходы на штат работников кухни. Заранее отслеживать качество блюд станет сложнее, из-за того что готовить пищу повара общеобразовательных учреждений уже не станут. Они будут лишь разогревать замороженные полуфабрикаты.

Но не все идут лёгким путём. На более дорогой и полезный эксперимент решилась школа №1440. Там решили готовить еду из свежих продуктов на пару, а не в масле. Однако подобная идея вряд ли распространится. Согласно опросу, сегодня еда в школьной столовой не устраивает 68% московских школьников. «Мне перехотелось питаться там после того, как в булочке я нашла муравьёв, а в мясе – кровь. Возможно, я ничего не понимаю в кулинарии, и это была изысканная вьетнамская, японская кухня?» – иронизирует школьница Виктория. Специалисты же уверены, что качество питания детей в ближайшее время только ухудшится, если администрация учреждений решит полностью перейти на меню из полуфабрикатов.=

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//Общество

Пожар сегодня утром вспыхнул на нефтебазе в Челябинске

Пожар сегодня утром вспыхнул на нефтебазе в Челябинске

Серьезный пожар произошел во вторник, 17 сентября, утром на нефтебазе на выезде из Челябинска. Жители района АМЗ и автомобилистам, проезжающим по Уфимскому тракту, увидели огромные клубы черного дыма.

//Новости партнеров

//В мире

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси помогли пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории РФ.

//В мире

Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок на полуостров.

//Новости СМИ2

//Общество

Врач -онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

Врач -онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

Эксперт общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал несколько основных признаков рака мозга. Врач-онколон назвал одним из первых симптомов опухоли возникновение эпилептиформных припадков.

//В мире

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал" эту формулу.

//Происшествия

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

//Общество

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

//Происшествия

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

//Спорт

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин.

//Новости партнеров

//В мире

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

//Общество

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

//Армия

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты государства.

//Здоровье

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости. Прокофьева посоветовала оставить семью Заворотнюк в покое.

//В мире

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Врач -онколог назвал несколько основных признаков рака мозга
2

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
3

Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»
4

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
5

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры